Cashback: Shoppen mit Geld-zurück-Garantie

Bonussysteme gibt es mittlerweile ja nun einige, egal ob beim Einkauf vor Ort oder shoppen im Internet. Ein etwas anderes Bonussystem stellt da Cashback dar. Wird bei den herkömmlichen Systemen der Bonus standardmäßig in Form eines Produktes gewährt, gibt es bei Cashback ohne Umwege bares Geld beim Einkauf im Netz. Angeschlossen sind dabei über 3.000 Shops, unter anderem About You, Foot Locker, Lidl, Ravensburger, Saturn, Zalando und viele namhafte Händler mehr. Aber wie funktioniert das?

Online-Shopping ist alltäglich geworden. Egal, ob Elektronik, Haushaltswaren, Kleidung, Möbel oder gar Lebensmittel, alles ist ständig verfügbar bzw. lieferbar. Mit dem Einkaufen im WWW kamen auch immer mehr Bonusprogramme auf. Zumeist verbuchen diese Punkte für jeden Einkauf bei einem dem Programm angeschlossenen Anbieter bzw. Händler. Diese Punkte kann man dann in Prämien in Form von ausgewählten Produkten umtauschen.

Über 3.000 Shops zur Auswahl

Bei Cashback werden keine Punkte gesammelt. Und es gibt dort auch keine Prämien, die man gegen Punkte eintauschen könnte. Denn bei diesem System sammelt man sozusagen einfach Geld, das man für jeden Kauf erhält und sich dann auszahlen lassen kann. Geld zurück bekommt man entweder über einen der über 3.000 Cashback-Deals oder beim Einkauf über den Shop. Der Weg dorthin ist einfach:

Man registriert sich einfach kostenlos bei dem Cashback-Anbieter seiner Wahl und hinterlegt seine Kontodaten. Möchte man im Internet einkaufen, loggt man sich ein und sucht sich aus einem von über 3.000 Shops den heraus, bei dem man die gewünschte Ware erwerben möchte. Klickt man den gewünschten Shop bzw. den Deal an, landet man auf dessen Webseite und kann dort in Ruhe einkaufen. Ist der Kauf abgeschlossen, erhält das Bonusprogramm eine Provision vom Partner-Shop. Nach Ablauf der Widerruf-Frist schreibt Cashback dem Kundenkonto einen bestimmten Betrag gut.

Bis zu 20 Prozent Rückzahlung von Cashback

Die Höhe der Provision und damit auch der Betrag, der dem Kunden gutgeschrieben wird, richtet sich nach Anbieter bzw. Produkt. Pro Einkauf können Rückzahlungen von einem bis zu 20 Prozent anfallen. Auszahlbar ist der Betrag, den man auf dem Kundenkonto hat, bereits ab einem Euro und wird in der Regel automatisch monatlich ausgezahlt. Natürlich kann man das Guthaben auch ansammeln, bevor man es sich auszahlen lässt. Standardmäßig wird das Guthaben auf das hinterlegte Bankkonto oder auch PayPal überwiesen. Alternativ kann man sich den Betrag aber auch in Form eines Gutscheines auszahlen lassen.