BWL² jetzt auch in Köln: Online-Infoabend am 6. September 2023

In den nächsten Jahren gehen die sog. “Babyboomer” in den Ruhestand. Dies wird dazu führen, dass im akademischen Bereich bis 2030 knapp 6 Millionen Stellen neu besetzt werden müssen. Auszubildende und Unternehmen sind deshalb gut beraten, sich schon jetzt auf die kommenden Jahre vorzubereiten, um durch eine konsistente Personalentwicklung die eigenen Potentiale effizient zu nutzen.

Die VWA Rhein-Neckar e.V. mit dem Standort in Köln ist eine gemeinnützige Organisation, die junge Menschen berufsbegleitend zu einem Abschluss zum Betriebswirt (VWA), Bachelor und Master of Arts in Betriebswirtschaft führt. Als Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) ist sie eingebunden in einen bundesweiten Verband mit knapp 75 Standorten, der auf mehr als 100 Jahren Erfahrung in der betriebswirtschaftlichen beruflichen Weiterbildung zurückblickt und in Deutschland zu den ersten Institutionen auf diesem Gebiet zählt.

Immer auf dem neusten Stand

Auch nach dem Studium steht die VWA als Weiterbildungspartner zur Verfügung. Das umfangreiche Seminarangebot folgt bundeseinheitlichen Prinzipien und gewährleistet ein hohes Qualitätsniveau. Die Seminare werden regelmäßig aktualisiert und sind damit immer auf dem neuesten Stand. Da die Veranstaltungen fast alle in hybrider Form stattfinden, kann man auch live von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus teilnehmen. Durch ein umfangreiches Experten-Netzwerk sind Inhouse-Lösungen für alle Branchen realisierbar.

Was ist das Besondere an BWL²?

Durch die Kooperation mit einer renommierten staatlichen Hochschule wird eine gleichbleibende Studienqualität mit hoher Reputation gewährleistet. Neben den für ein berufsbegleitendes Studium niedrigen Semestergebühren können die Studierenden auf eine sehr persönliche Betreuung vertrauen. Außerdem werden Zusatzkurse und Repetitorien angeboten.

Durch Vorlesungszeiten ab 17:30 Uhr und die Verteilung der Prüfungsleistungen über das gesamte Semester kann das Studium sehr gut in den Berufsalltag integriert werden. Zudem zeichnen sich die Studiengänge durch eine niedrige Abbrecherquote aus und der Studieneinstieg ist auch ohne Abitur möglich.

Das Studium zum Betriebswirt (VWA) dauert 6 Semester, 8 Semester (davon 6 Semester parallel zum Betriebswirt) bis zum Bachelor of Arts sowie 4 Semester zum Master of Arts in Betriebswirtschaft. Studienbeginn ist jeweils der September 2023. Eine Anmeldung zum Wintersemester 2023/2024 ist noch bis zum 30.09.2023 möglich.

Online-Infoabend am 6. September 2023

Interessierte Personen können sich am Mittwoch, den 6. September 2023 um 17.30 Uhr bei den kostenlosen Infoveranstaltungen über die Abendstudiengänge informieren. Die Veranstaltungen finden online statt und dauern ca. eine Stunde. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich. Weitere Infos finden Sie unter https://vwa-rhein-neckar.de/infoabend/.