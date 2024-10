Ein Vierteljahrhundert Museumsnacht Köln: Ein Fest für die Sinne

Die Museumsnacht Köln feiert ihr 25-jähriges Jubiläum am 2. November 2024 und bietet auch dieses Jahr eine unvergessliche kulturelle Entdeckungsreise durch die Domstadt. Von 19:00 bis 2:00 Uhr sind alle Kunst- und Kulturinteressierten eingeladen, in einer Nacht 52 Stationen und über 321 Programmpunkte zu erleben. Mit einem einzigen Ticket haben Besucher Zugang zu einer Vielzahl an künstlerischen und kulturellen Angeboten – von Ausstellungen und Workshops bis hin zu Live-Musik und DJ-Sets. Die Museumsnacht Köln verspricht erneut ein außergewöhnliches Erlebnis voller Kunst, Kultur und Gemeinschaft.

Historie und Bedeutung der Museumsnacht Köln

Seit ihrer Gründung vor einem Vierteljahrhundert hat sich die Museumsnacht Köln zu einem festen Bestandteil der Stadt entwickelt. Organisiert vom Stadtrevue Verlag in Kooperation mit der Stadt Köln, den Museen und dem Museumsdienst Köln, ist sie mittlerweile so prägend für das kulturelle Leben wie der Kölner Dom oder der Rhein. Die Veranstaltung bietet Kunstinteressierten jedes Alters eine Plattform, neue Orte zu entdecken und in eine Nacht voller Erlebnisse einzutauchen.

Ein buntes Programm für alle Sinne

Das Angebot der Museumsnacht Köln reicht von klassischen Ausstellungen über virtuelle Welten bis hin zu spannenden Workshops und interaktiven Programmpunkten. Besucher können sich auf eine Vielfalt an Sinneserfahrungen freuen: historische Gemäuer dienen als Kulissen für DJ-Sets, Foyers verwandeln sich in Lounges, und ein Streetfoodmarkt lockt mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auch inklusive und internationale Programmpunkte werden großgeschrieben – so wird die Nacht zu einem Event für alle.

Neue Kunstorte bei der Museumsnacht Köln 2024

In diesem Jahr gibt es gleich fünf neue Stationen, die zum ersten Mal Teil der Museumsnacht Köln sind. Im House of Bates auf der Luxemburger Straße können Besucher in 25 professionellen Kulissen eigene kreative Fotoshootings inszenieren. Der Radiosender 674FM am Ubierring bietet nicht nur Live-Gespräche und DJ-Sets, sondern auch eine Ausstellung und einen seltenen Horrorfilm. In Mülheim öffnet der SeiLeise-Showroom seine Türen und zeigt digitale urbane Konzeptmöbel. Die 1000freund Gallery nahe des Brüsseler Platzes präsentiert Werke junger Künstler aus den Bereichen Augmented und Virtual Reality. In Sülz verbindet die KHG – Kirche hl. Johannes XXIII Kunst, Architektur und Technologie zu einem immersiven Erlebnis.

Ausstellungshighlights: Gesellschaftskritik und Avantgarde

Die Museumsnacht Köln bietet ein breites Spektrum an Ausstellungshighlights, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzen. Einige der interessantesten Ausstellungen umfassen:

“Museum der Museen” im Wallraf-Richartz-Museum: Eine Reise durch die Geschichte der Kunstbetrachtung anlässlich des 200. Todesjahres von Ferdinand Franz Wallraf.

“How the Leopard Got His Claws” im Rautenstrauch-Joest-Museum: Ein Wandgemälde von Yussif Musah, das sich mit Dekolonisierung und Gerechtigkeit auseinandersetzt.

“Handle with Care” im DOMiDLabs: Eine emotionale Ausstellung über Migrationsgeschichten, bei der Besucher ihre eigenen Erfahrungen einbringen können.

“Antifeminismus – eine politische Agenda” im NS-Dokumentationszentrum: Eine Ausstellung über politische Bewegungen gegen Gleichberechtigung.

“Queerreality” im Kulturbunker Köln-Mülheim: Surrealistische Kunst aus einer queer-feministischen Perspektive.

Fluxus-Künstler im Museum Ludwig: Die Werke von Ursula Burghardt und Benjamin Patterson beleuchten die Avantgarde-Bewegung und deren gesellschaftliche Brüche.

Ein Erlebnis für Kinder und Jugendliche: Museumsnacht für Pänz

Auch für junge Besucher bietet die Museumsnachtn Köln ein spannendes Programm. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre erhalten freien Eintritt und können an interaktiven Führungen, Workshops und Kunstaktionen teilnehmen. Highlights sind unter anderem:

Eine Kinderführung im Rautenstrauch-Joest-Museum unter dem Motto “Lass uns feiern!”

Historische Rollenspiele im Römisch-Germanischen Museum, wo Kinder in römische Gewänder schlüpfen können.

Lesungen mit Live-Illustrationen aus der “Dusty Diggers”-Reihe.

Breakdance-Workshops im Deutschen Sport & Olympia Museum.

Eine Origami-Werkstatt im Museum für Ostasiatische Kunst.

Zusätzlich gibt es familienfreundliche Stationen wie das Straßenbahn-Museum Thielenbruch, das Kölnische Stadtmuseum, das Schokoladenmuseum und die Kölner Seilbahn.

Inklusive und internationale Angebote

Die Museumsnacht Köln 2024 möchte für alle Menschen zugänglich sein und bietet daher auch viele inklusive und barrierefreie Programmpunkte. Führungen mit Gebärdensprachdolmetscher, multimediale Guides und tastbare Kunstwerke ermöglichen allen Besucher einen Zugang zu Kunst und Kultur. Auch internationale Führungen auf Sprachen wie Ukrainisch, Türkisch, Farsi, Italienisch und Englisch sind Teil des Programms.

Praktische Tipps: So wird die Museumsnacht Köln zum Erfolg

Besucher können ihre eigene Route durch die Nacht gestalten, indem sie Orte und Programmpunkte auswählen, die ihren Interessen entsprechen. Der Transfer zwischen den Kunstorten erfolgt entweder individuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Zusätzlich gibt es zwei kostenlose Shuttle-Linien, die zwischen 19:00 und 2:00 Uhr verkehren.

Kulinarische Stärkung auf dem Streetfoodmarkt

Der Streetfoodmarkt am Schokoladenmuseum bietet von 18:00 bis 0:30 Uhr eine köstliche Auswahl internationaler Leckerbissen. Zahlreiche Foodtrucks sorgen dafür, dass Kunstbegeisterte auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen.

Aftershow-Party: Tanzen bis in den Morgen

Wer nach 2:00 Uhr noch nicht nach Hause möchte, kann die Nacht bei einer der offiziellen Aftershow-Partys ausklingen lassen. Im Wallraf-Richartz-Museum heizen Dancehall-DJs ein, während im Kulturbunker Köln-Mülheim Techno das Ruder übernimmt.

Tickets und Preise

Das reguläre Ticket für die Museumsnacht Köln kostet 24 Euro (inkl. Fahrschein). Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sowie Begleitpersonen von Schwerbehinderten erhalten freien Eintritt. Der Fahrschein gilt von 15:00 bis 3:00 Uhr – und wer an einer Aftershow-Party teilnimmt, kann bis 10:00 Uhr fahren.