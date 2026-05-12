Radsport-Fieber am Rhein: Alle Infos zu “Rund um Köln” 2026

Wenn im Frühling die Rennräder aus den Kellern geholt werden und das typische Surren der Ketten durch die Kölner Bucht schallt, weiß jeder Sportfan: Der Radklassiker steht vor der Tür. Am Sonntag, den 17. Mai 2026, verwandelt sich die Domstadt wieder in das Epizentrum des deutschen Radsports. Bei der 108. Ausgabe von “Rund um Köln” treffen sich internationale Top-Profis und eine Rekordzahl an Hobbysportlern, um gemeinsam die Straßen zwischen dem Rheinauhafen und dem Bergischen Land zu erobern.

Rekordjagd am Rhein: Ausverkauftes Haus bei Rund um Köln 2026

Die Begeisterung für den Radsport in der Region bricht alle Rekorde. Bereits seit Anfang des Jahres 2026 ist das Event vollständig ausgebucht. Insgesamt werden 8.675 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start gehen – so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Jedermannrennen. Zum Vergleich: Vor drei Jahren waren es noch knapp 4.700 Starter. Besonders schön zu sehen ist, dass der Frauenanteil stetig wächst; beim Velodom 30 liegt er bereits bei beeindruckenden 31 %, und das Durchschnittsalter der Fahrerinnen beträgt im Jahr 2026 junge 34 Jahre.

“Rund um Köln” ist weit mehr als nur ein einfaches Radrennen – es ist das älteste noch existierende Eintagesrennen Deutschlands, das bereits seit 1908 ausgetragen wird. In jedem Veedel, durch das die Strecke am 17. Mai 2026 führt, herrscht Ausnahmezustand. Ob in der Kölner Altstadt, in Dellbrück oder weit draußen im Grünen: Die Begeisterung der Zuschauer am Straßenrand macht dieses Event jedes Jahr zu einem echten Volksfest. Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester wird die Veranstaltung am Nachmittag des 17. Mai 2026 persönlich besuchen und in einem Talk über die enorme Relevanz dieses Klassikers für die Sportstadt Köln sowie den sportlichen Stellenwert sprechen.

Das Herzstück: Action und Lifestyle im Rheinauhafen bei Rund um Köln 2026

Wer die volle Ladung Radsport-Atmosphäre sucht, für den ist der Rheinauhafen in Köln am gesamten Wochenende vom 16. bis 17. Mai 2026 der “Place to be”. Das Areal rund um den Harry-Blum-Platz und die markanten Kranhäuser wird zur riesigen Eventfläche und zum Ziel aller Renntypen.

Bike.EXPO: Shopping und Tech-Trends

Bereits am Samstag, den 16. Mai 2026 (12:00 bis 18:00 Uhr), öffnet die Bike.EXPO. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos. Rund 30 Partner und Aussteller präsentieren hier alles, was das Radfahrerherz begehrt. Am Sonntag, den 17. Mai 2026, ist die Messe bereits ab 09:00 Uhr geöffnet.

Hospitality-Dorf und Business-Events

Ein besonderes Highlight im Jahr 2026 ist das Hospitality-Dorf am Harry-Blum-Platz. Hier haben Unternehmen eigene Firmensitze im Rad-Stil errichtet, um gemeinsam mit ihren Teams das Spektakel am 17. Mai 2026 zu feiern. Es ist der perfekte Treffpunkt, um in entspannter Atmosphäre die Rennfahrer anzufeuern.

Profis am Limit: Internationale Top-Teams beim Radklassiker

Das Elite-Rennen startet am Sonntag, den 17. Mai 2026, um 11:30 Uhr (neutralisierter Start) und verspricht pure Spannung. Auf einer Strecke von insgesamt 194 Kilometern müssen die Profis satte 2.060 Höhenmeter bewältigen. Das Feld im Jahr 2026 ist hochkarätig besetzt: Teams der UCI WorldTour wie Red Bull – Bora – Hansgrohe oder Alpecin–Premier Tech treten gegen starke ProTeams an. Ein absolutes Highlight ist die legendäre Kopfsteinpflaster-Passage am Schloss Bensberg. Die Entscheidung um den Sieg fällt schließlich bei der Zieleinfahrt der Profis, die gegen 15:50 Uhr am 17. Mai 2026 im Rheinauhafen erwartet wird.

Das Rennen im kostenlosen Livestream hautnah erleben

Wer am 17. Mai 2026 nicht live an der Strecke stehen kann, muss auf keine Sekunde der Action verzichten. Dank einer aufwendigen TV-Produktion wird das gesamte Renngeschehen von 11:25 bis 16:10 Uhr im kostenlosen Livestream übertragen. Fans können die Profis ganz bequem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von “Rund um Köln” oder über sportschau.de verfolgen. Begleitet wird der Stream von Florian Kurz und der Radsport-Legende Marcel Wüst. Für die TV-Produktion sind unter anderem vier Motorradkameras sowie ein Helikopter im Einsatz.

Velodom: Wenn das Hobby zum Rennerlebnis wird

Nicht nur die Profis dürfen ran. Bei den beliebten Jedermann-Rennen gehen am 17. Mai 2026 tausende Breitensportler an ihre Grenzen. Hier sind die wichtigsten Zeiten:

Velodom 60: Start um 09:00 Uhr am 17. Mai 2026 im Rheinauhafen. Die ersten Zieleinfahrten werden ab ca. 10:30 Uhr erwartet.

Start um am 17. Mai 2026 im Rheinauhafen. Die ersten Zieleinfahrten werden ab ca. erwartet. Velodom 120: Start um 09:30 Uhr am 17. Mai 2026 im Rheinauhafen. Die schnellsten Fahrer erreichen das Ziel ab ca. 12:20 Uhr .

Start um am 17. Mai 2026 im Rheinauhafen. Die schnellsten Fahrer erreichen das Ziel ab ca. . Velodom 30: Die Einsteigertour startet um 12:30 Uhr am 17. Mai 2026 in Bergisch Gladbach und endet ebenfalls im Kölner Rheinauhafen.

Pänz und Schüler: Die Stars von morgen bei Rund um Köln 2026

“Rund um Köln” denkt auch an den Nachwuchs. Am Rennsonntag, den 17. Mai 2026, dürfen 60 Kleinsten bei der “Pänz Tour” ran. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren flitzen mit ihren Laufrädern ab 14:45 Uhr über die letzten 100 Meter der Original-Zielgeraden. Bereits am Samstag, den 16. Mai 2026, findet zudem die “KSK Schüler Tour” statt, bei der über 170 Nachwuchstalente im Alter von 6 bis 13 Jahren ihr Können zeigen.

Logistik und Ehrenamt: Ein Kraftakt für Rund um Köln 2026

Ein Event dieser Größenordnung wäre am 17. Mai 2026 ohne die 1.200 ehrenamtlichen Helfer nicht möglich. Für Anwohner und Autofahrer bedeutet das Rennen allerdings auch Einschränkungen. Am 17. und 18. Mai 2026 kommt es im Rheinauhafen und entlang der Strecke zu umfangreichen Sperrungen.

Wichtiger Service-Tipp: Alle Sperrzeiten für den 17. Mai 2026 sind tagesaktuell in der Navigations-App Waze hinterlegt. Weitere Details und eine Übersicht für Anwohnende sind abrufbar unter: www.rundumkoeln.de/anwohner/.

Ob im Sattel, beim Bummel über die Bike.EXPO oder beim Anfeuern im eigenen Veedel – “Rund um Köln 2026” verspricht Radsport pur für die ganze Region!