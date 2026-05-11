Köln feiert den Museumstag 2026 mit vollem Programm und freiem Eintritt

Wenn der Frühling die Kölner Domstadt in sattes Grün taucht, steht ein ganz besonderes Datum im Kalender aller Kulturbegeisterten: Am Sonntag, den 17. Mai 2026, lädt der Museumstag 2026 Einheimische und Gäste dazu ein, tief in die Schatzkammern der Rheinmetropole einzutauchen. Das Besondere in diesem Jahr? Fast überall öffnen sich die Türen bei freiem Eintritt, und das Angebot reicht weit über das klassische Betrachten von Bildern hinaus.

Von interaktiven Workshops bis hin zu mehrsprachigen Führungen – die Kölner Museumslandschaft zeigt sich an diesem Tag von ihrer lebendigsten Seite. Es ist die perfekte Gelegenheit, auch jene Häuser kennenzulernen, die tief in den Kölner Veedeln verwurzelt sind und an denen man im Alltag vielleicht oft achtlos vorbeiläuft.

Abschied auf Zeit und blühende Kunst im Wallraf

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud. Wer die weltberühmte Sammlung noch einmal in Ruhe genießen möchte, sollte den Museumstag 2026 unbedingt nutzen. Das traditionsreiche Haus bereitet sich nämlich auf eine zweijährige Generalinstandsetzung vor und wird ab dem Sommer vorerst schließen.

Passend zur Jahreszeit lockt dort die Ausstellung “B(L)OOMING NOW!”. Hier präsentieren Schülerinnen und Schüler ihre eigenen künstlerischen Arbeiten, die sich mit dem Zusammenspiel von Natur und hochaktuellen gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Wer selbst kreativ werden möchte, kann zwischen 14 und 16 Uhr in der “B(l)ooming-Werkstatt” Hand anlegen und eigene Ideen umsetzen.

Kultur für alle: Inklusion und Vielfalt im Mittelpunkt

Köln setzt am Museumstag 2026 ein starkes Zeichen für Barrierefreiheit und Internationalität. Das Museum für Angewandte Kunst (MAKK) bietet beispielsweise die Führung “Bauhaus zum Begreifen” an, die speziell für blinde und sehbehinderte Menschen konzipiert wurde. Hier werden Designklassiker durch Tastobjekte erlebbar gemacht. Auch eine Führung in Deutscher Gebärdensprache zur Schmuck-Ausstellung steht auf dem Plan.

Wer die Welt durch die Brille anderer Kulturen sehen möchte, findet im Rautenstrauch-Joest-Museum ein breites Angebot. Dort gibt es Führungen auf Türkisch, Spanisch und Englisch. Auch das Museum Schnütgen beteiligt sich an der sprachlichen Vielfalt mit Rundgängen auf Polnisch und Ukrainisch. Es ist dieser Mix aus Weltoffenheit und lokaler Geschichte, der den Museumstag in Köln so einzigartig macht.

Action für Familien und Entdecker

Für Familien ist das Museum für Ostasiatische Kunst ein absoluter Geheimtipp. Dort wird das chinesische “Jahr des Pferdes” gefeiert. Kinder und Erwachsene können in einer Origami-Werkstatt die Kunst des Papierfaltens lernen oder an speziellen Familienführungen teilnehmen.

Wer lieber an der frischen Luft ist, sollte sich der Architekturführung “Diagonale der Architektur” anschließen. Der Spaziergang startet am Hauptbahnhof und führt quer durch die Innenstadt bis hin zum Museum für Ostasiatische Kunst. Dabei erfahren die Teilnehmer spannende Details über die Nachkriegsmoderne, die das Gesicht Kölns bis heute prägt.

Demokratie zum Mitmachen im NS-DOK

Einen wichtigen Akzent setzt das NS-Dokumentationszentrum. In einem Mitmach-Workshop zur aktuellen Ausstellung “WE … TOGETHER” können Besucher darüber diskutieren, welche demokratischen Orte in Köln ihrer Meinung nach noch fehlen. Es geht um den Austausch und das gemeinsame Handeln – ein Thema, das aktueller nicht sein könnte.

Wichtige Hinweise für den Museumstag-Besuch

Obwohl der Eintritt in die meisten städtischen Museen am Museumstag 2026 frei ist, gibt es kleine Ausnahmen. Für das Museum Ludwig und die beliebte Kusama-Ausstellung wird ein kostenpflichtiges Online-Ticket benötigt. Es empfiehlt sich, dieses frühzeitig zu reservieren, da der Andrang erfahrungsgemäß groß ist.

Wer zwischendurch eine Verschnaufpause vom Trubel braucht, findet im Cäciliengarten des Museum Schnütgen eine grüne Oase der Ruhe, bevor es zur nächsten Station der Kölner Kulturreise geht.

Egal ob Kunstkenner, Geschichtsfan oder Familienausflug – der Museumstag 2026 in Köln bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopf und entdecken Sie die über 6.600 Exponate, die an diesem Sonntag im Rampenlicht stehen.