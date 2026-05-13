Prof. Dr. Dörte Diemert wird Kölns neue Stadtdirektorin

Es ist eine Personalie mit Gewicht für die Domstadt: Der Rat der Stadt Köln hat in seiner jüngsten Sitzung am 12. Mai 2026 eine wegweisende Entscheidung getroffen. Prof. Dr. Dörte Diemert, die bisherige Stadtkämmerin, wurde offiziell zur neuen Stadtdirektorin gewählt. Damit rückt eine erfahrene Verwaltungsexpertin an die Spitze der Kölner Stadtführung und übernimmt ab dem 1. Juli 2026 die allgemeine Vertretung von Oberbürgermeister Torsten Burmester.

Warum die Wahl auf Dörte Diemert als Stadtdirektorin fiel

Dörte Diemert ist in Köln keine Unbekannte. Seit 2019 leitet sie das Dezernat für Finanzen und Recht. In dieser Zeit hat sie sich nicht nur als Hüterin der städtischen Finanzen einen Namen gemacht, sondern auch bewiesen, dass sie komplexe juristische und organisatorische Fragen mit kühlem Kopf lösen kann.

Die Wahl zur Stadtdirektorin ist somit eine Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit. Sie folgt auf Andrea Blome, die Ende Juni nach Jahren engagierter Arbeit in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Mit Diemert setzt die Stadt auf Kontinuität und fachliche Tiefe in einer Phase, in der Köln vor großen strukturellen Aufgaben steht.

Lob von Oberbürgermeister Torsten Burmester

Die Freude über die Wahl war im Rathaus deutlich spürbar. Oberbürgermeister Torsten Burmester gehörte zu den ersten Gratulanten und betonte die Bedeutung dieser Personalentscheidung. Diemert verfüge über eine enorme Verwaltungserfahrung und den notwendigen “klaren Blick” für die spezifischen Herausforderungen, denen sich eine Millionenstadt wie Köln täglich stellen muss.

Für Burmester ist die Beförderung von Dörte Diemert auch ein Signal der Stabilität. Die enge Verzahnung zwischen der politischen Führung und der Verwaltungssteuerung ist entscheidend, um Projekte wie den Wohnungsbau, die Verkehrswende oder die Digitalisierung der Behörden voranzutreiben.

Köln zukunftsfest machen: Die Agenda der neuen Stadtdirektorin Diemert

Die Aufgaben, die auf Prof. Dr. Dörte Diemert zukommen, sind vielfältig. Als Stadtdirektorin ist sie nicht nur die “rechte Hand” des Oberbürgermeisters, sondern maßgeblich für die interne Steuerung der gesamten Stadtverwaltung verantwortlich. In ihrer ersten Stellungnahme nach der Wahl gab sie sich kämpferisch und zielorientiert.

Diemert betonte, dass Köln vor großen finanziellen und organisatorischen Hürden stehe. Ihr Ziel sei es, die Stadt “zukunftsfest” zu machen. Das bedeutet konkret: Eine effizientere Verwaltung, eine solide Haushaltspolitik trotz Krisenzeiten und eine moderne Infrastruktur, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird.

Kontinuität im Rathaus: Prof. Dr. Dörte Diemert übernimmt ab Juli das Ruder

Ab dem 1. Juli 2026 wird Dörte Diemert ihr neues Büro beziehen. Bis dahin wird sie ihre Aufgaben als Kämmerin geordnet übergeben, um dann mit voller Kraft in die neue Rolle zu starten. Für die Kölner Stadtgesellschaft bedeutet diese Wahl vor allem eines: Verlässlichkeit. Mit einer Stadtdirektorin, die das Haus bereits in- und auswendig kennt, dürften langwierige Einarbeitungszeiten entfallen – ein Vorteil, den die Domstadt bei ihrem aktuellen Tempo gut gebrauchen kann.