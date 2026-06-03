Das Mittsommerfest 2026 in Köln: Skandinavische Magie am Rheinauhafen

Wenn die Tage am längsten und die Nächte am kürzesten sind, zieht es die Menschen nach draußen. Genau dieses skandinavische Lebensgefühl bringt das beliebte Mittsommerfest 2026 nach Köln. Vom 19. bis 21. Juni 2026 verwandelt sich das Areal rund um das Schokoladenmuseum im Kölner Rheinauhafen wieder in ein buntes Sommer-Highlight für die ganze Familie. Wer Lust auf eine Mischung aus lebendiger Tradition, kulinarischen Entdeckungen und kreativem Markttreiben hat, sollte sich dieses Wochenende rot im Kalender anstreichen – zumal der Eintritt an allen Tagen komplett frei ist.

Mittsommerfest 2026 Köln: Drei Tage volles Programm am Rhein

Das Mittsommerfest 2026 bietet drei Tage volles Programm. So startet das Festwochenende am Freitag, den 19. Juni 2026, um 11:00 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Kunsthandwerker- und Streetfood-Marktes. Ab diesem Moment läuft auch das Riesenrad, das kostenlose Kinderspielzelt öffnet seine Pforten und die ersten Vorführungen beginnen. Wer den Tag entspannt ausklingen lassen möchte, kann sich ab 17:00 Uhr auf Live-Musik von Straßenkünstlern freuen, die in der Chill-Area direkt am Wasser für die passende Sommer-Stimmung sorgen.

Der Samstag, 20. Juni 2026, steht ganz im Zeichen der großen Familien-Highlights und der skandinavischen Traditionen. Los geht es ebenfalls um 11:00 Uhr. Für die kleinen und großen Besucher wird es am Nachmittag magisch, wenn das beliebte Puppentheater von Petronius Paternoster an der Reihe ist. Jeweils um 13:00 Uhr und um 16:30 Uhr führt er ein spannendes, interaktives Puppentheater im Wechsel mit Bauch-Puppenspiel auf. Die Geschichte von Spielmann Tanes und der aufregenden Suche nach dem Schokobären lädt die Kinder zum Mitdenken und Mitspielen ein.

Am Sonntag, 21. Juni 2026, öffnet der Markt ein letztes Mal ab 11:00 Uhr seine Tore. Auch am Finaltag dürfen sich Familien auf das Puppentheater freuen, das an diesem Tag um 13:00 Uhr und um 16:00 Uhr stattfindet. Die passende musikalische Untermalung startet am Sonntag sogar noch etwas früher: Bereits ab 12:00 Uhr mittags sorgen Straßenkünstler auf dem gesamten Gelände für Live-Musik.

Der Mittsommerbaum als Herzstück zum Mitmachen

Das absolute Zentrum des Festplatzes ist der traditionelle Mittsommerbaum. Ab Freitag liegt der Baum bereit und wird Stück für Stück mit bunten Bändern und Blumen geschmückt. Das Schöne daran: Jeder, der möchte, kann aktiv mithelfen. Am Samstag geht das gemeinsame Schmücken in die finale Phase und läuft noch bis 15:00 Uhr.

Richtig spannend wird es dann um 15:30 Uhr mit dem feierlichen und humorvollen Aufstellen des Mittsommerbaumes. Hierbei packen alle gemeinsam an – starke Frauen und Männer aus dem Publikum sind herzlich eingeladen, mitzuhelfen. Direkt im Anschluss wird es bunt: Um 16:00 Uhr findet die Wahl des schönsten Blumenkranzes im Haar statt. In Skandinavien gehört der frische Haarschmuck am längsten Tag des Jahres einfach dazu, und wer beim Mittsommerfest 2026 Köln mitmacht, hat sogar die Chance, Freigetränke zu gewinnen.

Streetfood, Designmarkt und Schokoladenträume

Wer gemütlich stöbern möchte, kommt auf dem großen Kunsthandwerker- und Design-Markt voll auf seine Kosten. Hier gibt es abseits des Massenkonsums handgemachte Unikate, liebevoll gestaltete Kleidung und kreative Deko-Ideen zu entdecken, die man so in keinem normalen Geschäft findet.

Dazu gesellt sich ein großer Streetfood-Markt, der hungrige Besucher anlockt. Ob köstlicher Flammlachs direkt vom offenen Feuer, frisch gebackene Crêpes, herzhafte Empanadas oder ein kühles, selbstgemachtes Eis – die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Mit einem guten Glas Wein vom Bio-Winzer oder einem frisch gezapften Kölsch in der Hand lässt es sich in der Chill-Area direkt am Wasser wunderbar entspannen. Ein echter Pluspunkt für alle Nachtschwärmer: Die Gastronomiestände auf dem Mittsommerfest 2026 Köln haben an allen Tagen meist deutlich länger geöffnet als der eigentliche Markt, der bis 21:00 beziehungsweise 22:00 Uhr läuft.

Direkt nebenan feiert das Schokoladenmuseum zudem ein echtes Jubiläum: 20 Jahre Partnerschaft mit Lindt. Passend dazu läuft ganztägig eine große Kinderaktion direkt vor dem Museum. Ob Groß oder Klein – jeder kann hier seinen eigenen, individuellen Schokobären kreieren oder sein Glück am riesigen Lindt-Glücksrad versuchen.

Neu ist in diesem Jahr außerdem ein riesiger, 500 Quadratmeter großer Spieleparcours, der von den Kindern an allen Tagen komplett kostenlos genutzt werden kann. Hier kann nach Herzenslust gebastelt, experimentiert, mit Bobbycars auf einem eigenen Parcours um die Wette gefahren oder sich an einem XXL-Memory versucht werden.

Und wer die Kölner Skyline einmal aus einer ganz neuen Perspektive sehen möchte, steigt in das 48 Meter hohe Riesenrad, das einen genialen Blick über den Rhein, den Kölner Dom und den modernen Rheinauhafen bietet.

Öffnungszeiten und Tipps zur Anreise

Das Mittsommerfest 2026 Köln öffnet von Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni 2026, täglich ab 11:00 Uhr seine Tore. Am Freitag und Samstag geht das Programm bis 22:00 Uhr, am Sonntag bis 21:00 Uhr.

Wer mit dem Auto anreist, nutzt am besten das weitläufige Parkhaus Rheinauhafen (Navi-Adresse: Harry-Blum-Platz 2) und hält sich dort im roten Sektor auf der linken Seite (Museen), um direkt am Festgelände rauszukommen. Auch mit Bus und Bahn der KVB ist das Schokoladenmuseum bestens erreichbar. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, nimmt am Hauptbahnhof einfach die Buslinie 133 bis zur Haltestelle “Schokoladenmuseum”. Diese Linie fungiert gleichzeitig als praktisches Bindeglied zum Stadtbahnnetz: Sie steuert die zentralen Knotenpunkte Heumarkt, Ubierring und Chlodwigplatz an, von wo aus Sie Anschluss an zahlreiche Straßenbahnlinien haben.

Ein kleiner Tipp für Touristen und Familien: Die Wolters Bimmelbahn verbindet das Festgelände direkt mit der Kölner Altstadt und anderen Sehenswürdigkeiten. So lässt sich das Mittsommerfest perfekt mit einem Ausflug zum Sport- & Olympiamuseum oder der historischen Drehbrücke verbinden.

Weitere Infos unter: www.mittsommerfest-koeln.de

FAQ zum Mittsommerfest 2026 Köln: Alles Wichtige auf einen Blick

Wann findet das Mittsommerfest 2026 in Köln statt?

Das Sommer-Event läuft von Freitag, den 19. Juni, bis einschließlich Sonntag, den 21. Juni 2026. Geöffnet ist täglich ab 11:00 Uhr. Das Programm geht am Freitag und Samstag bis 22:00 Uhr und am Sonntag bis 21:00 Uhr, wobei die Gastronomiestände meist noch länger geöffnet haben.

Wann genau finden die einzelnen Programmpunkte statt?

Freitag: Eröffnung ab 11:00 Uhr, ganztägiges Schmücken des Baumes und Live-Musik ab 17:00 Uhr.

Eröffnung ab 11:00 Uhr, ganztägiges Schmücken des Baumes und Live-Musik ab 17:00 Uhr. Samstag: Puppentheater um 13:00 Uhr und 16:30 Uhr. Letztes Baumschmücken bis 15:00 Uhr, Aufstellen des Mittsommerbaumes um 15:30 Uhr, Wahl des schönsten Blumenkranzes um 16:00 Uhr und Live-Musik ab 17:00 Uhr.

Puppentheater um 13:00 Uhr und 16:30 Uhr. Letztes Baumschmücken bis 15:00 Uhr, Aufstellen des Mittsommerbaumes um 15:30 Uhr, Wahl des schönsten Blumenkranzes um 16:00 Uhr und Live-Musik ab 17:00 Uhr. Sonntag: Live-Musik ab 12:00 Uhr, Puppentheater um 13:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Wo genau in Köln wird das Mittsommerfest gefeiert?

Veranstaltungsort ist der Festplatz direkt am Schokoladenmuseum im Kölner Rheinauhafen.

Kostet das Mittsommerfest 2026 Köln Eintritt?

Nein, der Eintritt zum gesamten Gelände inklusive dem Designmarkt, dem Streetfoodmarkt und dem großen Kinder-Spieleparcours ist absolut kostenlos.

Wie komme ich am besten zum Rheinauhafen und wo kann ich parken?

Nutze mit dem Auto das Parkhaus Rheinauhafen (Navi: Harry-Blum-Platz 2, roter Sektor auf der linken Seite). Das Gelände ist zudem perfekt an den Kölner ÖPNV angebunden oder kann mit der Wolters Bimmelbahn angefahren werden. Reisebusse nutzen die Haltebucht am Holzmarkt 4.