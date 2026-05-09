Flughafen Köln / Bonn: Vierter Jahresgewinn in Folge unterstreicht Erfolgskurs

Der Flughafen Köln / Bonn blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und untermauert seine Position als einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Nordrhein-Westfalen. Für viele Menschen in der Region ist der Airport fast so etwas wie das Tor zur Welt direkt vor der Haustür – ein Stück Heimat, das die Kölner Veedel mit den Metropolen dieser Erde verbindet. Trotz eines Marktumfelds, das von steigenden Kosten und globalen Herausforderungen geprägt ist, konnte das Unternehmen das vierte Jahr in Folge schwarze Zahlen schreiben. Mit einem Jahresüberschuss von 13,5 Millionen Euro zeigt sich der Airport im Jahr seines 75-jährigen Bestehens wirtschaftlich äußerst robust.

Fokus auf Komfort: Investitionen am Flughafen Köln / Bonn

Ein zentraler Grund für die positive Entwicklung ist die konsequente Investition in die Standortqualität. In den vergangenen vier Jahren flossen bereits rund 180 Millionen Euro in die Modernisierung. Wer aktuell am Flughafen Köln / Bonn abhebt, bemerkt die Veränderungen sofort: Die Gastronomie wurde runderneuert, und die Sicherheitskontrollen gehören nach dem Umbau zu den modernsten in ganz Europa.

Besonders Reisende profitieren von der neuen CT-Technik an den Kontrollspuren. Flüssigkeiten und Laptops können künftig einfach in der Tasche bleiben, was die Abläufe deutlich beschleunigt und stressfreier macht. Doch das ist erst der Anfang: In den kommenden fünf Jahren plant die Flughafengesellschaft, weitere 400 Millionen Euro in die Infrastruktur zu stecken, um den Reisekomfort und die Effizienz weiter zu steigern.

Mehr als zehn Millionen Passagiere vertrauen auf den Airport

Auch bei den Fluggastzahlen konnte der Flughafen Köln / Bonn punkten. Mit insgesamt 10,1 Millionen Reisenden wurde die magische Zehn-Millionen-Marke erneut geknackt. Vor allem Urlaubsziele in Spanien, Griechenland und der Türkei waren im vergangenen Jahr hoch im Kurs. Auch das Netz an Städteverbindungen wächst stetig weiter: Mit Zielen wie Belgrad, Tiflis oder Bukarest bietet der Sommerflugplan attraktive neue Optionen für Urlauber und Geschäftsreisende gleichermaßen.

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung, betont jedoch, dass man sich auf diesen Erfolgen nicht ausruhen könne. Besonders die hohen Standortkosten in Deutschland sowie geopolitische Spannungen stellen die gesamte Luftfahrtbranche vor Herausforderungen. Dennoch bleibt das Ziel für das laufende Jahr klar: Die Zehn-Millionen-Marke soll erneut übertroffen werden.

Starker Partner für die regionale Wirtschaft

Neben dem Urlaubsverkehr bleibt das Frachtgeschäft das zweite starke Standbein. Mit rund 840.000 Tonnen Luftfracht behauptet der Flughafen Köln / Bonn seine Rolle als eines der bedeutendsten Logistik-Drehkreuze in Europa. Für die heimische Industrie und den Handel in NRW ist der Airport als Schnittstelle zu den weltweiten Märkten schlichtweg unverzichtbar.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Blick

Der Weg in die Zukunft führt über Innovation und Klimaschutz. Aktuell entstehen zahlreiche E-Ladesäulen auf dem Gelände, und ein neues Holzheizwerk steht kurz vor der Fertigstellung, um den Betrieb mit klimaschonender Wärme zu versorgen. Parallel dazu halten digitale Helfer Einzug in den Betrieb – von der robotergestützten Gepäckanlage bis hin zur smarten Steuerung des Flugbetriebs.

Ob Familien, die die neue bunte “Kids Lane” an der Sicherheitskontrolle nutzen, oder Geschäftsreisende, die die schnellen Wege schätzen: Der Flughafen Köln / Bonn stellt im Jahr 2025 die Weichen dafür, dass er auch in Zukunft ein attraktives Tor zur Welt für das Rheinland bleibt.