Sommergenuss pur im Saunapark Siebengebirge

Nur einen Katzensprung von Köln entfernt, mitten im idyllischen Siebengebirge, erwartet Erholungssuchende ein echtes Sauna-Paradies: der Saunapark Siebengebirge. Gerade im Sommer entfaltet die weitläufige Anlage ihren ganz besonderen Charme – mit einer großzügigen Liegewiese, dem Außenbereich des Freibads und vielfältigen Saunen, die Körper und Geist in Einklang bringen.

Sauna im Sommer? Unbedingt!

Viele denken bei Sauna zuerst an den Winter. Doch auch im Sommer bietet das gesunde Schwitzen echte Vorteile: Der Wechsel zwischen Hitze und Kälte trainiert das Herz-Kreislauf-System, stärkt das Immunsystem und sorgt für einen klaren Kopf. Im Saunapark Siebengebirge wird das Sommer-Saunieren zu einem ganz besonderen Erlebnis: Zwischen duftenden Aufgüssen, erfrischenden Tauchbecken und Ruhebereichen unter freiem Himmel findet jeder seinen ganz persönlichen Ort der Entspannung.

Saunaerlebnis für jeden Geschmack

Im Saunapark Siebengebirge warten insgesamt sechs ganz unterschiedliche Saunen und ein Dampfbad darauf, entdeckt zu werden – und jede davon bietet ein individuelles Erlebnis, das Körper und Sinne gleichermaßen anspricht.

Zur Auswahl stehen eine milde Kräutersauna und die kommunikative Plaudersauna: eine 88 °C heiße Trockensauna, in der das gesellige Erzählen ausdrücklich erwünscht ist.

Wer ein naturnahes Ambiente sucht, kommt in der Waldsauna auf seine Kosten – direkt am Waldrand, mit Blick auf den Lützbach und beliebten “Natur-Pur”-Aufgüssen bei rund 80 °C. Die weitläufige Gartensauna ist die größte Sauna der Anlage, in der täglich bis zu fünf Event-Aufgüsse für ein besonderes Highlight sorgen – umgeben von grünem Garten und mit direktem Zugang zu erfrischenden Abkühlungen wie Wassertreten oder Freibad.

Die Aromasauna – eine finnische Sauna mit Temperaturen zwischen 85 °C und 90 °C – verzaubert mit wechselnden Düften von Birke über Zitrus bis Eukalyptus, wobei ausschließlich naturreine ätherische Öle verwendet werden. Wer es besonders heiß und trocken mag, findet das in der Trockensauna mit extrem geringer Luftfeuchtigkeit (2–5 %) bei etwa 100 °C.

Für alle, die eine sanftere Temperatur bevorzugen, bietet das irisch-römische Dampfbad bei circa 50 °C und bis zu 50 % Luftfeuchtigkeit – angereichert mit Duftnoten wie Minze oder Zypresse – einen sanften Einstieg ins Saunieren und lädt zum mühelosen Entspannen ein.

Aufgussrituale und Sauna-Events

Besonders beliebt sind die vielfältigen Aufgusszeremonien im Saunapark Siebengebirge. Von belebenden Menthol-Aufgüssen über fruchtige Sommerdüfte bis hin zu wohltuenden Wenik-Ritualen – jede Zeremonie wird mit Sorgfalt zelebriert und macht den Saunagang zu einem intensiven Erlebnis für alle Sinne. In der großen Gartensauna finden täglich bis zu fünf dieser Aufguss-Events statt, die von erfahrenen Saunameistern begleitet werden. Ergänzt wird das Angebot durch stimmungsvolle Eventabende, die mit Musik, Licht und besonderen Duftkreationen für unvergessliche Wellnessmomente sorgen. Die verschiedenen Aufgüsse finden sich auf der Homepage des Saunaparks.

Großzügige Liegewiese mit Blick ins Grüne

Das Herzstück ist die wunderschöne, parkähnliche Liegewiese – eingebettet in die Natur des Siebengebirges. Hier lässt es sich nach einem Saunagang herrlich entspannen: unter schattigen Bäumen lesen, die Sonne auf der Haut genießen oder einfach dem Vogelgezwitscher lauschen. Wer mag, zieht sich mit einem kühlen Getränk auf eine der zahlreichen Relax-Liegen zurück oder gönnt sich eine Massage im angrenzenden Wellnessbereich.

FKK-Schwimmen im Sommer-Freibad – Freiheit pur

Ein weiteres Highlight in den Sommermonaten (Mai bis Oktober): zeitweise ist das Freibad für textilfreies Schwimmen geöffnet. Das bedeutet für Saunagäste: keine Unterbrechung beim Wechsel zwischen Sauna, Natur und Wasser. Die Möglichkeit, ganz ohne Badekleidung ein paar Bahnen zu ziehen, sorgt für ein einmaliges Gefühl von Freiheit – und wird von vielen Stammgästen besonders geschätzt.

Genuss für alle Sinne – auch kulinarisch

Der perfekte Wellnesstag wäre nicht komplett ohne das passende gastronomische Erlebnis. Das hauseigene Restaurant im Saunapark Siebengebirge verwöhnt seine Gäste mit frischer, regionaler Küche, saisonalen Spezialitäten und leichten Sommergerichten. Ob knackige Salate, herzhafte Klassiker oder vegetarische Köstlichkeiten – hier wird jeder Geschmack bedient. Dazu gibt´s eine erlesene Auswahl an Cocktails, kühlen Getränken und frischen Säften, ideal für eine kleine Erfrischung zwischendurch oder den perfekten Abschluss eines entspannten Sommertags.

Saunapark Siebengebirge: eine Auszeit, die bleibt

Der Saunapark Siebengebirge steht für nachhaltige Erholung – und das zu jeder Jahreszeit. Doch gerade im Sommer ist ein Besuch hier ein Kurzurlaub für die Sinne. Ob allein, zu zweit oder mit Freunden: Wer eine Auszeit vom Alltag sucht, findet sie in Königswinter, nur rund 40 Minuten von Köln entfernt.

Weitere Infos unter: www.saunapark-siebengebirge.de