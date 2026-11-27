Draußen zeigt sich Köln in dieser Jahreszeit von seiner typischen Seite: grau, kalt und nass, was vielen erst einmal auf das Gemüt schlägt. Doch genau in diesen Tagen beginnt etwas, das schnell für andere Gedanken sorgt. Überall blitzen Lichterketten, Sterne leuchten in den Straßen sowie Geschäften, und auf den Plätzen und Straßen kehrt vorweihnachtlicher Trubel ein. Inzwischen haben die Weihnachtsmärkte geöffnet, und in der Domstadt stellt sich langsam die gewohnte Adventsstimmung ein. Ob auf der Suche nach passenden Geschenken, beim entspannten Bummel durch die Veedel oder bei einem Glühwein mit Freunden auf einem der zahlreichen Kölner Weihnachtsmärkte: Die Saison läuft auf Hochtouren.

Neben den bekannten Klassikern wie dem Markt der Herzen am Kölner Dom oder dem Markt der Engel auf dem Neumarkt bringen in diesem Jahr auch neue Konzepte frische Ideen in die Rheinmetropole. CityNEWS hat sich in Köln umgesehen und stellt sowohl altbekannte Favoriten als auch neue Weihnachtsmarkt-Highlights vor.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom auf dem Roncalliplatz

Direkt vor dem Kölner Dom und vor der Kulisse des sanierten Dom-Hotels ist der Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz am 16. November 2026 in die Adventszeit gestartet. Funkelnde Lichter, geschmückte Stände und der Duft frisch zubereiteter Speisen ziehen dort wieder zahlreiche Besucher an. Bis zum 23. Dezember 2026 locken über 120 Stände mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und allerlei Leckereien.

Ein besonderer Hingucker auf dem Markt der Herzen ist in diesem Jahr ein Miniatur-Weihnachtsmarkt aus rund 30.000 LEGO-Bausteinen, komplett mit Ständen, Bühne, Weihnachtsbaum, Lichterzelt, versteckten Weihnachtsmännern und Kölner Motiven. Neu dabei ist außerdem die Sternwarte als leicht erhöhter Terrassenbereich mit Blick über den Platz und Foto-Spot. Zusammen mit dem beleuchteten Schlitten, dem Kinderkarussell und der Geschenkewelt von Lindt ergibt sich eine eigene Familienecke. Wer einen bestimmten Stand sucht, kann sich erstmals über QR-Codes digital orientieren. Dazu kommt ein umfangreiches Bühnenprogramm mit kölscher Musik, Pop, Rock, Gospel, Jazz, Tanz, Theater und einem eigenen Kinderprogramm.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom (“Markt der Herzen”) Ort: Roncalliplatz, Köln

Roncalliplatz, Köln Zeitraum: 16. November bis 23. Dezember 2026

16. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 11:00 bis 21:00 Uhr, Donnerstag und Freitag 11:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11:00 bis 21:00 Uhr, Donnerstag und Freitag 11:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 22:00 Uhr Website: www.koelnerweihnachtsmarkt.com/de/

Markt der Engel auf dem Neumarkt: Beliebter Weihnachtsmarkt mitten in der City

Mitten in der Kölner Innenstadt lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt erneut zum Stöbern und Schlemmen ein. Dort erwartet Besucher eine märchenhafte Kulisse mit Engelsfiguren, einer Winterkönigin samt lebendigem Uhu und kleinem Einhorn, beleuchteten Stelzenfiguren und einem leuchtenden Sternenhimmel über den Ständen.

Zwischen gebrannten Mandeln, Flammlachs, Crêpes sowie Glühwein, Punsch und heißer Schokolade lässt es sich gut aushalten. An den Ständen gibt es Kunsthandwerk, Dekoration, Nützliches und Alltägliches, darunter viele Eigenkreationen, Unikate und limitierte Stücke. Auf dem Programm stehen Chöre, Musik von Swing und Schlager bis Pop und kölschen Tönen, Zauberei, Theater, Kinderschminken, XXL-Puppen des Hänneschen-Theaters und Besuche des Nikolaus hoch zu Ross. Neu im Programm ist ein Afterwork-Angebot immer mittwochs ab 18:00 Uhr an der Wolke.

Markt der Engel auf dem Neumarkt Ort: Neumarkt, 50667 Köln

Neumarkt, 50667 Köln Zeitraum: 16. November bis 23. Dezember 2026

16. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr), Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23:00 Uhr); am 23. Dezember 2026 bis 21:00 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr), Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23:00 Uhr); am 23. Dezember 2026 bis 21:00 Uhr Website: www.markt-der-engel.de

Heinzels Wintermärchen: Großer Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt

Auf dem Alter Markt und dem benachbarten Heumarkt läuft auch in diesem Jahr wieder Heinzels Wintermärchen. Mit über 120 Ständen gehört der Markt zu den größten in der Stadt und verbindet historisches Flair mit einer großen Freiluft-Eisbahn.

Statt Massenware steht hier stärker die Herkunft der Produkte und Handarbeit im Vordergrund: Holzbildhauer, Schmiede, Zuckerbäcker und weitere Kunsthandwerker aus verschiedenen Teilen Europas zeigen ihr Können, ergänzt durch regionale und traditionelle Küche. Auf dem Heumarkt können Besucher Schlittschuh laufen oder beim Eisstockschießen antreten. Zudem gibt es einen besonderen Anlass rund um die Heinzelmännchen, deren Sage vor 200 Jahren erstmals von Ernst Weyden druckreif aufgeschrieben wurde – passend dazu gibt es ein Heinzel-Wimmelbuch an Marktständen sowie eine Kinder-Rallye.

Heinzels Wintermärchen Ort: Alter Markt und Heumarkt, Kölner Altstadt

Alter Markt und Heumarkt, Kölner Altstadt Öffnungszeiten Alter Markt: 23. November bis 23. Dezember 2026, täglich 11:00 bis 22:00 Uhr (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026)

23. November bis 23. Dezember 2026, täglich 11:00 bis 22:00 Uhr (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026) Öffnungszeiten Heumarkt: 23. November 2026 bis 10. Januar 2027, täglich 11:00 bis 22:00 Uhr, ab 26. Dezember 2026 täglich 11:00 bis 21:00 Uhr (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026)

23. November 2026 bis 10. Januar 2027, täglich 11:00 bis 22:00 Uhr, ab 26. Dezember 2026 täglich 11:00 bis 21:00 Uhr (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026) Eisbahn & Eisstockschießen: 23. November 2026 bis 10. Januar 2027 (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026); Eisbahn täglich 11:00 bis 21:45 Uhr (ab 26. Dezember bis 20:45 Uhr), Eintritt ab 7,50 Euro für Erwachsene und ab 5,00 Euro für Kinder ab 5 Jahren (unter 5 Jahren frei, Schlittschuhverleih extra); Eisstockbahn täglich 11:00 bis 22:00 Uhr (ab 26. Dezember bis 21:00 Uhr), ab 69 Euro pro Stunde

23. November 2026 bis 10. Januar 2027 (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026); Eisbahn täglich 11:00 bis 21:45 Uhr (ab 26. Dezember bis 20:45 Uhr), Eintritt ab 7,50 Euro für Erwachsene und ab 5,00 Euro für Kinder ab 5 Jahren (unter 5 Jahren frei, Schlittschuhverleih extra); Eisstockbahn täglich 11:00 bis 22:00 Uhr (ab 26. Dezember bis 21:00 Uhr), ab 69 Euro pro Stunde Website: www.heinzels-wintermaerchen.de

Hafen-Weihnachtsmarkt am Kölner Schokoladenmuseum

Bereits am 13. November 2026 startete im Rheinauhafen der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum in die Saison. Auffällig ist in diesem Jahr vor allem das veränderte Bild: Die früheren Pagodenzelte sind 70 Holzhütten gewichen, begleitet von einem neuen Lichtkonzept, das für eine warme Stimmung sorgen soll.

Angeboten werden Kunsthandwerk, Naturkosmetik, Mützen, Schals, Lederwaren und Schmuck. Kulinarisch reicht die Auswahl von Grillspezialitäten, Crêpes, Entenbraten und Schokobratwurst bis hin zu Glühwein, Feuerzangenbowle, heißer Schokolade und alkoholfreiem Punsch. Für Familien gibt es ein historisches Karussell, eine rot-weiße Kinder-Bimmelbahn vor dem Schokoladenmuseum und ein 48 Meter hohes Riesenrad mit Blick über Rhein, Altstadt und Kölner Dom. Auf der Hafenbühne sorgen Bands und Solokünstler für Musik zum Mitsingen und Schunkeln.

Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt Ort: Am Schokoladenmuseum, Köln

Am Schokoladenmuseum, Köln Zeitraum: 13. November 2026 bis 3. Januar 2027 (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026)

13. November 2026 bis 3. Januar 2027 (Ruhetage 24. und 25. Dezember 2026) Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr; am 31. Dezember 2026 von 11:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr, Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr; am 31. Dezember 2026 von 11:00 bis 20:00 Uhr Website: hafen-weihnachtsmarkt.de

Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz: Fachwerk-Flair vor der Hahnentorburg

Vor der historischen Kulisse der Hahnentorburg aus dem 13. Jahrhundert empfängt das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz seine Gäste in geschmückten Fachwerkhäuschen. Viele Familien steuern diesen Weihnachtsmarkt gezielt wegen seiner entspannten Atmosphäre an.

In den Buden finden sich Kunsthandwerk und Geschenkideen für Groß und Klein. Dazu kommen Reibekuchen, Gerichte vom Schwenkgrill, Bio-Bratäpfel sowie vegetarische und vegane Speisen, während an den Getränkeständen unter anderem Winzer-Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt werden. Auf der Festbühne treten kölsche Musik-Acts und Entertainer auf, und für Kinder gibt es tägliche Kreativangebote sowie Besuche des Nikolaus.

Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz Ort: Rudolfplatz, Köln

Rudolfplatz, Köln Zeitraum: 16. November bis 23. Dezember 2026

16. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr), Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23:00 Uhr); am 23. Dezember 2026 bis 21:00 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11:00 bis 21:00 Uhr (Glühweinstände bis 22:00 Uhr), Freitag und Samstag 11:00 bis 22:00 Uhr (Glühweinstände bis 23:00 Uhr); am 23. Dezember 2026 bis 21:00 Uhr Website: nikolausdorf.com

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten: Veedelstreffpunkt im Belgischen Viertel

Auch der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten ist wieder Teil der Kölner Adventszeit. Weil sich eher selten Touristen ins Belgische Viertel verirren, gilt er besonders bei Kölnern als beliebter Treffpunkt. Sein eigenes Gesicht bekommt der Markt durch Bäume, die mit funkelnden Lichterketten geschmückt sind, und geschmückte Hütten dazwischen.

Mehr als 60 Händler wechseln wöchentlich durch und bringen ausgefallenes Handwerk, Kunst, Mode, Schmuck, Handarbeit, Dekoartikel und Designprodukte mit. Dazu kommt ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit Speisen und unter anderem hausgemachtem Winzer-Glühwein. Für die jüngeren Gäste gibt es ein eigenes Kulturprogramm: Das Theater SternKundt lässt während der gesamten Laufzeit den Kasper und seine Freunde Abenteuer erleben.

Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten Ort: Venloer Straße 40, 50672 Köln (Belgisches Viertel)

Venloer Straße 40, 50672 Köln (Belgisches Viertel) Zeitraum: 13. November bis 23.Dezember 2026

13. November bis 23.Dezember 2026 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16:00 bis 21:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 21:30 Uhr

Montag bis Freitag 16:00 bis 21:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 21:30 Uhr Website: www.weihnachtsmarkt-stadtgarten.de

Heavenue Weihnachtsmarkt: Bunte Akzente auf dem Friesenplatz

Wer einen etwas anderen Ton sucht, stößt am Friesenplatz auf den Heavenue Weihnachtsmarkt. Pastellfarbene Stände, bunte Lichter, ein sich drehender Weihnachtsbaum und ein Springbrunnen mit Wasserfontänen verleihen dem Platz auf rund 2.000 Quadratmetern ein ganz eigenes Erscheinungsbild.

Das Sortiment reicht von Kerzen und Deko über Mode bis hin zu Accessoires. Neben Klassikern wie Bratwurst, Reibekuchen, Crêpes und Glühwein stehen auch heiße Cocktails auf der Karte – unter anderem im begehbaren XXL-Glühweinpalast mit Sitzplätzen drinnen und draußen. Auf der Bühne läuft ein Programm aus Live-Auftritten, Drag-Shows, Vorträgen und Weihnachtsspecials.

Heavenue Weihnachtsmarkt Ort: Friesenplatz, Köln

Friesenplatz, Köln Zeitraum: 16. November bis 23. Dezember 2026

16. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14:00 bis 22:00 Uhr, Freitag und Samstag 12:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 14:00 bis 22:00 Uhr, Freitag und Samstag 12:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr Website: www.heavenue.de

Santas Weihnachtsmarkt im Mediapark

Im Mediapark geht 2026 ein neues Konzept an den Start: Santas Weihnachtsmarkt setzt statt klassischer Holzhütten auf Stände im Geschenkbox-Design, ein Pop-up-Weihnachtsrestaurant und mehrere Erlebnisbereiche.

Dazu gehören fünf Eisstockbahnen mit jeweils eigener Spieler-Lounge und Getränkeservice, eine Rooftop-Lounge am zentralen Glühweinstand mit überdachter Terrasse und reservierbaren Plätzen. Hinzu kommt das Pop-up-Restaurant Kaiserschote im Elfenhaus, das im ersten Stock für Gruppen von zwei bis 60 Personen Duft- und Aromawelten anbietet. Über dem Gelände schwebt bei “Santa in the Sky” ein Weihnachtsschlitten mit Rentieren in bis zu 30 Metern Höhe, während Elfen mobil Glühwein auf dem Platz verteilen.

Santas Weihnachtsmarkt Ort: MediaPark, Köln

MediaPark, Köln Zeitraum: 19. November bis 23. Dezember 2026

19. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 12:00 bis 22:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 21:00 Uhr

Montag bis Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 12:00 bis 22:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 21:00 Uhr Website: santas-weihnachtsmarkt.de

Weihnachtsmarkt Köln-West in Köln-Bickendorf

Neu im Kölner Angebot ist 2026 der Weihnachtsmarkt Köln-West auf dem früheren 4711-Gelände in Köln-Bickendorf. Im Mittelpunkt steht ein rund 4.000 Quadratmeter großes, teilweise beheiztes Zelt mit festlicher Beleuchtung und mehr als 600 Sitz- und Stehgelegenheiten.

Drinnen und an den Ständen gibt es winterliche Spezialitäten, heiße Getränke, ausgewähltes Kunsthandwerk und weitere Geschenkideen, begleitet von Live-Musik auf einer Bühne. Draußen wartet eine rund 500 Quadratmeter große Eisbahn zum Schlittschuhlaufen oder Curling, eingerahmt von Ständen mit Snacks und Stöbermöglichkeiten.

Weihnachtsmarkt Köln-West Ort: Quartier B, Venloer Straße 769, 50827 Köln-Bickendorf

Quartier B, Venloer Straße 769, 50827 Köln-Bickendorf Zeitraum: 19. November bis 23. Dezember 2026

19. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten Markt: Montag bis Freitag 14:00 bis 22:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 22:30 Uhr

Montag bis Freitag 14:00 bis 22:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 22:30 Uhr Öffnungszeiten Eisbahn: Montag bis Donnerstag 14:00 bis 21:00 Uhr, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 12:00 bis 22:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 21:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 14:00 bis 21:00 Uhr, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr, Samstag 12:00 bis 22:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 21:00 Uhr Preise Eisbahn & Curling: Eislaufen Erwachsene Montag bis Freitag 9,00 Euro, Samstag und Sonntag 11,00 Euro; Kinder 5 bis 12 Jahre 6,00 Euro, Kinder unter 5 Jahren kostenlos; Curling ab 69 Euro

Eislaufen Erwachsene Montag bis Freitag 9,00 Euro, Samstag und Sonntag 11,00 Euro; Kinder 5 bis 12 Jahre 6,00 Euro, Kinder unter 5 Jahren kostenlos; Curling ab 69 Euro Website: www.weihnachtsmarkt-köln-west.de

Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz: Gemütlicher Treffpunkt in der Südstadt

In der Südstadt gehört der Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz im Rahmen des Vringsadvent fest zum Viertel. Gerade nach dem Einkauf auf der Severinstraße oder der Bonner Straße schauen viele Anwohner und Gäste gern noch auf ein Tasse Glühwein oder einen Snack vorbei.

In den geschmückten Hütten zeigen Händler und Künstler aus dem Veedel und der Umgebung ihre Waren. Eine eigene Projekthütte bietet über den gesamten Zeitraum neun gemeinnützigen Vereinen Raum für soziale Projekte. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Reibekuchen, Grillgerichte, Crêpes, Churros, Glühwein und Kakao, während Kinder auf dem Karussell ihre Runden drehen.

Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz (Vringsadvent) Ort: Chlodwigplatz, Köln-Südstadt

Chlodwigplatz, Köln-Südstadt Zeitraum: 19. November bis 23. Dezember 2026

19. November bis 23. Dezember 2026 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12:00 bis 22:00 Uhr, Freitag und Samstag 12:00 bis 23:00 Uhr, Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr

VeedelsAdvent Zollstock: Nachbarschaftlicher Weihnachtsmarkt im Kölner Süden

Auch in Zollstock gibt es erstmals einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt: Im Rahmen des VeedelsAdvent öffnet auf dem Parkplatz am Höninger Weg Ecke Herthastraße ein Markt, organisiert von Liebe dein Veedel e. V. gemeinsam mit der IG Zollstock im Wandel e. V. mit dem Ziel, den Stadtteil zu stärken.

Acht geschmückte Buden laden Nachbarn und Besucher zu winterlichen Speisen und Getränken sowie Kunsthandwerk und Mode – oft von Menschen aus dem Veedel – ein. Eine Vereinshütte gibt täglich Vereinen und Initiativen Gelegenheit, sich zu präsentieren; außerdem gibt es ein Kinderkarussell und ein weihnachtliches Kulturprogramm.