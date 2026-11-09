Anreise zur Sessionseröffnung in Köln: So fahrt Ihr am 11.11.2026 stressfrei mit Bus und Bahn

Am Mittwoch, den 11.11.2026, verwandelt sich Köln wieder in das Herz des Karnevals. Auf dem Alter Markt und dem Heumarkt wird ab 09:00 bis in den Abend mit einem hochkarätigen Liveprogramm der Auftakt der neuen Karnevalssession 2026/2027 gefeiert. Hunderttausende Jecke aus der gesamten Region machen sich auf den Weg in die Domstadt zur Sessionseröffnung.

Damit die An- und Abreise trotz gesperrter Straßen und enormer Menschenmassen reibungslos verläuft, haben die Nahverkehrsträger go.Rheinland, VRR, die Deutsche Bahn sowie die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ein umfassendes Sonderkonzept für Bus und Bahn aufgestellt. CityNEWS hat alle wichtigen Informationen, Fahrpläne und Umleitungen für Euch zusammengefasst.

Regionalverkehr: Sonderzüge und Kapazitätserweiterungen

Wer von außerhalb anreist, profitiert von zahlreichen zusätzlichen Zügen und kapazitätsstärkeren Verbindungen im Schienenpersonennahverkehr.

Sonderzüge der TRI Train Rental GmbH Im Auftrag von go.Rheinland und VRR setzt TRI insgesamt 32 Sonderzüge zwischen dem Ruhrgebiet, Düsseldorf und Köln ein:

Morgendliche Anreise ab Essen: Der erste Zusatzzug startet um 07:44 Uhr in Essen Hbf (über Duisburg und Düsseldorf) und erreicht Köln Hbf um 08:48 Uhr. Ein zweiter Sonderzug fährt um 08:44 Uhr ab Essen Hbf mit Ankunft in Köln Hbf um 09:50 Uhr.

Der erste Zusatzzug startet um 07:44 Uhr in Essen Hbf (über Duisburg und Düsseldorf) und erreicht Köln Hbf um 08:48 Uhr. Ein zweiter Sonderzug fährt um 08:44 Uhr ab Essen Hbf mit Ankunft in Köln Hbf um 09:50 Uhr. Tagespendelverkehr: Ab 09:17 Uhr verkehren die Sonderzüge stündlich im Pendelbetrieb zwischen Köln Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof.

Ab 09:17 Uhr verkehren die Sonderzüge stündlich im Pendelbetrieb zwischen Köln Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof. Abreise am Spätabend: Für die Rückreise am Abend beginnen die beiden letzten Fahrten in Richtung Düsseldorf direkt am Bahnhof Köln Süd und fahren dort um 22:07 Uhr sowie um 23:07 Uhr ab.

Verstärkung im Umland und Sicherheit an den Bahnhöfen

Auf der Eifelstrecke und bei der Oberbergischen Bahn werden mehrere Fahrten der Linien RE 12, RE 22, RB 24 und RB 25 mit längeren Zügen durchgeführt. Auch National Express erhöht bei ausgewählten Fahrten des RE 6 (RRX) das Platzangebot deutlich.

Um den Fahrgaststrom sicher zu steuern, setzt die Deutsche Bahn an den Knotenpunkten Köln Hauptbahnhof, Bonn Hauptbahnhof und Köln Süd rund 85 zusätzliche Sicherheitskräfte ein. Die Bahn weist eindringlich darauf hin, dass das Betreten der Gleisanlagen lebensgefährlich ist und zu erheblichen Störungen im gesamten Bahnnetz führt. Alle Sonderfahrten sind bereits in den elektronischen Fahrplanauskünften abrufbar.

KVB: Fahrpläne, Umleitungen und Trennungen bei Stadtbahn und Bus

Der öffentliche Nahverkehr der KVB fährt grundsätzlich nach dem regulären Fahrplan eines Mittwochs (Stadtbahnen bis 01:00 Uhr nachts im 15-Minuten-Takt). Um den enormen Ansturm zu bewältigen, gibt es jedoch zahlreiche Anpassungen:

Änderungen im Stadtbahnnetz

Linien 1, 7 und 9 (Heumarkt): Bei einer Überfüllung der Platzfläche am Heumarkt kann die Haltestelle “Heumarkt” situationsbedingt gesperrt und ohne Halt durchfahren werden.

Bei einer Überfüllung der Platzfläche am Heumarkt kann die Haltestelle “Heumarkt” situationsbedingt gesperrt und ohne Halt durchfahren werden. Linie 4 (Leyendeckerstraße): Fährt aus Schlebusch kommend nur bis zur Haltestelle “Leyendeckerstraße” und zurück. Der Streckenabschnitt nach Bocklemünd wird in dieser Zeit komplett durch die Linie 3

Fährt aus Schlebusch kommend nur bis zur Haltestelle “Leyendeckerstraße” und zurück. Der Streckenabschnitt nach Bocklemünd wird in dieser Zeit komplett durch die Linie 5 (Rathaus / Alter Markt): Ab ca. 07:00 Uhr wird die Haltestelle “Rathaus” ohne Halt passiert. Bei Überfüllung von Alter Markt und Heumarkt fährt die Linie 5 verkürzt nur ab “Dom/Hbf” zurück zum Butzweilerhof.

Ab ca. 07:00 Uhr wird die Haltestelle “Rathaus” ohne Halt passiert. Bei Überfüllung von Alter Markt und Heumarkt fährt die Linie 5 verkürzt nur ab “Dom/Hbf” zurück zum Butzweilerhof. Linie 9 (Neumarkt / Sülz): Bis 07:00 Uhr gilt der normale Linienweg. Nach der Sperrung der Zülpicher Straße verkehrt die Linie 9 nur zwischen “Königsforst” und “Neumarkt”. Zwischen “Sülz Hermeskeiler Platz” und “Universitätsstraße” richtet die KVB den Bus-Pendelverkehr Linie 109 Ab der Universitätsstraße geht es mit den Linien 1 und 7 weiter zum Neumarkt.

Bis 07:00 Uhr gilt der normale Linienweg. Nach der Sperrung der Zülpicher Straße verkehrt die Linie 9 nur zwischen “Königsforst” und “Neumarkt”. Zwischen “Sülz Hermeskeiler Platz” und “Universitätsstraße” richtet die KVB den Bus-Pendelverkehr Ab der Universitätsstraße geht es mit den Linien 1 und 7 weiter zum Neumarkt. Linien 12 und 15 (Zülpicher Platz): Fahren regulär, passieren jedoch den “Zülpicher Platz” ab ca. 09:00 Uhr bis Betriebsschluss ohne Halt und Fahrgastwechsel.

Fahren regulär, passieren jedoch den “Zülpicher Platz” ab ca. 09:00 Uhr bis Betriebsschluss ohne Halt und Fahrgastwechsel. Linien 16 und 17 (Severinsviertel): Ab ca. 10:00 Uhr wird der Betrieb der Linie 17 eingestellt. Die Linie 16 pendelt von Niehl kommend nur bis “Ubierring” und zurück. Aus Bonn kommende Bahnen enden als Linie 17 an der “Severinstraße” und fahren von dort zurück. Auf dem Abschnitt zwischen “Reichenspergerplatz” und “Ubierring” werden zusätzliche Bahnen der Linie 16 eingesetzt.

Busverkehr: Gelenkbusse und weiträumige Umleitungen

Damit mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, setzt die KVB auf den Linien 106, 132, 133, 136 und 146 ganztägig große Gelenkbusse ein. Folgende Umleitungen gelten:

Linien 106, 132 & 133 (Heumarkt): Die Endhaltestelle “Heumarkt” wird an die Handwerkskammer verlegt. Die Linien 132 und 133 fahren Richtung Meschenich/Zollstock ab Breslauer Platz über Goldgasse, Rheinufertunnel, Am Leystapel und Filzengraben zur Ersatzhaltestelle.

Die Endhaltestelle “Heumarkt” wird an die Handwerkskammer verlegt. Die Linien 132 und 133 fahren Richtung Meschenich/Zollstock ab Breslauer Platz über Goldgasse, Rheinufertunnel, Am Leystapel und Filzengraben zur Ersatzhaltestelle. Linie 142 (Bahnhof Süd): Wegen des Personenandrangs am Bahnhof Süd und auf der Luxemburger Straße werden die Busse abgeleitet. In Richtung Ubierring geht es ab “Weißhausstraße” über die Luxemburger Straße und Hans-Carl-Nipperdey-Straße zur “Pohligstraße”. Die Haltestellen “Eifelwall/Stadtarchiv” und “Bf. Süd” entfallen ersatzlos .

Wegen des Personenandrangs am Bahnhof Süd und auf der Luxemburger Straße werden die Busse abgeleitet. In Richtung Ubierring geht es ab “Weißhausstraße” über die Luxemburger Straße und Hans-Carl-Nipperdey-Straße zur “Pohligstraße”. Die Haltestellen . Linien 136 & 146: Bei eventuellen Platzsperrungen werden die Busse ab dem Hildegardis-Krankenhaus zum Bahnhof West / Hans-Böckler-Platz umgeleitet.

Großeinsatz beim KVB-Personal

Um Sicherheit und Ablauf zu gewährleisten, sind allein in der KVB-Leitstelle 31 Mitarbeitende im Einsatz. Sie werden von 32 Kräften im Außendienst sowie insgesamt 235 Mitarbeitenden im Bereich Fahrgastsicherheit, Service und von externen Dienstleistern unterstützt.

Wichtige Praxistipps für Jecke