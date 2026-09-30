Top-Platzierung 2026: Universität Köln bleibt Deutschlands stärkste Volluniversität für Gründer

Die Universität Köln bestätigt erneut ihre herausragende Rolle im deutschen Startup-Ökosystem. Auch im Jahr 2026 gehört die Hochschule in der Domstadt zu den absolut führenden Talentschmieden für junge Unternehmen und Innovationen. Dies geht aus dem aktuellen Deutschen Startup Monitor 2026 hervor, den der Startup-Verband veröffentlicht hat.

Wie bereits im Vorjahr belegt die Universität Köln im bundesweiten Ranking der gründungsfreundlichsten Hochschulen den hervorragenden zweiten Platz. Damit verteidigt sie zugleich ihren Titel als erfolgreichste nicht-technische Volluniversität Deutschlands.

Starkes Ergebnis im Deutschen Startup Monitor 2026

Laut der umfassenden Erhebung, für die rund 1.800 Akteure der Szene befragt wurden, haben 4,2 Prozent aller Startup-Gründerinnen und -Gründer in Deutschland ihren höchsten akademischen Abschluss an der Universität Köln erworben. Lediglich die technisch ausgerichtete RWTH Aachen liegt mit 5,7 Prozent im nationalen Vergleich noch vor der Kölner Hochschule.

Der Deutsche Startup Monitor gilt als wichtigstes Barometer für die Gründungslandschaft in Deutschland. Die Ergebnisse unterstreichen deutlich, wie entscheidend Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen als Motor für innovative Geschäftsideen wirken. Bei knapp sechs von zehn Startups (59 Prozent) geht das angebotene Produkt oder die Dienstleistung direkt oder indirekt aus neuen Forschungserkenntnissen hervor. Zudem gab die Hälfte aller befragten Unternehmen (51 Prozent) an, Unterstützung durch eine Hochschule oder Forschungseinrichtung erhalten zu haben. 70 Prozent dieser geförderten Gründer stufen diese Hilfe als wichtig oder sehr wichtig ein – insbesondere wenn es um die Vernetzung innerhalb der Szene und die Vermittlung geeigneter Teammitglieder geht.

Rektor Mukherjee unterstreicht Bedeutung von Wissenstransfer

Professor Dr. Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität Köln, zeigt sich erfreut über das hervorragende Abschneiden: “Als Universität wollen wir wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur gewinnen, sondern mit ihnen Wirkung in Wirtschaft und Gesellschaft entfalten. Gründungen sind dafür ein wichtiger Weg: Sie bringen neue Ideen in die Anwendung und schaffen Lösungen für konkrete Herausforderungen. Dass so viele Gründerinnen und Gründer ihren akademischen Weg an der Universität zu Köln gegangen sind, freut uns deshalb sehr und bestärkt uns darin, Transfer und unternehmerisches Denken weiterhin konsequent zu fördern.”

Gateway Exzellenz Start-up Center als Wachstumstreiber

Der erneute Spitzenplatz ist kein Zufall, sondern das Resultat eines gezielten Ausbaus der Gründungsförderung auf dem Campus. Die Bilanz der letzten Jahre zeigt eine steile Entwicklung: Während im Jahr 2020 lediglich 14 Gründungen von der Universität Köln unterstützt wurden, stieg diese Zahl bis zum Jahr 2025 auf insgesamt 44 geförderte Projekte an.

Auch neue Zukunftsinitiativen tragen maßgeblich zu dieser Dynamik bei. Um gezielt umwelt- und klimafreundliche Ideen voranzutreiben, betreibt das universitäre Gateway Exzellenz Start-up Center seit Januar 2026 gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsbüro der Universität das Fokuszentrum Climate Innovation.NRW, welches vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Darüber hinaus setzt die Hochschule auf starke regionale Kooperationen: Gemeinsam mit der RWTH Aachen, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und den Gateway Hochschulen Köln hat die Universität Köln die Gateway Factory ins Leben gerufen. Dieses Bündnis richtet sich speziell an wachstumsstarke Deeptech-Startups und zählt zu den zehn exklusiven Projekten, die im Rahmen der Initiative der Bundesregierung gefördert werden.