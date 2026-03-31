Zahlen, Daten und Fakten zur Einwohner-Bevölkerung Köln 2025: 1.100.076 Menschen leben in der Domstadt

Köln knackt neue Marken: Wer in den letzten Monaten das Gefühl hatte, dass es in den KVB-Linien oder auf der Schildergasse etwas voller geworden ist, wird nun durch die nackten Fakten bestätigt. Köln setzt seinen Wachstumskurs fort und festigt seinen Status als pulsierende Millionen-Metropole. Mit einem Plus von insgesamt 2.557 Menschen im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Kurve der Einwohner-Bevölkerung Köln 2025 wieder deutlich nach oben.

Die Millionen-Metropole im Detail: Über 1,1 Millionen Kölner

Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 lebten insgesamt 1.100.076 Menschen in Köln. Davon haben 1.092.607 Personen ihren Hauptwohnsitz in der rheinischen Metropole angemeldet. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt eine interessante Dynamik: Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2021 hat sich die Stadt eindrucksvoll zurückgemeldet und nähert sich stetig neuen Höchstständen.

Ein interessantes Detail zeigt sich beim Blick auf die Geschlechterverteilung: Köln ist leicht “weiblicher”. Von der Gesamtbevölkerung sind 562.561 Personen weiblich und 537.515 Personen männlich. Während der Zuwachs bei den Männern im letzten Jahr mit über 1.600 Personen etwas stärker ausfiel, stellen die Kölnerinnen weiterhin die Mehrheit in der Domstadt.

Köln im Städtevergleich: Stabil an der Spitze

Im direkten Vergleich mit anderen deutschen Großstädten steht Köln sehr solide da. Mit einem prozentualen Zuwachs von +0,2 % bei der Hauptwohnsitzbevölkerung liegt Köln gleichauf mit Leipzig. Während Köln wächst, mussten andere Metropolen im selben Zeitraum teils deutliche Verluste hinnehmen:

München : +0,5 % (Wachstumsspitzenreiter)

: +0,5 % (Wachstumsspitzenreiter) Stuttgart : -0,6 % (Rückgang)

: -0,6 % (Rückgang) Dortmund : -0,4 % (Rückgang)

: -0,4 % (Rückgang) Essen: -0,1 % (Leichter Rückgang)

Veedels-Check: Wo Köln wächst und wo es schrumpft

Das Kölner Wachstum findet nicht überall gleichmäßig statt. Ein Blick in die neun Stadtbezirke und 86 Kölner Veedel offenbart große Unterschiede. Besonders kräftig legte der Stadtbezirk Mülheim zu, der mit einem Plus von über 1.100 Einwohnern den Spitzenplatz beim Zuwachs belegt. Auch Kalk und Nippes verzeichneten deutliche Gewinne, was die anhaltende Beliebtheit der rechtsrheinischen Veedel und des Kölner Nordens unterstreicht.

Im Gegensatz dazu gibt es etablierte Bezirke, die sogar leicht schrumpften. So verzeichneten Lindenthal und die Innenstadt einen leichten Rückgang der Einwohnerzahlen. Diese Entwicklung hängt oft mit der Verfügbarkeit von Neubaugebieten zusammen. Während Veedel wie Widdersdorf in den letzten Jahren durch massive Neubauprojekte Rekordzuwächse erlebten, führen die begrenzte Flächenverfügbarkeit und die Verkleinerung von Haushalten in den zentralen Lagen zu einer Stagnation oder leichten Rückgängen.

Zwischen Kinderzimmer und Single-Apartment: Wie Köln wohnt

Ein tieferer Blick in die Struktur der Kölner Haushalte offenbart eine soziale Transformation. Köln entwickelt sich immer mehr zu einer Stadt der Alleinlebenden. Von den insgesamt knapp 576.000 Privathaushalten sind 298.905 reine Einpersonenhaushalte. Das bedeutet, dass in mehr als jedem zweiten Kölner Haushalt nur eine Person lebt. Diese Entwicklung stellt die Stadtplanung vor enorme Herausforderungen, da der Bedarf an kleinen, bezahlbaren Wohnungen massiv ansteigt, während klassische Familienwohnungen seltener nachgefragt oder schlicht unbezahlbar werden.

Gleichzeitig verändert sich das Bild der Kölner Familie. Nur noch in etwa jedem sechsten Haushalt leben überhaupt Kinder. Von diesen “Familien-Haushalten” wiederum ist die Mehrheit (51 %) mit nur einem Kind besetzt. Großfamilien mit drei oder mehr Kindern sind mit einem Anteil von nur 12 % fast schon eine Seltenheit im Stadtbild. Diese Ballung von Single-Haushalten und kleinen Familieneinheiten prägt nicht nur den Immobilienmarkt, sondern auch das soziale Gefüge in den Veedeln, wo Angebote für Alleinstehende – von der Gastronomie bis zur Freizeitgestaltung – immer dominanter werden.

Geburtenknick und Zuwanderung: Was das Wachstum wirklich antreibt

Ein genauerer Blick zeigt, dass Köln nicht “aus sich heraus” wächst. Im Jahr 2025 verzeichnete die Stadt ein natürliches Defizit: Den 9.059 Neugeborenen standen 10.123 Sterbefälle gegenüber. Dass die Gesamtzahl trotzdem steigt, ist allein der Zuwanderung zu verdanken.

Besonders die 18- bis unter 30-Jährigen bilden mit einem Wanderungsplus von fast 9.500 Personen den Motor des Wachstums. Diese jungen Menschen kommen meist zum Studium oder für den Karrierestart in die Stadt. Im Gegensatz dazu verlassen vor allem Familien mit Kindern die Stadt vermehrt in Richtung Umland, da sie dort eher den gewünschten Wohnraum finden.

Vielfalt als Kölner Lebensgefühl: Internationalität im Fokus

Köln bleibt bunt: Mittlerweile haben 43,1 % der Kölner Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Nichtdeutschen an der Gesamtbevölkerung liegt aktuell bei 21,6 %. Die Liste der am stärksten vertretenen Nationen wird weiterhin von der Türkei angeführt, gefolgt von Italien und der Ukraine. Diese Internationalität ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche und kulturelle Vitalität der Stadt und macht den unverwechselbaren Charme der Domstadt aus.

Demografischer Wandel: Die Stadt wird älter

Trotz der vielen jungen Zugezogenen macht der demografische Wandel vor Köln nicht halt. Die Gruppe der über 60-Jährigen ist deutlich gewachsen und stellt nun genau ein Viertel der Bevölkerung. Besonders besorgniserregend aus sozialer Sicht: Fast 97.000 ältere Kölnerinnen und Kölner führen einen Haushalt ganz allein. Hier entstehen neue Aufgaben für die Nachbarschaftshilfe und die städtische Seniorenarbeit, um Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken.

Kölns Zukunft zwischen Aufbruch und Alterung: Eine Bilanz

Die aktuellen Daten verdeutlichen die Aufgaben der kommenden Jahre. Köln zieht junge Talente magisch an, steht aber gleichzeitig vor der Herausforderung einer massiv wachsenden Seniorengeneration und einer zunehmenden Vereinzelung. Bis 2045 wird ein weiteres Anwachsen auf etwa 1,12 Millionen Menschen prognostiziert. Für die Stadtplanung bedeutet dies: Es muss Wohnraum geschaffen werden, der sowohl den Bedürfnissen der vielen Singles als auch den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht wird. Köln bleibt in Bewegung – lebendig, wachsend und immer wieder neu.