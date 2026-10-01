Wenn kölsche Tradition auf modernen Fußball trifft, entsteht meist etwas ganz Besonderes. Passend zum 1. Oktober 2026 präsentieren der 1. FC Köln und Ausstatter adidas ein außergewöhnliches Highlight für alle Fans: Ein neues Trikot, das dem wohl berühmtesten Liedermacher der Domstadt gewidmet ist. Zum 150. Geburtstag von Willi Ostermann ehren der FC und die Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V. das musikalische Erbe der Domstadt mit einem dunkelroten Sonder-Trikot voller historischer Details.

Wie das Trikot vom 1. FC Köln kölsche Heimatgeschichte erzählt

Ein Blick auf das Design verrät sofort, wie viel Herzblut in die Gestaltung geflossen ist. Die Grundfarbe des Trikots basiert auf einem edlen Dunkelrot, das an den historischen Gehrock der Ostermann-Gesellschaft angelehnt ist. Das absolute optische Highlight ist jedoch dezent im Stoff verarbeitet: Die Noten und Textzeilen der Partitur von “Heimweh nach Köln” – Ostermanns letztem und wohl bekanntestem Werk aus dem Jahr 1936 – ziehen sich elegant über das gesamte Trikot.

Goldene Akzente verleihen dem Sonder-Trikot eine edle Note. Sowohl das FC-Logo als auch das Stadtwappen von Köln sowie die Logos der Hauptpartner REWE und DEVK erstrahlen in edler Goldoptik. Auch feine Details machen das Shirt zu einem echten Sammlerstück für Fans des 1. FC Köln: Im Nackenbereich befindet sich eine Ostermann-Medaille, auf dem Trikot ist eine eingestickte Unterschrift des Künstlers zu sehen und auch das Jubiläumslogo der Willi Ostermann Gesellschaft findet seinen Platz.

So sieht das 1. FC Köln meets Ostermann-Trikot aus

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Besondere Verbundenheit zwischen Stadt, Kultur und dem 1. FC Köln

Das Trikot ist das erste Sonder-Trikot der neuen Partnerschaft mit adidas und setzt ein klares Zeichen für Identität und Heimatverbundenheit. Philipp Liesenfeld, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb beim 1. FC Köln, betont den emotionalen Wert dieses Projekts: Das Design setze die Tradition kölscher Entwürfe fort und ehre den größten Heimatdichter der Stadt. Es mache die tiefe Beziehung der Kölner zu ihrer Stadt, zum Brauchtum und zum FC auf dem Platz und den Rängen sichtbar.

Für die Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V. stellt das Trikot zudem den Auftakt in ein ganz besonderes Festjahr dar. Präsident Ralf Schlegelmilch freut sich über das sichtbare Zeichen des kulturellen Erbes. Die Gesellschaft feiert im Zeitraum von Oktober 2026 bis August 2027 nicht nur den 150. Geburtstag und den 90. Todestag ihres Namensgebers, sondern blickt zugleich auf ihr eigenes 60-jähriges Bestehen zurück.

Auf diesem Weg verzauberte Willi Ostermann die Domstadt

Willi Ostermann gilt bis heute als prägende Figur der kölschen Musikgeschichte. Ab 1899 stand er auf den Bühnen der Region, ehe ihm 1907 mit dem Karnevalsschlager “Däm Schmitz sing Frau ess durchgebrannt!” der große Durchbruch gelang. In den folgenden Jahrzehnten schuf er mehr als 100 Titel, von denen viele zu zeitlosen Klassikern wurden.

Kurz vor seinem Tod im August 1936 verfasste er vom Krankenbett aus die Zeilen zu “Heimweh nach Köln” mit dem unvergessenen Refrain “Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn”. Das Lied stieg rasch zur inoffiziellen Nationalhymne der Kölner auf. Die emotionale Strahlkraft des Stücks war einst so stark, dass die Aufführung im Jahr 1944 durch eine Heeresverordnung untersagt wurde – aus Sorge, die wehmütigen Klänge könnten die Kampfmoral der Soldaten untergraben.

Wann die Profis das Trikot vom 1. FC Köln im Stadion tragen

Fans dürfen sich darauf freuen, das neue Outfit schon bald im Live-Einsatz zu erleben. Beide Profiteams des 1. FC Köln laufen im Oktober in der Sonderkleidung auf:

FC-Frauen: Samstag, 17. Oktober 2026 um 12:00 Uhr im Franz-Kremer-Stadion (7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV)

Samstag, 17. Oktober 2026 um 12:00 Uhr im Franz-Kremer-Stadion (7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den Hamburger SV) FC-Männer: Samstag, 24. Oktober 2026 um 15:30 Uhr im RheinEnergieSTADION (7. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Schalke 04)

Alle Infos zu Preisen und Verfügbarkeit des Sonder-Trikots

Wer sich das Sammlerstück sichern möchte, kann ab sofort zugreifen. Das Sonder-Trikot wird ausschließlich in Erwachsenengrößen angeboten und ist in den offiziellen FC-Fanshops, im Onlineshop auf FC.de, in ausgewählten adidas Stores, online unter adidas.de sowie bei Partnerhändlern erhältlich.

Der Preis beträgt 111 Euro (für Vereinsmitglieder des 1. FC Köln ermäßigt 99 Euro). Geliefert wird das Trikot zusammen mit dem offiziellen Bundesliga-Logo auf dem Ärmel sowie einer exklusiv gestalteten Ostermann-Sammlerbox.