Saisoneröffnung 2025 / 2026 des 1. FC Köln: Hier alle wichtigen Infos!

Am Samstag, dem 2. August 2025, lädt der 1. FC Köln zur offiziellen Saisoneröffnung auf den Stadionvorwiesen am RheinEnergieSTADION ein. Beginn der Veranstaltung ist um 11:11 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Feier richtet sich an Fans aller Altersgruppen und bietet ein vielfältiges Programm aus Musik, Sport und Unterhaltung.

Musik und Unterhaltung

Ein zentrales Highlight der Saisoneröffnung ist der Auftritt des Kölner Musikers Mo-Torres, der zum Abschluss der Veranstaltung um 16:30 Uhr auf der Bühne stehen wird. Mo-Torres ist vielen FC-Fans durch seinen Song “Effzeh International” bekannt, der im Jahr 2017 große Popularität erreichte, als der Verein nach 25 Jahren wieder im europäischen Wettbewerb vertreten war.

Neben ihm treten weitere lokale Musikgruppen wie Mätropolis, Fiasko, Stadtrand und der Männerchor “Die Grüngürtelrosen” auf. Diese musikalische Vielfalt unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Verein und der Kölner Kulturszene.

Auch die FC-Cheerleader zeigen ihr Können auf der Bühne. Zwischen den Musikauftritten sorgen sie mit ihren Choreografien für zusätzliche Stimmung.

Autogrammstunde und Mannschaftspräsentation

Ein weiterer Programmpunkt der Saisoneröffnung ist die große Autogrammstunde, die von 12:00 bis 14:30 Uhr stattfindet. Dabei geben sowohl die Profispieler der Herrenmannschaft als auch die Spielerinnen des Frauen-Teams Autogramme und stehen den Fans für Gespräche zur Verfügung. Im Anschluss daran werden beide Mannschaften offiziell auf der Bühne vorgestellt. Der gemeinsame Gesang der FC-Hymne bildet einen emotionalen Höhepunkt des Tages.

Inklusion im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt bei der Saisoneröffnung liegt in diesem Jahr auf dem Thema Inklusion. Gemeinsam mit der Aktion Mensch stellt der Verein das Projekt FC-Doppelpass vor, das Menschen mit und ohne Behinderung im Fußball zusammenbringen soll. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es Mitmachangebote wie Blindenfußball oder Rollstuhlbasketball. Paralympics-Botschafter Niko Kappel wird das inklusive Engagement mit seiner Präsenz unterstützen.

Auch die FC-Stiftung beteiligt sich am Programm. Sie stellt ihre sozialen Projekte vor und beteiligt sich aktiv am inklusiven Stationslauf, bei dem Fans unterschiedliche sportliche Aufgaben ausprobieren können.

Angebote für Familien und Kinder

Für Kinder und Familien ist ein eigenes Unterhaltungsprogramm vorgesehen. Der FC-Pänzclub bietet Aktivitäten wie Hüpfburgen, Kinderschminken und Bastelstationen. Die FC-Fußballschule lädt zum Kicken auf einem eigenen Soccercourt ein. Darüber hinaus können interessierte Besucher bei der Saisoneröffnung an geführten Stadiontouren teilnehmen und so einen Blick hinter die Kulissen des RheinEnergieSTADIONs werfen.

Talks und Einblicke in die sportliche Planung

Zwischen den musikalischen Darbietungen und den sportlichen Höhepunkten kommen auch Verantwortliche des Vereins zu Wort. In einem Talk mit der sportlichen Leitung erfahren Fans mehr über die Zielsetzungen, Transfers und Perspektiven der kommenden Bundesliga-Saison. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Aktion Mensch sowie der FC-Stiftung werden auf der Bühne zu ihren Projekten sprechen.

Bühnenprogramm bei der Saisoneröffnung im Überblick

11:11 Uhr: Beginn der Veranstaltung auf dem gesamten Aktionsgelände mit Hintergrundmusik durch den DJ und Moderation durch Stadionsprecher Michael Trippel und Stadionsprecherin Svenja Hein

Anreise und Hinweise für Besucherinnen und Besucher

Da rund um das RheinEnergieSTADION zur Saisoneröffnung mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen ist, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die KVB-Linien 1 und 7 fahren regelmäßig zur Haltestelle “RheinenergieSTADION”, von der es nur wenige Gehminuten bis zum Veranstaltungsgelände sind. Wer mit dem Fahrrad anreist, findet an den Stadionvorwiesen ausreichend Abstellmöglichkeiten. Die Parkplätze rund um das Stadion sind begrenzt und werden voraussichtlich früh belegt sein. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten auf Park+Ride-Angebote ausweichen und die Weiterfahrt mit Bus oder Bahn einplanen. Es wird zudem empfohlen, frühzeitig anzureisen, da einige Programmpunkte – insbesondere die Autogrammstunde – stark nachgefragt sein dürften.

Mehr als ein Fest – ein Zeichen für Zusammenhalt

Die Saisoneröffnung des 1. FC Köln am 2. August 2025 ist weit mehr als nur der Beginn einer neuen Spielzeit. Sie zeigt den Verein als modernen, sozialen und tief in der Domstadt verwurzelten Klub. Mit einem vielfältigen Programm, das Musik, Sport, Inklusion und Familienfreundlichkeit vereint, wird deutlich, wie wichtig dem FC die Nähe zu seinen Fans ist. Die Veranstaltung bringt Menschen zusammen und vermittelt Werte, die über den Fußball hinausgehen.