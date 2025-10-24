idd cologne 2025: Das Premium-Interior-Event im Herzen Kölns

Vom 26. bis 29. Oktober 2025 präsentiert sich die idd cologne zum ersten Mal der Öffentlichkeit und das mit einem Konzept, das die Stadt selbst mit in den Fokus nimmt: das Premium-Event in Sachen Interior Design entfaltet sich nämlich genau dort, wo Menschen leben, arbeiten und gestalten – und das mitten in Köln.

Unter dem Leitgedanken “urban only” können während des Interior-Design-Events hochkarätige Präsentationen, inspirierende Vorträge und exklusive Veranstaltungen an 15 Locations sowie in zahlreichen Showrooms und bei verschiedenen Store-Partnern aus den Bereichen Residential, Hospitality und Contract Business erlebt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem urbanen Lebensraum als Quelle für Kreativität und Innovation. Köln wird so zur Bühne für modernes Wohnen, Arbeiten und Gestalten – ein lebendiges Forum, in dem Architektur, Design und Lifestyle aufeinandertreffen.

Zwischen Trends, Talks und Touren

Das vielseitige Eventprogramm der idd cologne 2025 ist das Herzstück der Veranstaltung. Highlights sind die Architonic Talks mit verschiedenen Deep Dives, moderiert von Architonic-Chefredakteur Simon Keane-Cowell, und die von Petra Linn (PURE LINN) kuratierten Urban Design Walks. Diese sechs thematischen Touren richten sich gezielt an Medien, Fachleute sowie designinteressierte Privatbesuchende und führen pointiert durch ausgewählte Locations. Ergänzt wird das Programm durch exklusive Networking-Events, bei denen sich Designer:innen, Hersteller und Architekt:innen austauschen können. So entsteht ein inspirierender Dialog über aktuelle Trends, nachhaltige Materialien und die Zukunft des Interior Designs.

Ausstellungsorte die begeistern

Eindrucksvolle Ausstellungsorte wie die Design Post Köln, der Stoff-Pavillon Moeller und das machwerkhaus köln bieten eine perfekte Kulisse für innovative Präsentationen. Hier greifen internationale Marken wie COR, Kettnaker, Thonet und Lammhults aktuelle Themen und Trends auf und präsentieren zeitgenössisches Design in einmaligem Ambiente. Darüber hinaus dienen die Locations nicht nur als Ausstellungsfläche, sondern auch als Treffpunkte für Diskussionen und kreative Begegnungen. Besucher:innen können sich auf ein inspirierendes Zusammenspiel von Architektur, Handwerk und Design freuen, das den Spirit der Stadt widerspiegelt.

Exklusive Einblicke in Designwelten

Auch die Showrooms & Store-Partner bereichern das Programm: Am 25.10.2025 eröffnet mit dem Küchen-Genusstag ein Gourmet-Event bei Biomöbel Genske und im Markanto Depot nimmt die Ausstellung “Aluminium” ihren Auftakt. Weitere Veranstaltungen und Höhepunkte wie die Live-Performance raumKoerper mit Gewinnspiel im machwerkhaus köln oder die Installation MATERIA NOVA in der Design Post Köln lassen sich auf der Website der idd cologne nachlesen. Zahlreiche Partnerunternehmen öffnen zur idd cologne 2025 zudem ihre Türen und laden Besucher:innen zu individuellen Einblicken in ihre Designwelten ein – von handwerklichen Werkstätten bis hin zu modernen Showrooms, die zum Verweilen und Entdecken einladen.

Einladung zum Entdecken der idd cologne 2025

Das Programm und die zentral gelegenen Locations laden im Rahmen der idd cologne 2025 Fachleute und designaffine Besucher:innen gleichermaßen ein, Interior Design in einer neuen Dimension zu erleben. Die Tickets sind kostenlos – erhältlich über die App, vor Ort an den Locations per QR-Code oder über die Website: www.idd-cologne.com/de/die-messe/tickets/. Mit diesem offenen Zugang möchte die Veranstaltung den Dialog zwischen Designprofis und der interessierten Öffentlichkeit fördern und die Begeisterung für gutes Design weitertragen.