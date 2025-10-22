Kaffee war gestern: Die besten Alternativen für langanhaltende Energie

Ob im Homeoffice, beim Lernen oder in langen Meetings – Konzentration ist in unserem Alltag mehr denn je gefragt. Laut einer aktuellen internationalen Studie des Gesundheits- und Wellness-Unternehmens Juice Plus+ verlieren Menschen im Durchschnitt neunmal pro Tag ihren Fokus. Befragt wurden mehr als 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in einer Online-Umfrage von PureSpectrum) aus sechs Ländern, darunter auch Deutschland.

Die Studie zeigt, dass wir insgesamt über fünf Stunden täglich unkonzentriert verbringen. Besonders montags und freitags zwischen 13 und 15 Uhr fällt es schwer, aufmerksam zu bleiben. Hauptursachen für Ablenkung sind laut Befragten übermäßige Smartphone-Nutzung (36 % in Deutschland), Internetsurfen, Stress sowie mangelnder Schlaf. Nach einer Ablenkung dauert es im Schnitt 34 Minuten, bis man sich wieder konzentrieren kann.

Viele greifen in solchen Momenten zu einem bewährten Mittel: Kaffee. Mit rund 2,25 Milliarden Tassen täglich ist er weltweit das beliebteste Getränk. Doch nicht jeder verträgt ihn gut – Magenbeschwerden, Nervosität oder Schlafprobleme sind häufige Begleiterscheinungen. Dabei gibt es längst Alternativen, die Energie spenden, ohne den Kreislauf zu belasten.

Matcha-Tee: Grüner Energie-Klassiker aus Japan

Matcha, fein gemahlener grüner Tee, enthält Koffein und die Aminosäure L-Theanin, die eine entspannte Form der Wachsamkeit fördert. Das macht Matcha zu einer beliebten Alternative für alle, die Energie ohne Zittern oder Hektik suchen – und gleichzeitig von den antioxidativen Inhaltsstoffen profitieren wollen.

Guarana: Der Langzeit-Booster aus dem Amazonas

Das in Südamerika beheimatete Guarana enthält besonders viel Koffein, das jedoch langsamer freigesetzt wird als im Kaffee. Das Ergebnis: ein gleichmäßiger, langanhaltender Energieschub, ideal für lange Arbeitstage oder Prüfungsphasen.

Yerba Mate: Traditioneller Wachmacher mit sozialer Komponente

In Ländern wie Argentinien oder Uruguay gehört Yerba Mate zum Alltag. Die Teeblätter enthalten Koffein, Theobromin und Antioxidantien, die gemeinsam für anhaltende Wachheit sorgen. Mate wird traditionell in geselliger Runde geteilt – ein Getränk mit Kultur und Energie.

Goldene Milch: Wohltuend statt aufputschend

Für alle, die lieber auf Koffein verzichten, bietet Goldene Milch mit Kurkuma, Ingwer und pflanzlicher Milch eine beruhigende Alternative. Die Mischung wirkt entzündungshemmend und kann helfen, Stresssymptome zu lindern – perfekt für Abende oder Erholungspausen zwischendurch.

Natürliches Koffein aus grünen Kaffeebohnen

Eine der neueren Alternativen kommt von Juice Plus+ selbst: Luminate ist ein pflanzenbasiertes Getränkepulver mit natürlichem Koffein aus grünen Kaffeebohnen, ergänzt durch B-Vitamine, Adaptogene und nootrope Pflanzenextrakte wie Rhodiola und Löwenmähne (Igelstachelbartpilz). Laut Hersteller sorgt die Kombination für gleichmäßige mentale Energie und hilft, Konzentrationsphasen ohne Nervosität oder Leistungseinbruch aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu herkömmlichem Kaffee kann Luminate sowohl heiß als auch kalt zubereitet werden und soll besonders sanft wirken.

Zahlen & Fakten zur Studie

12.013 Befragte in sechs Ländern (Europa & USA)

9x täglicher Fokusverlust, bei Gen Z sogar 11x

34 Minuten, um nach einer Ablenkung wieder konzentriert zu sein

Montags und freitags zwischen 13–15 Uhr: niedrigste Konzentration

Hauptursachen für Ablenkung: Smartphone, Internet, Stress, Schlafmangel

46 % würden eine zusätzliche Stunde am Tag gerne mit der Familie verbringen

Ausprobieren lohnt sich

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich: In einer Welt voller Benachrichtigungen und To-do-Listen ist es schwieriger denn je, konzentriert zu bleiben. Statt ständig zur nächsten Tasse Kaffee zu greifen, lohnt sich ein Blick auf Alternativen, die sanfter wirken, aber dennoch Energie liefern. Ob Matcha, Yerba Mate, Guarana oder Luminate von Juice Plus+ – wer seinen Energiehaushalt bewusster gestalten möchte, findet auch in Köln zahlreiche Möglichkeiten, mit klarem Kopf durch den Tag zu gehen.