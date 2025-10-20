LebensWert e.V. lädt zur 26. Benefiz-Gala – Ein Abend für Musik und Begegnung

Der Verein LebensWert e.V. – Psychoonkologie, Leben mit Krebs lädt am Sonntag, den 30. November 2025, dem ersten Advent, zur 26. Benefiz-Gala in das Komed-Haus im Mediapark 7 in Köln ein. Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr mit einem Sektempfang, bevor das musikalische Programm um 18:00 Uhr startet.

LebensWert e.V. – Seit fast drei Jahrzehnten für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen da

Der gemeinnützige Verein LebensWert e.V. wurde im Jahr 1997 gegründet und ist heute eine zentrale Institution für psychoonkologische Betreuung in Köln und der Region. In enger Zusammenarbeit mit der Uniklinik Köln und weiteren medizinischen Einrichtungen begleitet der Verein Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sowie deren Angehörige auf ihrem Weg durch die Krankheit. Zum Angebot gehören gesprächstherapeutische Begleitung, Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie sowie ein spezielles Programm für Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Darüber hinaus betreibt LebensWert e.V. eine psychosoziale Krebsberatungsstelle, die ambulanten Patientinnen und Patienten kostenfrei zur Verfügung steht. Mittlerweile können Betroffene und Angehörige an acht Standorten in Köln diese Unterstützung in Anspruch nehmen.

LebensWert e.V. versteht sich als Ort des Zuhörens, des Vertrauens und der Zuversicht. Das Ziel ist es, den psychischen Belastungen, die mit einer Krebserkrankung einhergehen, wirksam zu begegnen und Betroffenen Wege zu eröffnen, mit ihrer veränderten Lebenssituation umzugehen. Diese Angebote sind kostenfrei und werden überwiegend durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und ehrenamtliches Engagement ermöglicht. Damit leistet der Verein einen unverzichtbaren Beitrag zur ganzheitlichen Versorgung krebskranker Menschen in der Region Köln.

Psychoonkologie – ein unverzichtbarer, aber unzureichend finanzierter Versorgungsbaustein

Obwohl die Psychoonkologie inzwischen als fester Bestandteil der onkologischen Behandlung gilt, ist ihre Finanzierung bis heute nicht flächendeckend gesichert. Viele Leistungen können nur durch Spenden und Fördermittel aufrechterhalten werden. LebensWert e.V. setzt sich seit fast drei Jahrzehnten dafür ein, diese Versorgungslücke zu schließen – durch Aufklärungsarbeit, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen wie die jährliche Benefiz-Gala, die zugleich ein Zeichen des Dankes und der Solidarität ist.

Ein festlicher Abend mit musikalischer Vielfalt

Die Gala von LebensWert e.V. ist keine klassische Ballveranstaltung, sondern ein Abend in festlicher und herzlicher Atmosphäre. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Musik in den Dienst der guten Sache und gestalten ein abwechslungsreiches Programm, das Chormusik, Jazz, Oper und klassische Ensembles umfasst. Das architektonisch eindrucksvolle Foyer und der schöne Saal des Komed-Hauses im Mediapark bieten dafür den passenden Rahmen. Neben dem musikalischen Erlebnis bietet die Veranstaltung Gelegenheit zu Begegnung und Austausch zwischen Patientinnen und Patienten, Angehörigen, Freundinnen und Freunden des Vereins, Förderern, Mitgliedern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Der Abend steht allen Interessierten offen – jede und jeder ist herzlich willkommen.

Einladung zur LebensWert-Benefiz-Gala und Ticketinformationen

Die Benefiz-Gala von LebensWert e.V. findet am Sonntag, den 30. November 2025, im Komed-Haus im Mediapark 7 in Köln statt. Der Abend beginnt um 17:00 Uhr mit einem Sektempfang, das musikalische Programm startet um 18:00 Uhr. Karten zum Preis von 20 Euro können ausschließlich direkt über den Verein bezogen werden. Interessierte wenden sich für den Ticketverkauf telefonisch an 0221 – 47 88 74 10 oder per E-Mail an info@vereinlebenswert.de.