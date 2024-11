LebensWert-Weihnachtsgala in Köln: Musik, Poesie und Gemeinschaft

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2024 (1. Advent), verwandelt sich das KOMED-Haus im Kölner Mediapark in eine Bühne für Künstler, die ihr Talent in den Dienst einer guten Sache stellen. Der Verein “LebensWert, Psychoonkologie – Leben mit Krebs” lädt zur 25. Weihnachtsgala ein und hat ein außergewöhnlich abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Diese festliche Veranstaltung dient nicht nur als Dankeschön an die Haupt- und Ehrenamtlichen, Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, sondern auch als Gelegenheit, Spenden für die wichtige Arbeit von LebensWert zu sammeln.

Ein bunter Auftakt in die Adventszeit

Den Auftakt des Abends bildet um 17 Uhr ein stimmungsvoller Sektempfang, bei dem Gäste in festlicher Atmosphäre ankommen können. Das eigentliche Programm beginnt um 18 Uhr und verspricht einen unvergesslichen Abend, der Musik, Poesie und Emotionen miteinander vereint.

Die Schirmherrin des Abends, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, wird die Gala offiziell eröffnen. Durch das Programm führt die Journalistin und TV-Moderatorin Simone Standl, die mit ihrer charmanten Art für eine unterhaltsame Moderation sorgen wird.

Künstlerische Vielfalt: Ein Programm für alle Sinne

Das abwechslungsreiche Line-up der Weihnachtsgala umfasst hochkarätige Künstler, die ohne Gage auftreten, um den Verein zu unterstützen. Zu den Highlights des Abends gehören:

ReimGold Poetry-Slam mit Luca Swieter

Die “charmanteste Poetry-Slammerin in Köln” ist mit Luca Swieter vertreten, die früher als Teil von “Reim in Flammen” die Kölner Bühnen eroberte. Ihre prägnanten und humorvollen Texte versprechen einen inspirierenden Abend voller Wortkunst und Unterhaltung.

Virtuoser Gypsy Swing von Joscho Stephan

Für Freunde mitreißender Gitarrenklänge ist der Auftritt von Joscho Stephan ein Muss. Der Gitarrist begeistert seit Jahren mit seinen rasanten Riffs und seiner modernen Interpretation des Gypsy Swing. Seine Musik lässt die Herzen von Jazz-Liebhabern höher schlagen und lädt zum Mitwippen ein.

Weltmusik der Band Tsaziken

Die Band Tsaziken entführt das Publikum auf eine musikalische Reise rund um den Globus. Ihre energiegeladenen Rhythmen, von finnischen Stakkatos bis zu ungeraden Balkan-Beats, sorgen für eine ausgelassene Atmosphäre und animieren zum Tanzen.

Chortissimo Köln: Chorgesang der Extraklasse

Unter der Leitung von Alexander Müller präsentiert der Chor Chortissimo Köln ein breites Spektrum an Musikgenres – von Pop über Folk bis hin zu Jazz. Die mitreißenden Stimmen des Chores stehen für Freude, Zusammenhalt und musikalische Leidenschaft.

Opernsänger der Oper Köln

Klassische Musikfreunde kommen bei den Auftritten der Sängerinnen und Sänger der Oper Köln auf ihre Kosten. Unter der Leitung von Rainer Mühlbach sorgen sie für besinnliche Momente und berührende Klangerlebnisse, die perfekt zur Weihnachtszeit passen.

Der LebensWert-Chor: Stimmen, die berühren

Ein ganz besonderes Highlight ist der Auftritt des LebensWert-Chors, der aus aktuellen und ehemaligen Krebspatienten besteht. Unter der Leitung des Opernsängers Jong-Cheol Park berühren sie mit ihrer Kraft, ihrem Mut und ihrem Lebenswillen die Herzen der Zuhörer.

LebensWert: Gemeinsam gegen Krebs

Der Verein LebensWert engagiert sich seit vielen Jahren für die Unterstützung von Menschen, die mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind. Mit einem breiten Angebot an psychoonkologischer Beratung, kreativen Workshops und Unterstützungsgruppen hilft LebensWert Betroffenen und ihren Angehörigen, den Alltag besser zu bewältigen und neue Hoffnung zu schöpfen.

Die Weihnachtsgala ist ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit, denn sie ermöglicht es, notwendige finanzielle Mittel zu sammeln, um diese Angebote weiterhin kostenfrei anzubieten. Jeder Euro aus dem Erlös des Abends fließt direkt in die Unterstützung von Krebspatienten und ihren Familien.

Ein festlicher Abend für den guten Zweck

Nutzen Sie die Gelegenheit, den ersten Advent in festlicher Atmosphäre zu verbringen und dabei etwas Gutes zu tun. Die LebensWert-Weihnachtsgala verspricht nicht nur künstlerischen Hochgenuss, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität. Seien Sie dabei, wenn sich Musik, Poesie und Gemeinschaft zu einem unvergesslichen Abend verbinden!

Reservieren Sie Ihre Karten jetzt und seien Sie Teil dieses besonderen Events – für ein Leben mit mehr Lebenswert. Die Eintrittskarten für diesen unvergesslichen Abend kosten 20 Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Eine Abendkasse wird es nicht geben, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung. Tickets können unter der Telefonnummer 0221 – 47 89 71 89 oder per E-Mail an info@vereinlebenswert.de erworben werden.