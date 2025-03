Das Sessionsmotto 2026 in Köln: ALAAF – Mer dun et för Kölle!

Der Kölner Karneval ist weit mehr als nur eine fröhliche Feier – er ist ein fester Bestandteil der Stadtgesellschaft und lebt von den Menschen, die ihn mit Leidenschaft und Engagement gestalten. Das Festkomitee Kölner Karneval hat nun das Motto für die Session 2026 bekannt gegeben: “ALAAF – Mer dun et för Kölle!” Damit rücken die Organisatoren all jene in den Mittelpunkt, die sich ehrenamtlich für Köln und seine Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Ein Motto als Anerkennung für das Ehrenamt

Mit dem Sessionsmotto 2026 möchte das Festkomitee nicht nur die rund 30.000 organisierten Karnevalisten würdigen, sondern auch alle anderen Kölnerinnen und Kölner, die sich freiwillig engagieren – sei es im Sportverein, in der Kirche, bei caritativen Einrichtungen, in der Jugendarbeit oder der Lokalpolitik. “Diese Menschen bilden das Rückgrat unserer Stadtgesellschaft”, betont Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval.

Die Idee hinter dem Motto ist es, diesen engagierten Bürgerinnen und Bürgern eine größere Bühne zu geben und sie ins Rampenlicht zu rücken. Dazu sind in der Session zahlreiche Aktionen geplant, die ehrenamtlich tätigen Menschen einfach einmal “Danke” sagen.

Über 16 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen engagieren sich in Deutschland rund 16,42 Millionen Menschen ehrenamtlich – sei es in Vereinen, Initiativen oder anderen Organisationen. Allein in Köln gibt es etwa 200.000 Ehrenamtliche, die sich in ihrer Freizeit unermüdlich für andere einsetzen.

Wie facettenreich ehrenamtliches Engagement sein kann, zeigt sich besonders im Karneval. Neben den großen Karnevalsgesellschaften sind auch zahlreiche kleinere Gruppen aktiv: Eltern schneidern Kostüme für ihre Kinder, Nachbarn basteln an Festwagen, Schulen und Pfarrgemeinden organisieren eigene Karnevalssitzungen und Veedelsumzüge. Ohne diese Helfer wäre der Karneval nur halb so bunt und lebendig.

Karneval als Spiegel der Stadtgesellschaft

Christoph Kuckelkorn hebt hervor, dass das Sessionsmotto nicht nur eine Hommage an den Karneval, sondern an das gesamte soziale Engagement in der Stadt sei. “Mit dem Motto wollen wir zeigen, dass Ehrenamtliche mit großem Herzen dabei sind, um anderen eine schöne Zeit zu schenken – sei es im Karneval oder im Alltag. Sie springen genau dann ein, wenn der Staat oder kommerzielle Anbieter nicht präsent sind. Sie dun et all för Kölle!”

Dieses Motto soll nicht nur den Karneval bereichern, sondern das Bewusstsein für ehrenamtliche Arbeit in der gesamten Stadt stärken. Ob im Karneval oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen – das Ehrenamt ist eine tragende Säule Kölns.

Ein Appell an die Gemeinschaft

Mit “ALAAF – Mer dun et för Kölle!” setzt das Festkomitee Kölner Karneval ein starkes Zeichen für Solidarität und Gemeinschaftssinn. Es ermutigt nicht nur dazu, bestehendes Engagement zu würdigen, sondern auch neue Menschen für ehrenamtliche Arbeit zu begeistern.

Die Session 2026 wird damit nicht nur eine Zeit des Feierns, sondern auch eine Gelegenheit, Dankbarkeit zu zeigen und das Miteinander in Köln zu stärken – ganz nach dem kölschen Lebensgefühl: “Mer all sin Kölle!”