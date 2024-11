Weihnachtsmärkte in Köln 2024 in der Übersicht: Ein Fest für alle Sinne

Die Weihnachtszeit ist in Köln etwas ganz Besonderes, und ein Highlight der Vorweihnachtszeit sind die vielen wunderschönen Weihnachtsmärkte in Köln, die sich über die gesamte Domstadt verteilen. Diese festlich geschmückten Märkte ziehen jährlich Millionen von Besuchern an und bieten eine bezaubernde Mischung aus Handwerkskunst, kulinarischen Genüssen und weihnachtlicher Stimmung.

Die Kölner Weihnachtsmärkte bieten für jeden Geschmack etwas: vom traditionsreichen Markt am Dom bis hin zum maritimen Hafen-Weihnachtsmarkt. Das Nikolausdorf am Rudolfplatz ist besonders für Familien ein Highlight, während der Veedels-Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz das authentische kölsche Flair vermittelt. Egal, ob man auf der Suche nach besonderen Geschenken ist, kulinarische Köstlichkeiten genießen oder einfach in weihnachtlicher Atmosphäre schlendern möchte – Kölns Weihnachtsmärkte versprechen ein unvergessliches Erlebnis in der Adventszeit.

Hier finden Sie eine Übersicht der größten Weihnachtsmärkte in Köln sowie wertvolle Tipps für den Besuch.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist das Herzstück der Adventszeit in Köln und einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Jährlich strömen Millionen Besucher auf den Roncalliplatz, um den Dom und den festlich gestalteten Markt mit rund 150 Holzbuden in einmaliger Kulisse zu erleben.

Historischer Hintergrund: Dieser Weihnachtsmarkt wurde bereits vor vielen Jahren ins Leben gerufen, um Besucher aus aller Welt in weihnachtliche Stimmung zu versetzen und gleichzeitig die Tradition der Handwerkskunst und des Kunsthandwerks zu fördern.

Highlights und Besonderheiten

Der zentrale Weihnachtsbaum und Lichterzelt: Der imposante Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes ist ein echter Hingucker. Er ist 25 Meter hoch und geschmückt mit Tausenden von Lichtern, die ein festliches Ambiente schaffen. Das über dem Markt gespannte Lichterzelt besteht aus über 70.000 LEDs und sorgt für eine einmalige Lichtkulisse.

Der imposante Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes ist ein echter Hingucker. Er ist 25 Meter hoch und geschmückt mit Tausenden von Lichtern, die ein festliches Ambiente schaffen. Das über dem Markt gespannte Lichterzelt besteht aus über 70.000 LEDs und sorgt für eine einmalige Lichtkulisse. Vielfalt an Handwerkskunst: An den Ständen können Besucher Kunsthandwerk bewundern und erwerben, von handgeschnitzten Holzfiguren über traditionelle Weihnachtsdekoration bis hin zu moderner Kunst und Schmuck.

An den Ständen können Besucher Kunsthandwerk bewundern und erwerben, von handgeschnitzten Holzfiguren über traditionelle Weihnachtsdekoration bis hin zu moderner Kunst und Schmuck. Breites gastronomisches Angebot: Der Markt bietet rheinische Spezialitäten wie Flammkuchen, Reibekuchen und Bratwurst, aber auch internationale Gerichte. Verschiedene Glühweinvarianten sorgen für eine wohlige Wärme, und Naschkatzen kommen bei Waffeln und gebrannten Mandeln auf ihre Kosten.

Der Markt bietet rheinische Spezialitäten wie Flammkuchen, Reibekuchen und Bratwurst, aber auch internationale Gerichte. Verschiedene Glühweinvarianten sorgen für eine wohlige Wärme, und Naschkatzen kommen bei Waffeln und gebrannten Mandeln auf ihre Kosten. Tägliche Live-Musik: Eine zentrale Bühne bietet Platz für tägliche Konzerte und Veranstaltungen. Von Kinderchören über Blaskapellen bis hin zu Gospelchören sorgt die Musik für eine festliche Atmosphäre, die für Weihnachtszauber und Freude sorgt.

Eine zentrale Bühne bietet Platz für tägliche Konzerte und Veranstaltungen. Von Kinderchören über Blaskapellen bis hin zu Gospelchören sorgt die Musik für eine festliche Atmosphäre, die für Weihnachtszauber und Freude sorgt. Besonderheiten: Da dieser Markt sehr beliebt ist, empfiehlt sich ein Besuch möglichst früh am Tag. Besonders die Abendstunden sind aufgrund des beleuchteten Doms und des Lichterzelts ein magisches Erlebnis.

Öffnungszeiten

18. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Mittwoch: 11 Uhr bis 21 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Ruhetag: Totensonntag, 24. November 2024

Alter Markt / Heumarkt – Heinzels Wintermärchen

Der Weihnachtsmarkt der Heinzel in der Kölner Altstadt ist ein Fest für die Sinne und thematisiert die Geschichte der Kölner Heinzelmännchen, die einst als unsichtbare Helfer der Kölner Bevölkerung dienten. Dieser Markt bietet eine mittelalterliche Atmosphäre, die Jung und Alt begeistert.

Historischer Hintergrund: Die Heinzelmännchen sind sagenhafte Figuren, die nachts heimlich Arbeiten für die Kölner erledigten. Mit diesem Markt wird diese Legende lebendig und er bietet eine nostalgische Reise zurück in die Vergangenheit.

Highlights und Besonderheiten

Mittelalterliche Stände und Handwerkskunst: An vielen Ständen wird Handwerkskunst live vorgeführt, darunter Schmieden, Glasblasen und Töpfern. Besucher können sehen, wie kunstvolle Produkte entstehen, und auch selbst Hand anlegen.

An vielen Ständen wird Handwerkskunst live vorgeführt, darunter Schmieden, Glasblasen und Töpfern. Besucher können sehen, wie kunstvolle Produkte entstehen, und auch selbst Hand anlegen. Große Eisbahn: Die Eisbahn am Heumarkt ist die größte mobile Eisbahn Europas und windet sich in einer großen Schleife um den Markt. Familien, Paare und Gruppen können hier Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen und den festlichen Trubel aus einer anderen Perspektive erleben.

Die Eisbahn am Heumarkt ist die größte mobile Eisbahn Europas und windet sich in einer großen Schleife um den Markt. Familien, Paare und Gruppen können hier Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen und den festlichen Trubel aus einer anderen Perspektive erleben. Kulinarische Spezialitäten der Region: Neben typischen Weihnachtsgerichten gibt es hier rheinische Köstlichkeiten wie Himmel un Ääd (Kartoffelbrei mit Apfelmus und Blutwurst), Mettbrötchen und den berühmten Glühwein.

Neben typischen Weihnachtsgerichten gibt es hier rheinische Köstlichkeiten wie Himmel un Ääd (Kartoffelbrei mit Apfelmus und Blutwurst), Mettbrötchen und den berühmten Glühwein. Kinderattraktionen: Für die jüngsten Besucher gibt es jede Menge zu entdecken und erleben. Die Kids können Wunschzettel schreiben, ins Weihnachtspostamt, Eislaufen lernen und vieles mehr. Karussells und interaktive Märchenfiguren runden das Angebot ab.

Für die jüngsten Besucher gibt es jede Menge zu entdecken und erleben. Die Kids können Wunschzettel schreiben, ins Weihnachtspostamt, Eislaufen lernen und vieles mehr. Karussells und interaktive Märchenfiguren runden das Angebot ab. Besonderheiten: Die Kombination aus mittelalterlicher Gestaltung und rheinischem Flair macht diesen Markt einzigartig. Er ist besonders für Familien und Gruppen attraktiv, die die authentische Atmosphäre und das große Angebot an Aktivitäten genießen.

Öffnungszeiten

Alter Markt: 25. November bis 23. Dezember 2024

Heumarkt: 25. November 2024 bis 5. Januar 2025

Täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr

Ruhetage: 24. und 25. Dezember 2024

Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Direkt am Rhein, neben dem Schokoladenmuseum, befindet sich der maritime Hafen-Weihnachtsmarkt, der mit seinem nautischen Thema eine besondere Abwechslung zu den traditionellen Weihnachtsmärkten bietet.

Historischer Hintergrund: Dieser Markt ist eine Hommage an die Bedeutung Kölns als Hafenstadt und verbindet die weihnachtliche Tradition mit maritimen Elementen. Die Nähe zum Schokoladenmuseum fügt einen zusätzlichen Reiz hinzu.

Highlights und Besonderheiten

Maritime Stände: Viele der Verkaufsstände sind wie kleine Schiffe gestaltet und spiegeln das Thema Wasser und Hafen wider. Sie sind mit nautischen Dekorationen und Accessoires geschmückt und tragen Namen wie “Ankerplatz” oder “Fischerkutter”.

Viele der Verkaufsstände sind wie kleine Schiffe gestaltet und spiegeln das Thema Wasser und Hafen wider. Sie sind mit nautischen Dekorationen und Accessoires geschmückt und tragen Namen wie “Ankerplatz” oder “Fischerkutter”. Kulinarik mit maritimem Flair: Hier gibt es besondere Köstlichkeiten wie geräucherten Lachs, Fischbrötchen, Garnelen und Flammlachs. Für Schokoladenfans gibt es Spezialitäten aus dem benachbarten Schokoladenmuseum, wie heiße Schokolade und pralinengefüllte Weihnachtsleckereien.

Hier gibt es besondere Köstlichkeiten wie geräucherten Lachs, Fischbrötchen, Garnelen und Flammlachs. Für Schokoladenfans gibt es Spezialitäten aus dem benachbarten Schokoladenmuseum, wie heiße Schokolade und pralinengefüllte Weihnachtsleckereien. Festliche Aussichten: Als besondere Attraktion ist auch dieses Jahr das Riesenrad mit dabei. Mit seiner Gesamthöhe von fast 50 Metern bietet es die tolle Gelegenheit, einen atemberaubenden Blick über den Weihnachtsmarkt, Dom, Rhein und das vorweihnachtliche Köln zu werfen.

Als besondere Attraktion ist auch dieses Jahr das Riesenrad mit dabei. Mit seiner Gesamthöhe von fast 50 Metern bietet es die tolle Gelegenheit, einen atemberaubenden Blick über den Weihnachtsmarkt, Dom, Rhein und das vorweihnachtliche Köln zu werfen. Romantisches Segelschiff: Ein beleuchtetes historisches Segelschiff dient als Highlight des Marktes und schafft abends eine traumhafte Atmosphäre. Es wird oft als Fotomotiv im Rheinauhafen genutzt und zieht Besucher in seinen Bann.

Ein beleuchtetes historisches Segelschiff dient als Highlight des Marktes und schafft abends eine traumhafte Atmosphäre. Es wird oft als Fotomotiv im Rheinauhafen genutzt und zieht Besucher in seinen Bann. Kulturelle Einlagen: Neben kulinarischen Angeboten finden regelmäßig Vorführungen statt, die die maritime Tradition aufleben lassen, sowie kleine Konzerte und Lesungen.

Neben kulinarischen Angeboten finden regelmäßig Vorführungen statt, die die maritime Tradition aufleben lassen, sowie kleine Konzerte und Lesungen. Besonderheiten: Die einzigartige maritime Gestaltung und die Nähe zum Wasser bieten ein ganz besonderes Erlebnis. Der Hafen-Weihnachtsmarkt ist auch für diejenigen attraktiv, die eine ruhigere Alternative zu den großen Märkten in der Innenstadt suchen.

Öffnungszeiten

Hafen-Weihnachtsmarkt: 15. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Volkstrauertag, 17. November 2024: ab 13 Uhr

Totensonntag, 24. November 2024: ab 18 Uhr

Neujahrsmarkt: 26. Dezember 2024 bis 1. Januar 2025

Täglich 12 Uhr bis 22 Uhr

Stadtgarten-Weihnachtsmarkt

Der Stadtgarten-Weihnachtsmarkt liegt im Belgischen Viertel, einem beliebten Szeneviertel Kölns, und ist bekannt für sein alternatives, künstlerisches Flair. Der Markt ist kleiner und intimer, was eine besonders gemütliche Atmosphäre schafft.

Historischer Hintergrund: Der Stadtgarten-Weihnachtsmarkt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Künstlern und lokalen Handwerkern eine Plattform zu bieten. Er ist inzwischen ein Treffpunkt für Einheimische, die das kreative und entspannte Ambiente schätzen.

Highlights und Besonderheiten

Lokale und handgemachte Produkte: Hier finden sich einzigartige und handgefertigte Produkte von regionalen Künstlern, darunter Kunstwerke, Schmuck, Kerzen und Modeaccessoires. Die Stände wechseln regelmäßig, sodass immer wieder neue Dinge zu entdecken sind.

Hier finden sich einzigartige und handgefertigte Produkte von regionalen Künstlern, darunter Kunstwerke, Schmuck, Kerzen und Modeaccessoires. Die Stände wechseln regelmäßig, sodass immer wieder neue Dinge zu entdecken sind. Vegane und vegetarische Speisen: Der Stadtgarten-Weihnachtsmarkt ist für seine kreativen Speisen bekannt und bietet eine breite Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten, darunter vegane Waffeln, kreative Suppen und außergewöhnliche Punschkreationen.

Der Stadtgarten-Weihnachtsmarkt ist für seine kreativen Speisen bekannt und bietet eine breite Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten, darunter vegane Waffeln, kreative Suppen und außergewöhnliche Punschkreationen. Stimmungsvolle Atmosphäre: Der Markt ist umgeben von Bäumen und Lichterketten und bietet durch seine kompakte Gestaltung eine besonders intime, fast romantische Atmosphäre, die ihn ideal für Paare und Freunde macht.

Der Markt ist umgeben von Bäumen und Lichterketten und bietet durch seine kompakte Gestaltung eine besonders intime, fast romantische Atmosphäre, die ihn ideal für Paare und Freunde macht. Live-Musik und Künstlerauftritte: Kleinere musikalische Darbietungen und Auftritte lokaler Künstler sorgen für ein entspanntes Ambiente und laden zum Verweilen ein.

Kleinere musikalische Darbietungen und Auftritte lokaler Künstler sorgen für ein entspanntes Ambiente und laden zum Verweilen ein. Besonderheiten: Der Stadtgarten-Weihnachtsmarkt ist besonders bei jungen Menschen und kreativen Köpfen beliebt, die die alternative Atmosphäre und das kreative Angebot zu schätzen wissen. Ein Besuch lohnt sich besonders in der Abenddämmerung, wenn die Lichter und die Musik eine einzigartige Stimmung schaffen.

Öffnungszeiten

15. November bis 23. Dezember 2024

Montag bis Freitag: 16 Uhr bis 21:30 Uhr

Samstag bis Sonntag: 12 Uhr bis 21:30 Uhr

Totensonntag, 26. November 2024: ab 18 Uhr

Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt – Markt der Engel

Der “Markt der Engel” auf dem Neumarkt zählt zu den ältesten und elegantesten Weihnachtsmärkten Kölns. Er ist bekannt für seine stilvolle Dekoration und die romantische, himmlische Atmosphäre, die durch das Engels-Thema geprägt ist.

Historischer Hintergrund: Dieser Markt wurde ins Leben gerufen, um eine feierliche, besinnliche Weihnachtsatmosphäre zu schaffen und sich mit dem Thema “Engel” besonders auf die Symbolik des Weihnachtsfestes zu beziehen.

Highlights und Besonderheiten

Himmlische Dekoration und Engel-Darsteller: Überall auf dem Markt sind Engelsfiguren und Lichterketten zu sehen. Die Marktstände sind mit Sternen und Glitzerelementen geschmückt, und Engel-Darsteller wandeln umher, um den Besuchern kleine Geschenke zu verteilen.

Überall auf dem Markt sind Engelsfiguren und Lichterketten zu sehen. Die Marktstände sind mit Sternen und Glitzerelementen geschmückt, und Engel-Darsteller wandeln umher, um den Besuchern kleine Geschenke zu verteilen. Exquisite Geschenkideen und Handwerkskunst: Die Marktstände bieten edle Weihnachtsartikel, hochwertige Modeaccessoires und feine Kunsthandwerksprodukte, die sich ideal als Geschenke eignen.

Die Marktstände bieten edle Weihnachtsartikel, hochwertige Modeaccessoires und feine Kunsthandwerksprodukte, die sich ideal als Geschenke eignen. Kulinarische Vielfalt: Neben klassischem Glühwein gibt es erlesene Spezialitäten wie Champagner-Punsch und gehobene Snacks wie Trüffelgerichte und edle Pralinen.

Neben klassischem Glühwein gibt es erlesene Spezialitäten wie Champagner-Punsch und gehobene Snacks wie Trüffelgerichte und edle Pralinen. Festliche musikalische Begleitung: Klassische Musik und weihnachtliche Melodien sorgen für eine besinnliche Stimmung, die besonders abends eine zauberhafte Atmosphäre schafft.

Klassische Musik und weihnachtliche Melodien sorgen für eine besinnliche Stimmung, die besonders abends eine zauberhafte Atmosphäre schafft. Besonderheiten: Der Markt der Engel besticht durch sein elegantes Ambiente und ist ideal für einen romantischen Spaziergang geeignet. Ein Besuch ist besonders stimmungsvoll bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Lichter und die Engelsfiguren zur Geltung kommen.

Öffnungszeiten

18. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Ruhetag: Totensonntag, 24. November 2024

Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz – Nikolausdorf

Das Nikolausdorf am Rudolfplatz entführt seine Besucher in eine zauberhafte Welt. Die malerische Kulisse vor der historischen Hahnentorburg und die liebevolle Dekoration machen diesen Weihnachtsmarkt zu einem ganz besonderen Erlebnis, besonders für Familien und Kinder.

Historischer Hintergrund: Das Nikolausdorf am Rudolfplatz wurde ins Leben gerufen, um die traditionelle Weihnachtsatmosphäre mit bekannten Figuren und kindgerechten Elementen zu verbinden. Die Wahl des Rudolfplatzes als Standort unterstreicht den historischen Charme des Marktes.

Highlights und Besonderheiten

Märchenhafte Gestaltung und Dekoration: Die gesamte Marktgestaltung ist an klassische Märchen und die Weihnachtsgeschichte angelehnt. Große Figuren schmücken den Markt, Hütten und Stände sind wie kleine Märchenhäuser gestaltet und ziehen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Die gesamte Marktgestaltung ist an klassische Märchen und die Weihnachtsgeschichte angelehnt. Große Figuren schmücken den Markt, Hütten und Stände sind wie kleine Märchenhäuser gestaltet und ziehen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Kinderattraktionen: Verschiedene Karussells, eine nostalgische Eisenbahn und eine kleine Bühne sorgen für Unterhaltung bei den kleinen Besuchern. Auch ein Erzähler ist vor Ort und zieht die Kinder mit Geschichten in seinen Bann.

Verschiedene Karussells, eine nostalgische Eisenbahn und eine kleine Bühne sorgen für Unterhaltung bei den kleinen Besuchern. Auch ein Erzähler ist vor Ort und zieht die Kinder mit Geschichten in seinen Bann. Vielfältiges kulinarisches Angebot: Der Markt bietet klassische Weihnachtsmarktspezialitäten wie Bratwurst und Glühwein, aber auch süße Leckereien wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Lebkuchenherzen, die bei Kindern besonders beliebt sind.

Der Markt bietet klassische Weihnachtsmarktspezialitäten wie Bratwurst und Glühwein, aber auch süße Leckereien wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Lebkuchenherzen, die bei Kindern besonders beliebt sind. Historische Kulisse der Hahnentorburg: Die imposante Hahnentorburg, eine der alten Stadttore Kölns, bildet eine beeindruckende Kulisse und verstärkt das mittelalterliche Flair des Marktes.

Die imposante Hahnentorburg, eine der alten Stadttore Kölns, bildet eine beeindruckende Kulisse und verstärkt das mittelalterliche Flair des Marktes. Besonderheiten: Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz ist ein Anziehungspunkt für Familien, die die liebevolle Gestaltung und das kindgerechte Angebot schätzen. Die fantasievolle Atmosphäre und die zentral gelegene Hahnentorburg schaffen einen magischen Ort, der zum Staunen und Entdecken einlädt.

Öffnungszeiten

18. November bis 23. Dezember 2024

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Ruhetag: Totensonntag, 24. November 2024

Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz – Veedelsadvent

Der Veedels-Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz ist der Geheimtipp unter den Kölner Weihnachtsmärkten. Er besticht durch seine authentische, lokale Atmosphäre und ist ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner des Viertels. Anders als die größeren Märkte zieht der Markt am Chlodwigplatz mehr Einheimische als Touristen an und versprüht daher ein ganz eigenes Flair.

Historischer Hintergrund: Der Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz wurde ins Leben gerufen, um das kölsche Veedelsleben und die Verbundenheit zu lokalen Anbietern und Handwerkern zu fördern. Viele der Marktstände werden von Menschen aus dem Viertel betrieben, was den familiären Charakter des Marktes verstärkt.

Highlights und Besonderheiten

Lokales Flair und kölsche Gemütlichkeit: Hier geht es etwas entspannter zu als auf den großen Weihnachtsmärkten. Die Stände bieten eine breite Auswahl an Produkten aus der Region, von handgefertigtem Schmuck bis zu kölschen Weihnachtsartikeln und festlichen Souvenirs.

Hier geht es etwas entspannter zu als auf den großen Weihnachtsmärkten. Die Stände bieten eine breite Auswahl an Produkten aus der Region, von handgefertigtem Schmuck bis zu kölschen Weihnachtsartikeln und festlichen Souvenirs. Besondere regionale Köstlichkeiten: Neben Klassikern wie Glühwein und Bratwurst findet man hier typisch kölsche Leckereien wie Flönz (Blutwurst), Halve Hahn und herzhafte Brotvariationen. Einige Stände bieten auch Kölsch und weitere rheinische Spezialitäten an, die den lokalen Charakter des Marktes unterstreichen.

Neben Klassikern wie Glühwein und Bratwurst findet man hier typisch kölsche Leckereien wie Flönz (Blutwurst), Halve Hahn und herzhafte Brotvariationen. Einige Stände bieten auch Kölsch und weitere rheinische Spezialitäten an, die den lokalen Charakter des Marktes unterstreichen. Ungezwungene Atmosphäre: Der Markt ist ein beliebter Treffpunkt für Nachbarn und Freunde, die sich auf ein Kölsch oder einen Glühwein in der Südstadt treffen und die Vorweihnachtszeit gemeinsam genießen. Auch kleine kulturelle Darbietungen und Musiker aus dem Viertel sorgen für eine lebendige Stimmung.

Der Markt ist ein beliebter Treffpunkt für Nachbarn und Freunde, die sich auf ein Kölsch oder einen Glühwein in der Südstadt treffen und die Vorweihnachtszeit gemeinsam genießen. Auch kleine kulturelle Darbietungen und Musiker aus dem Viertel sorgen für eine lebendige Stimmung. Vielfältige Geschenkideen: Viele Stände bieten handgefertigte und individuelle Produkte, die sich perfekt als Geschenke eignen, darunter Keramik, Stoffwaren, Naturkosmetik und Kunsthandwerk.

Viele Stände bieten handgefertigte und individuelle Produkte, die sich perfekt als Geschenke eignen, darunter Keramik, Stoffwaren, Naturkosmetik und Kunsthandwerk. Besonderheiten: Der Veedels-Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz bietet eine authentische, kölsche Atmosphäre und ist ein toller Ort, um die Traditionen der Stadtteile kennenzulernen. Wer den Trubel der größeren Weihnachtsmärkte meiden möchte, findet hier einen gemütlichen Platz mit warmherziger Weihnachtsstimmung und regionalem Charme.

Öffnungszeiten

21. November bis 23. Dezember 2024