CSD-Parade Köln 2025: Hier alle wichtigen Infos zur großen Demonstration

Die Kölner CSD-Parade am Sonntag, 6. Juli 2025, bildet den emotionalen und politischen Höhepunkt des ColognePride. Köln wird an diesem Tag zum Zentrum queerer Sichtbarkeit und Solidarität. Tausende Menschen gehen gemeinsam auf die Straße, um für Akzeptanz, Gleichberechtigung und gegen jede Form von Diskriminierung zu demonstrieren.

Zur CSD-Parade 2025 in Köln werden etwa 250 teilnehmende Gruppen erwartet, darunter rund 90 aufwendig gestaltete Trucks sowie zahlreiche engagierte Fußgruppen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 65.000 Menschen aktiv am Demonstrationszug – eine ähnliche Größenordnung wird auch in diesem Jahr prognostiziert. Insgesamt zieht der ColognePride jedes Jahr mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland in die Rheinmetropole.

Motto, Startpunkt und Beginn der Parade

Die diesjährige CSD-Parade steht unter dem Motto: “FÜR QUEERRECHTE – Viele. Gemeinsam. Stark!” Der Demonstrationszug startet gegen 11:30 Uhr auf der Deutzer Brücke. Schon am Morgen versammeln sich dort Gruppen, Organisationen und Unterstützende mit Transparenten, Musik und politischen Botschaften. Die Deutzer Brücke als Startpunkt hat symbolische Bedeutung – sie schlägt die Brücke zwischen Stadtteilen, Menschen und Lebensrealitäten.

Der Verlauf der Route 2025

Die Parade führt in diesem Jahr über rund sechs Kilometer durch zentrale Teile Kölns. Die geplante Route ist wie folgt:

Deutzer Brücke

Augustinerstraße

Schildergasse

Neumarkt

Hahnenstraße

Rudolfplatz

Hohenzollernring

Friesenplatz

Magnusstraße

Komödienstraße

Marzellenstraße (Ziel)

Die Strecke durchläuft damit einige der belebtesten Straßen Kölns und sorgt für maximale Sichtbarkeit der politischen Forderungen – mitten im Stadtbild und nah an den Menschen.

Barrierefreiheit entlang der Strecke

Ein zentraler Aspekt der CSD-Parade ist die inklusive Gestaltung. Auch 2025 wird wieder ein barrierefreier Zuschauerbereich eingerichtet, die sogenannte CSD-Inklusions-Area. Dieser befindet sich voraussichtlich vor der Kirche St. Aposteln nahe dem Neumarkt. Dort gibt es Rollstuhlplätze, barrierefreie Toiletten, Sitzmöglichkeiten sowie ggf. eine Audiodeskription für sehbehinderte Menschen. Die Nutzung ist kostenlos, erfordert jedoch eine Voranmeldung über den Landschaftsverband Rheinland.

Viele Abschnitte der Route sind ebenerdig zugänglich. Besonders breit und gut erreichbar sind der Neumarkt, der Hohenzollernring und der Bereich rund um den Friesenplatz. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird empfohlen, sich möglichst früh einen Platz in diesen Bereichen zu sichern, da es im späteren Verlauf zu starken Menschenansammlungen kommen kann.

Auch innerhalb der Parade achten viele Gruppen auf inklusive Teilnahme – etwa durch Mitfahrmöglichkeiten, Begleitpersonen oder Kommunikation in Leichter Sprache.

Anreise zur CSD-Parade

Aufgrund der hohen Besucherzahlen wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Höhepunkt des ColognePride anzureisen. Der Verkehrsverbund (VRS) und die KVB bieten am 6. Juli 2025 einen verstärkten Takt auf vielen Linien.

Die wichtigsten Haltestellen für eine direkte Anreise zur Parade sind:

Bahnhof Köln Messe/Deutz : Nur wenige Gehminuten vom Startpunkt auf der Deutzer Brücke entfernt

Neumarkt : Gute Möglichkeit für alle, die sich entlang der Strecke positionieren oder zur Inklusions-Area möchten

Rudolfplatz, Friesenplatz, Appellhofplatz : Ideal für einen Einstieg in die Parade oder als Zuschauerpunkte

Hauptbahnhof Köln: In direkter Nähe zum Zielbereich, mit zahlreichen Verbindungen aus dem gesamten Bundesgebiet

Reisende mit dem Fernverkehr erreichen Köln unkompliziert mit ICE, IC oder EC. Der Hauptbahnhof liegt direkt im Zentrum und ist barrierefrei ausgebaut. Reisende mit Mobilitätseinschränkungen können Unterstützung beim Ein- und Ausstieg über den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn buchen.

Wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass in der Innenstadt weiträumige Sperrungen und Verkehrsbehinderungen erwartet werden. Die Veranstalter raten deshalb ausdrücklich davon ab, mit dem eigenen Pkw in die Nähe der Parade zu fahren. Alternativ können Park+Ride-Angebote an den Stadträndern genutzt werden, etwa an den Stationen Köln-Weiden West, Köln-Dellbrück oder Köln-Akkuweilerstraße.

CSD-Demo ist mehr als eine Parade

Die CSD-Parade 2025 ist mehr als ein Umzug – sie ist ein sichtbares und hörbares Zeichen für eine gerechte, vielfältige und inklusive Gesellschaft. Die barrierefreundliche Gestaltung sowie die gute Erreichbarkeit mit Bus und Bahn tragen dazu bei, dass möglichst viele Menschen sicher und selbstbestimmt an diesem wichtigen Tag teilhaben können. Köln zeigt sich dabei wieder als offener Ort für alle, die für Freiheit, Liebe und Gleichstellung auf die Straße gehen möchten.

In Kooperation mit dem ColognePride e.V. hat die Stadt Köln auch in diesem Jahr die Deutzer Brücke mit Regenbogenfahnen beflaggt. Darüber hinaus weht anlässlich des CSD auch wieder die Regenbogenflagge vor dem Historischen Rathaus und den Bezirksrathäusern, dem Stadthaus in Deutz sowie weiteren städtischen Gebäuden und denen der Tochtergesellschaften.

Das CSD-Straßenfest am Sonntag

Parallel zur Parade findet am Sonntag, den 6. Juli 2025, auch der letzte Tag des dreitägigen CSD-Straßenfests statt. Nach dem politischen Demonstrationszug geht das Programm auf den Bühnen in der Kölner Altstadt in die letzte Runde. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Kultur- und Musikprogramm mit Live-Acts, Redebeiträgen und queeren Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den politischen Hauptreden am Nachmittag, die traditionell auf der Hauptbühne auf dem Heumarkt stattfinden. Dort treten Vertreterinnen und Vertreter aus queeren Verbänden, der Stadt Köln sowie bundespolitische Gäste auf, um die politischen Forderungen des ColognePride zu unterstreichen.

Das Straßenfest endet am Sonntagabend mit einem feierlichen Abschluss. Für viele Teilnehmende ist dieser Moment ein Symbol der Zusammengehörigkeit und ein würdiger Ausklang eines Wochenendes, das gleichzeitig politisch und festlich, kämpferisch und herzlich war.