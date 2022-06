Strassenland auf Nord-Süd-Fahrt: Nachhaltiges urbanes Zusammenleben

Am Sonntag, den 19. Juni 2022 weicht der Autoverkehr auf der Nord-Süd-Fahrt einer völlig anderen Art von Bewegung. Von 11 bis 19 Uhr präsentieren sich auf dem Strassenland nach 2019 zum zweiten Mal über 200 Mitwirkende, um ihre Visionen, Angebote sowie neue Ideen für ein nachhaltigeres urbanes Zusammenleben in Köln vorzustellen. Zwischen dem WDR und der Auffahrt zur Severinsbrücke sind Interessierte an diesem Tag bei freiem Eintritt ausdrücklich eingeladen, mitzumachen, mitzudiskutieren und auszuprobieren. Die Aktionen auf den 1,5 Kilometern zwischen den beiden Bühnen befassen sich mit insgesamt sieben Themenbereichen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr jedoch auf den Themen Ernährung sowie Stadtgestaltung.

“Am 19. Juni ist die Nord-Süd-Fahrt autofrei. Wir lernen Bildungsinstitutionen, Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Initiativen und Start-ups kennen, die ihre Visionen für ein nachhaltiges und urbanes Zusammenleben präsentieren. Austauschen, kennenlernen, mitmachen und gemeinsam die Stadt als Ort des Wandels kennenlernen – darum geht es”, so Klaus Eschmann, Veranstalter von Strassenland.

Streetfood-Festival: Probieren und diskutieren

Im Rahmen des Themas Ernährung darf auf der Nord-Süd-Fahrt geschlemmt werden. Am Offenbachplatz präsentieren die Veranstalter zusammen mit REWE über 40 nachhaltige und fleischlose Produkte und Konzepte. Dazu haben sich zahlreiche Partner mit der gleichen Vision zusammengeschlossen. Nach dem Motto “Make a Bedda World” möchten sie die Welt jeden Tag mit pflanzenbasierten Produkten ein bisschen besser machen. Dementsprechend gibt es für Besucher vieles zu probieren, und, wenn gewünscht, auch zu diskutieren.

Strassenland: Leben in der Stadt

Das zweite Hauptthema ist die Stadtgestaltung und die Frage, wie die Menschen zukünftig in der City leben wollen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Planung ist die Einbindung der Bürger. Hierzu wurden zahlreiche Personen, die sich zwar vornehmlich mit lokalen Themen beschäftigen, dabei aber auch über den Tellerrand hinausschauen, eingeladen. Denn die Herausforderungen sind groß. Die Liste der Beiträge, die auf dem Event angesprochen werden, ist lang und die Mitwirkung der Besucher ausdrücklich erwünscht.

Daneben wird es auf zwei Bühnen, im nördlichen bzw. im südlichen Bereich der Nord-Süd-Fahrt, ebenfalls um die Themen Ernährung und Stadtgestaltung gehen. Hier wird es Vorträge sowie Diskussionsrunden zu beiden Bereichen geben. Ein musikalisches Rahmenprogramm sorgt dabei für Abwechslung.

Neben den o.g. Schwerpunkten werden weitere Themen sein:

City Logistik

Zum Thema City Logistik präsentieren sich sowohl städtische Einrichtungen als auch Hersteller sowie Entwickler. Die Besucher können sich an den verschiedenen Stationen über innovative Konzepte für die Mobilität von morgen informieren.

Kreativcampus

Beim Kreativcampus treffen sich alle, die mittendrin und live dabei sein wollen. Junge und innovative Unternehmen treffen hier auf Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur sowie Philosophie. Dabei dreht es sich an den Infoständen alles um Nachhaltigkeit, Virtual Reality, Mode und etliches mehr. Auch “Frauen in der Kreativszene” werden Thema für alle sein, die mitreden wollen.

RaVe Village bei Strassenland

Das Projekt RaVe Village möchte einen Raum bieten, in dem verschiedene Communities zusammenkommen. Auf diese Weise soll eine inklusive, integrative und urbane Gemeinschaft geschaffen werden, die so eine kollektive Energie schafft.

Teens ´n` Pänz

die Teens-´n`-Pänz-Zone bietet alles rund um den Sport, Information und Unterhaltung. Der Olympiastützpunkt NRW/Rheinland stellt in Kooperation mit REWE eine Kletterwand zur Verfügung, an der sich die Kids ausprobieren können. Tipps dazu gibt es von der Sportkletterin und Olympiahoffnung Hannah Meul. Und natürlich ist auch der Kids-Club des 1. FC Köln mit von der Partie.

Tunnelchöre

Die Tunnelchöre sind für die Entspannung zuständig: Im Tunnel zwischen Nord- und Südbereich konnten die Veranstalter eine Top-Acts gewinnen. Freuen können sich die Besucher hier auf den Bonner Jazzchor, den Kölner Domchor, die Lucky Kids, den Kölner Jugendchor St. Stephan sowie auf den 1. Kölner Shantychor.

Kino im Rheinauhafen “Träum weiter”

Den Abschluss der Veranstaltung bildet um 21 Uhr der aktuelle Kinofilm des Filmemachers Valentin Thurn “Träum weiter! Sehnsucht nach Veränderung”. Der Film handelt von fünf Menschen mit außergewöhnliche Lebensentwürfen, die für sich selbst und die Gesellschaft nach Alternativen suchen. Die Vorführung findet im Sion Sommerkino im Rheinauhafen statt.

Henriette Reker übernimmt Schirmherrschaft für Strassenland

Christoph Kuckelkorn, Mitveranstalter von Strassenland zeigt sich überzeugt von der Aktion: “Es ist uns wichtig, urbane Stadtentwicklung aus der Perspektive der Menschen zu sehen, mit ihren unterschiedlichen Lebenswelten und Lebenserfahrungen. Denn die Stadt von morgen ist die Stadt der Vielfalt.”

Die Schirmherrschaft für das Event hat Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker übernommen: “Das Festival Strassenland diskutiert wichtige Handlungsfelder für unsere wachsende Metropole. Dabei bringt das Festival unterschiedliche Akteure und Akteurinnen zusammen und hilft, den eigenen Horizont zu erweitern. Unternehmen, Vereine, Initiativen und Kölner Bürger können hier konkrete Ideen präsentieren und gemeinsam Visionen entwickeln. Diesen partizipatorischen Ansatz und den gemeinsamen Blick in die Zukunft begrüße ich sehr – deshalb habe ich die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen.”

Verkehrshinweise

Aufgrund der Veranstaltung ist die Nord-Süd-Fahrt von Samstag, 18. Juni ab 20 Uhr bis zum Montag, 20. Juni 2022 um 5 Uhr gesperrt. Im Streckenabschnitt zwischen den KVB-Haltestellen “Severinstraße” und “Waidmarkt” gilt die Umleitung für die Fahrtrichtung Heumarkt bzw. Breslauer Platz. Die Haltestelle “Waidmarkt” kann weder von der KVB angefahren noch verlegt werden. Die Busse in Fahrtrichtung Marienburg bzw. Meschenich sind nicht betroffen und fahren planmäßig auf ihrem regulären Linienweg.