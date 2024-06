Sommer 2024 – die schönsten Freibäder in und um Köln

Auch, wenn es in den letzten Wochen nicht immer danach aussieht, der Sommer kommt bestimmt. Die Freibadsaison in Köln hat bereits begonnen und sobald die Temperaturen es zulassen, werden sich die Bäder mit Sicherheit in Windeseile füllen. Grund genug für uns, uns einige der schönsten Freibäder in und um Köln einmal genauer anzusehen.

Zollstockbad

Das Kombibad im Kölner Süden verfügt über ein Freibad mit Breitrutsche. Außerdem gibt es ein Vier-Jahreszeiten-Becken mit einem Wasserfall, ein Kinderplanschbecken, eine große Liegewiese, ein Grillplatz, ein Beach-Volleyballfeld und ein Klettergerüst für die Kids. Nagelneu: Der Pänzpark, für Kinder bis sechs Jahre in Begleitung von Erwachsenen, bietet flache Becken, verschiedene Spielgeräte und einen 100 Quadratmeter großen Außenbereich. Das Zollstockbad bietet einen Kiosk sowie Innen- und Außengastronomie für den kleinen und großen Hunger an.

Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet man auf der Webseite www.koelnbaeder.de/bad/zollstockbad.

Lentpark

Eins der beliebtesten Kölner Freibäder ist der Lentpark. Hier finden Wasserratten neben den Becken in der Halle auch allerhand Attraktionen im Außenbereich. So bietet hier ein Schwimmbecken mit Breitrutsche ebenso wie ein Sprungfelsen Spaß pur. Ein Kinderplanschbecken sowie ein Wasserspielplatz für die ganz Kleinen runden das Freibadangebot ab. Für Naturbegeisterte gibt es zudem einen Naturbadeteich. Schließlich finden auch die ganz Aktiven unter den Besuchern ein Volleyball-Feld, um sich auszupowern. Für das leibliche Wohl sorgen hier das Lokal “Dirks” sowie eine Beachbar.

Weitere Informationen sowie Eintrittspreise und Öffnungszeiten sind auf der Webseite der www.koelnbaeder.de/bad/lentpark zu finden.

Stadionbad

Auch das Stadionbad in Müngersdorf verspricht eine Menge Spaß und ist ebenfalls bei den Kölnern extrem beliebt. Das Kombibad verfügt im Freibad über ein 50-Meter-Sportbecken sowie ein 50-Meter-Freizeitbecken mit Strömungskanal, Breitrutsche und Wasserkanone. Zudem gibt es ein Sprungbecken mit 1- und 3-Meter-Sprungbrettern sowie die 5-, 7,5- und 10-Meter-Plattformen und natürlich ein Kinderbecken mit Sonnensegel sowie Schiffchenkanal für Babys und Kleinkinder. Dazu lockt eine riesige, mit Bäumen bewachsene Liegewiese zum Chillen ein. Daneben stehen Beachvolley und Basketball sowie Tischtennis für Sport und Spiel außerhalb des Wassers zur Auswahl. Fürs leibliche Wohl sorgt das Bratwerk Q1 von Bernd Quabach/Kotaska.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Webseite www.koelnbaeder.de/bad/stadionbad.

Naturfreibad Vingst

Eine kleine Idylle finden Freibadfans auf der “schäl Sick” im Naturfreibad Vingst. Der Baggersee verfügt über eine besonders gute Wasserqualität und vermittelt mit seinem feinen Sandstrand Strandfeeling pur. Zudem lockt er mit Wildpflanzenstauden, großzügigen Liegewiesen, Hängematten und einem großen Abenteuerspielplatz für Kinder insbesondere Familien an. Ein Imbiss und zwei Grillplätze sorgen dafür, dass der Hunger nicht zu groß wird.

Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise findet man auf der Webseite www.koelnbaeder.de/bad/naturfreibad-vingst.

Waldbad Köln-Dünnwald

Das beheizte Waldbad im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Dünnwald gelegen, befindet sich idyllisch eingebettet mitten im Wald. In unmittelbarer Nähe liegen ein Wildpark, eine Minigolfanlage sowie ein Campingplatz. Die Anlage hat trotz ihrer etwas abgelegenen Lage einiges zu bieten, wie ein 50-Meter-Schwimmerbecken, zwei Nichtschwimmerbecken, eine große Wasserrutsche und ein Kinderbecken. Ist man genug geschwommen, kann man sich auf einer schönen Liegewiese unter Bäumen ausruhen. Oder man kann, wenn man noch genug Energie hat, z. B. auf dem Beachvolleyplatz eine Runde spielen oder in einer der beiden Fass-Saunen entspannen. Und für das leibliche Wohl sorgt der Kiosk des Waldbades.

Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind auf der Webseite www.waldbad-camping.de zu finden.

In einem Abschnitt am Fühlinger See können Sonnenhungrige sich die Sonne auf den Pelz brennen und den Sand durch die Zehen rieseln lassen: am Blackfoot-Beach. Die passenden Utensilien wie einen Liegestuhl oder eine Strandliege und einen Sonnenschirm kann man sich gegen Gebühr am Strandverleih abholen. Es gibt einen Schwimmer- wie auch einen Nichtschwimmerbereich, die beide überwacht werden. Wer lieber aktiv sein möchte, kann sich ein Kanu oder ein Stand-up-Paddleboard mieten oder im Outdoor-Erlebnisbereich an verschiedenen Aktivitäten wie Bogenschießen oder im Hochseilgarten ausprobieren. Wenn sich dann Hunger und Durst melden, kann man diesen an der Strandbar oder im Restaurant stillen. Da die Plätze am Blackfoot-Beach begrenzt sind, können Eintrittskarten nur online erworben werden.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf der Webseite www.blackfoot.de.

Strandbad am Otto-Maigler-See

Ein beliebtes 50 Hektar großes Strandbad liegt direkt am Otto-Maigler-See in Hürth. Auch hier gibt es einen beaufsichtigten Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich. Wer lieber am Sandstrand chillen und die Sonne genießen möchte, kann sich einen Sonnenschirm und einen Liegestuhl mieten. Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden, können aber auch im Strandbad erworben werden.

Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind auf der Webseite www.otto-maigler-see.de zu finden.

Neben den genannten Bädern verfügt die KölnBäder GmbH noch über drei weitere Kombibäder, die über einen großen Außenbereich mit vielen Attraktionen verfügen und viel Spiel und Spaß versprechen. Das sind das Ossendorfbad, das Zündorfbad sowie das Höhenbergbad. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite der KölnBäder www.koelnbaeder.de.