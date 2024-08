gamescom city festival 2024: Ein Wochenende voll Musik, Food und Gaming

Das gamescom city festival kehrt am Wochenende vom 24. bis 25. August 2024 mit einem prall gefüllten Programm nach Köln zurück. Die Veranstaltung, die sich längst als ein fester Bestandteil des Kölner Sommers etabliert hat, wird die Stadt erneut in eine lebendige Festivalmeile verwandeln, die von Musik, kulinarischen Erlebnissen und interaktiven Gaming-Angeboten geprägt ist. Doch das gamescom city festival 2024 bietet weit mehr als nur Entertainment – es setzt auch ein starkes politisches Statement. Der Eintritt ist wie gewohnt kostenlos, was das Event zu einem der beliebtesten Highlights im Kölner Veranstaltungskalender macht.

Musikalische Vielfalt auf dem Hohenzollernring zum gamescom city festival 2024

Die Bühne am Hohenzollernring wird zum Herzstück des musikalischen Angebots. Am Samstag, den 24. August 2024, können Besucher Acts wie die DONOTS, BLOND und DAS LUMPENPACK live erleben. Diese Künstler stehen für eine genreübergreifende Mischung aus Punkrock, Indie-Pop und satirischem Punk. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von Keshavara, deren psychedelischer Sound das Publikum auf eine musikalische Reise mitnimmt.

Am Sonntag, den 25. August 2024, wird es politisch: Das “Fest der Demokratie” übernimmt die Bühne und setzt ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unter dem Motto “Arsch Huh für Demokratie” treten bekannte Kölner Künstler wie Brings, Eko Fresh, Cat Ballou und viele andere auf. Diese Veranstaltung ist zugleich der Auftakt einer langfristigen Kampagne, die für eine soziale und friedliche Demokratie wirbt. Neben den musikalischen Darbietungen werden verschiedene Initiativen und Organisationen ihre Arbeit für den Erhalt der Demokratie vorstellen.

Kulinarische Genüsse und ausgelassene Partys am Rudolfplatz

Am Rudolfplatz erwartet die Besucher ein Biergarten mit einem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken. Parallel dazu wird die Westseite des Platzes dank einer DJ-Session des Open Deck Cologne in einen Dancefloor verwandelt. Am Samstag sorgt das Hamburger Duo E.Q.T für musikalische Euphorie, während am Sonntag der KamelleClub die Menge mit einer energetischen back2back DJ-Session von René Pera und Aquagen begeistert.

Picassoplatz: Ein Paradies für Familien und junge Besucher

Der Picassoplatz, direkt gegenüber dem Tanzbrunnen auf der rechten Rheinseite am Rheinpark, wird auch in diesem Jahr zum Zentrum für junge Familien. Die TOGGO Tour macht erneut Halt in Köln und bringt beliebte TV-Charaktere, mitreißende Shows und viele Spielstationen mit. Giulia Mühlhaus, Beatrice Hoffmann und Simón Albers führen durch das Programm, das von Live-Performances der Popband Honigkuchenpferde und BMX-Stunts von Chris Böhm gekrönt wird.

E-Scooter-Parcours und mehr auf dem Hohenzollernring

Neben den musikalischen Highlights bietet der Hohenzollernring auch eine Ausstellermeile. Hier können sich Besucher über neueste Entwicklungen in den Bereichen Technik und Bildung informieren. Ein besonderes Highlight ist der E-Scooter-Parcours, der gemeinsam mit der Polizei Köln organisiert wird. Hier können die Teilnehmer ihre Fahrkünste unter Beweis stellen und sich wichtige Sicherheitstipps holen.

Politische Statements und interaktive Erlebnisse

Das gamescom city festival 2024 steht nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für politische Bildung und gesellschaftliches Engagement. Die Initiative Arsch Huh – Zäng Ussenander zeigt, wie wichtig es ist, für die Demokratie einzutreten. Mit einem vielfältigen Bühnenprogramm und zahlreichen Ständen, an denen sich Initiativen vorstellen, wird das Festival zu einem Ort des Austauschs und der Aufklärung.

Insgesamt verspricht das gamescom city festival 2024 ein unvergessliches Wochenende für Jung und Alt, für Musikliebhaber und Gaming-Fans gleichermaßen zu werden. Ob beim Mitsing-Karaoke mit ARTE, beim Tanzen auf dem Rudolfplatz oder beim Entdecken neuer Spielewelten – dieses Festival bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

gamescom city festival 2024: Das Programm im Überblick

Samstag, 24.08.2024

Bühne am Hohenzollernring

16:30 – 17:05 Keshavara

17:30 – 18:15 ARTE Mitsing-Karaoke

18:45 – 20:00 DONOTS

20:30 – 21:00 Veedelperlen

21:30 – 22:45 Blond

Bühne am Rudolfplatz

14:00 – 22:30 DJ-Session u.a. mit E.Q.T

Sonntag, 25.08.2024

Bühne am Hohenzollernring

15:30 – 19:15 Arsch huh für Demokratie

Arsch Huh Band

Brings & Eko Fresh

Cat Ballou

Charly Klauser

Erdmöbel

Haller

Jürgen Becker

Miljö

The Red Flags

Retrogott

