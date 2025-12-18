5. Original Egerländer Festival am 5. und 6. Juni 2026 am Tanzbrunnen Köln

Das Original Egerländer Festival kehrt am 5. und 6. Juni 2026 an den Kölner Tanzbrunnen zurück und verspricht ein Wochenende voller Musik, Begegnungen und Emotionen. Die traditionsreiche Open-Air-Bühne am Rhein wird sich erneut in ein großes, geselliges Wohnzimmer verwandeln, in dem Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Generationen zusammenkommen. Mehr als ein Dutzend Bands aus vier Ländern, die Höhner als kölsche Stargäste sowie zwei der prägendsten Formationen der Blasmusikszene sorgen für ein Festival, das weit über ein klassisches Konzert hinausgeht.

Vom Konzert zum Festivalerlebnis

Was einst als eintägige Veranstaltung begann, hat sich über die Jahre zu einem facettenreichen Festival entwickelt. Die besondere Mischung aus hochkarätiger Blasmusik, rheinischer Lebensfreude und entspannter Atmosphäre macht den Reiz der Veranstaltung aus. Zwischen Biergarten, Rheinblick und spontanen musikalischen Begegnungen entsteht jene Nähe, die das Publikum Jahr für Jahr erneut an den Tanzbrunnen zieht. Hier wird Musik nicht nur gehört, sondern gemeinsam erlebt.

Ein stimmungsvoller Auftakt am Freitag

Der Festivalfreitag steht ganz im Zeichen bajuwarischen Charmes. Eröffnet wird das Wochenende von der Kapelle Josef Menzl, die bereits 2025 am Tanzbrunnen für große Begeisterung sorgte. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer Nähe zum Publikum schafft sie den idealen Einstieg in zwei Tage voller Klang, Tradition und Geselligkeit.

Samstag: Die ganze Vielfalt der Blasmusik

Am Samstag entfaltet sich die gesamte Bandbreite der Blasmusik. Die Egerländer Musikanten – Das Original feiern unter der Leitung von Alexander Wurz ihre lange Tradition mit einem präzisen und zugleich emotionalen Klangbild. Sašo Avsenik & seine Oberkrainer schlagen den Bogen zwischen legendären Klassikern und zeitgemäßen Arrangements. Wenn tausende Besucherinnen und Besucher bei bekannten Titeln wie “Auf der Vogelwiese” oder “Das Trompetenecho” gemeinsam mitsingen, wird spürbar, was dieses Festival ausmacht: Musik als verbindendes Element und als Ausdruck gelebter Gemeinschaft.

Farbenreiche Begegnungen auf dem gesamten Gelände

Neben den großen Namen bereichern zahlreiche weitere Formationen das Programm und verleihen dem Festival zusätzliche Facetten. Viera Blech, Southbrass, die Kleine Egerländer Besetzung – Das Original und die Öblarner Bauernmusi stehen für unterschiedliche Stile und regionale Prägungen innerhalb der Blasmusik. Abseits der Hauptbühne sorgen JF Jungfidel, die La Paloma Boys und das Tanzkorps Kölner Rheinveilchen für spontane Auftritte, Begegnungen und kölsches Lebensgefühl, das sich über das gesamte Gelände verteilt.

Premiere der Aftershow im Theater am Tanzbrunnen

Erstmals öffnet 2026 auch das Theater am Tanzbrunnen seine Türen für eine offizielle Aftershow. Ab 22:30 Uhr übernimmt FAM, die Familienband um Ernst Hutter, die Bühne. Ihr Mix aus traditioneller Blasmusik, Urban Brass und Pop setzt einen modernen, energiegeladenen Schlusspunkt unter das Festivalwochenende und zeigt, wie vielseitig und zeitgemäß das Genre heute sein kann.

Ein Festival mit Haltung und Herz

“Das 5. Original Egerländer Festival steht für alles, was Blasmusik sein kann: Emotion, Handwerk, Gemeinschaft und Lebensfreude”, betont Mitveranstalter Daniel Knapp. Sein Ziel sei es, zu zeigen, dass Musik Menschen über Grenzen und Generationen hinweg verbindet. Diese Haltung prägt das gesamte Festival und spiegelt sich sowohl im Programm als auch in der offenen, herzlichen Atmosphäre wider.

Der modernisierte Tanzbrunnen als Erlebniswelt

Das modernisierte Tanzbrunnen-Gelände bietet 2026 erstmals neue technische Möglichkeiten, zusätzliche Spielflächen und mehr Aufenthaltsbereiche. Dadurch entsteht eine klingende Erlebniswelt direkt am Rhein, die Raum für Musik, Austausch und Entspannung bietet. Spätestens bei Sonnenuntergang, wenn tausende Stimmen gemeinsam singen, wird deutlich, warum dieses Festival einen besonderen Platz im Kölner Veranstaltungskalender einnimmt. Köln, Kölsch und Blasmusik verbinden sich hier zu einem Erlebnis voller Vitalität und Herzlichkeit.

Tickets und Teilnahmeoptionen

Für Besucherinnen und Besucher stehen verschiedene Ticketmodelle zur Auswahl, vom einzelnen Samstagsticket über den Festivalpass für beide Tage bis hin zum All-In-Pass inklusive Aftershow mit FAM. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Erlebnispakete mit Hotelübernachtung und Fan-Abend sowie spezielle Gruppenangebote für Vereine und Freundeskreise. Tickets und weitere Informationen sind ab sofort unter www.egerlaenderfestival.de erhältlich.