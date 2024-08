gamescom 2024 in Köln: Größer, Internationaler und Vielfältiger denn je

Die gamescom 2024 in Köln (21.-25.08.2024) verspricht, ein Meilenstein in der Geschichte des weltweit größten Games-Events zu werden. Mit einem Rekord an Ausstellern, einer neuen social stage, innovativen Formaten und einem Programm, das keine Wünsche offen lässt, wird Köln auch in diesem Jahr wieder zum Zentrum der Gaming-Welt.

Mit über 1.400 Ausstellenden aus 64 Ländern bricht das weltweit größte Games-Event alle bisherigen Rekorde. Auf einer beeindruckenden Fläche von 230.000 Quadratmetern präsentieren Unternehmen aus der Gaming-Branche in den Kölner Messehallen (hier Hallenplan kostenlos downloaden) ihre neuesten Produkte und Innovationen. Dies entspricht einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als noch rund 1.200 Ausstellende vertreten waren. Auch die Zahl der Länderpavillons steigt signifikant an: 48 Pavillons aus 37 Ländern werden erwartet, was ebenfalls einen neuen Höchststand markiert.

Gerald Böse über die Bedeutung der Rekordzahlen

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, zeigt sich begeistert über die Entwicklung: “Das weltweit größte Games-Event wächst weiter. Wir freuen uns, knapp eine Woche vor der gamescom diese herausragenden Zahlen verkünden zu können. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Mitveranstalter game, dem Verband der deutschen Games-Branche, setzen wir zudem großartige Neuheiten um, die zur Vielfalt und Attraktivität der gamescom beitragen.”

Erwartungen an das größte Games-Festival der Welt

Auch Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, ist voller Vorfreude: “Die Vorzeichen wenige Tage vor dem Start der gamescom 2024 könnten kaum besser stehen. Ob Ausstellerrekord, das spannende Programm der gamescom Opening Night Live oder neue Formate wie die social stage – die Community kann sich auf ein Games-Festival freuen, das es so kein zweites Mal gibt. Die Vorfreude auf das weltgrößte Games-Event ist riesig – sowohl vor Ort in Köln als auch weltweit digital.”

gamescom 2024: Vielfältige Erlebniswelten für alle Gaming-Fans

Die gamescom 2024 bietet zahlreiche Bereiche, um das Event nach den eigenen Vorlieben zu gestalten. In der Entertainment Area erwartet dich ein buntes Programm, von den neuesten Indie-Spielen in der Indie Area bis hin zu begehrten Fanartikeln in der Merchandise Area. Der Family & Friends-Bereich lädt dazu ein, neue Technologien spielerisch zu entdecken, während sich im Cosplay Village die Cosplay-Community trifft, inklusive Wettbewerben und Preisen. Nostalgiker können im Retro Gaming Bereich in vergangene Zeiten eintauchen, und auf der Gamescom Campus Area gibt es vielfältige Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gaming-Branche.

Highlights auf der neuen social stage: Entertainment auf internationalem Niveau

Ein besonderes Highlight der diesjährigen gamescom ist die Einführung der neuen social stage, die in Halle 11.3 von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm bietet. Hier kommen nicht nur Gaming-Fans, sondern auch Musik- und Podcast-Liebhaber auf ihre Kosten. Die international besetzte Bühne sorgt für eine Extraportion Festival-Feeling und bietet zahlreiche Programmpunkte, die weit über das klassische Gaming hinausgehen.

Zu den Highlights gehören unter anderem der internationale Live-Podcast “Friends per Second” mit Ralph von SkillUp, Jake von Gameranx und Lucy von Gamespot/Giant Bomb. Musikliebhaber können sich auf Gaming-Soundtracks am Piano freuen, gespielt vom talentierten Benyamin Nuss. Ein weiteres Highlight ist ein Live-Pen-and-Paper-Abenteuer mit Alex von den Dice Actors und seinen Freunden. Das Programm der social stage wird fortlaufend ergänzt und bietet für jeden Geschmack etwas

Vorschau auf die gamescom Opening Night Live: Ein Muss für alle Gaming-Fans

Die gamescom-Woche startet traditionell mit der großen Eröffnungsshow, der gamescom Opening Night Live (ONL). Diese findet am Abend des 20. August 2024 statt und wird erneut von Geoff Keighley moderiert. Als Co-Host steht ihm in diesem Jahr die bekannte E-Sport-Moderatorin Eefje “Sjokz” Depoortere zur Seite. Die ONL zählt zu den bedeutendsten Events der Games-Branche weltweit und konnte im vergangenen Jahr allein in den ersten Tagen über 20 Millionen Views generieren.

Für die diesjährige Show haben bereits zahlreiche Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt, darunter Schwergewichte der Branche wie 2K mit “Sid Meier’s Civilization VII”, Activision mit “Call of Duty: Black Ops 6” und Capcom mit “Monster Hunter Wilds”. Weitere hochkarätige Ankündigungen und Überraschungen sind zu erwarten. Die Vorortkapazitäten wurden in diesem Jahr mehr als verdoppelt, und es sind noch Tickets im Online-Ticket-Shop der gamescom erhältlich.

Vizekanzler Robert Habeck eröffnet erneut die gamescom 2024

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck wird auch in diesem Jahr die gamescom 2024 in Köln eröffnen. Das weltgrößte Games-Event startet am 21. August 2024, und Habeck, der bereits im vergangenen Jahr an der Eröffnung teilnahm, wird erneut vor Ort sein. Die Koelnmesse und der Verband der deutschen Games-Branche bestätigten heute seine Teilnahme. Habeck wird sich wieder über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Games-Branche informieren.

gamescom Cosplay Contest 2024: Kreativität trifft Community

Der gamescom Cosplay Contest 2024 bringt erneut die Cosplay-Community zusammen und bietet eine Bühne für kreative Köpfe, die ihre Liebe zur Popkultur zeigen möchten. Teilnehmer können ihre ausgefallenen Kostüme vor einer fachkundigen Jury und einem begeisterten Publikum präsentieren. Die Gewinner der sechs Kategorien werden am 24. August 2024 im Cosplay Village auf der gamescom gekürt. Die Bewerbungsphase ist bereits abgeschlossen, doch die einzigartige Atmosphäre verspricht ein unvergessliches Event für alle Fans.

gamescom city festival 2024: Vielfalt und politisches Engagement im Fokus

Am 24. und 25. August 2024 bietet das gamescom city festival wieder ein vielseitiges Programm (hier das komplette Programm kostenlos downloaden), das weit über Musik, Food und Games hinausgeht. Von Rudolfplatz bis Friesenplatz erwartet die Besucher ein breites Musik- und Ausstellungsangebot. Auf der rechten Rheinseite, am Picassoplatz gegenüber dem Tanzbrunnen, gibt es speziell für junge Familien ein abwechslungsreiches Programm. Politisches Engagement bleibt auch in diesem Jahr ein wichtiger Bestandteil des Festivals.

devcom und gamescom congress feiern Premiere im neuen Confex

Die devcom Developer conference und der gamescom congress finden dieses Jahr erstmals im neuen Conference- und Exhibition-Center der Koelnmesse, dem Confex, statt. Dieses hochmoderne Zentrum bietet den perfekten Rahmen für beide Veranstaltungen und sorgt für eine engere Vernetzung zwischen den Entwicklern und dem B2B-Bereich der gamescom.

Veranstaltungen für die Zukunft der Gaming-Industrie

Am 22. August 2024 wird zudem der gamescom invest circle abgehalten, bei dem Investoren auf aufstrebende Gaming-Studios treffen. Unterstützt von KölnBusiness und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurden 45 Studios intensiv auf diesen Pitch-Wettbewerb vorbereitet, um die nächste Generation von Gaming-Innovationen zu fördern.

gamescom LAN 2025: Rückkehr des Community-Events

Nach dem Erfolg der ersten gamescom LAN im März 2023 steht nun die Ankündigung für die Fortsetzung im Jahr 2025 fest. Das Event, das erneut in Köln stattfinden wird, soll vom 21. bis 23. Februar 2025 die Gaming-Community zusammenbringen und ein noch vielfältigeres Programm bieten. Der Ticketvorverkauf startet bereits während der gamescom 2024, und Fans können sich auf zahlreiche Neuerungen freuen, die das Erlebnis unvergesslich machen werden.