gamescom 2026 in Köln: Das erwartet Besucher bei der weltgrößten Gaming-Messe

Wenn sich vom 26. bis 30. August 2026 (Fachbesucher- und Medientag am 26. August) die Tore der Koelnmesse öffnen, schaut die gesamte weltweite Gaming-Welt nach Köln. Die gamescom 2026 begeistert schon Wochen vor dem Start mit historischen Rekorden, einer Aussteller-Schwemme und wegweisenden Community-Highlights. Wir haben den kompletten Guide für Besucher aufgeschlüsselt.

Einmal im Jahr verwandelt sich Köln in das pulsierende Herz der weltweiten Gaming-Kultur. Die Veranstalter – der game – Verband der deutschen Games-Branche und die Koelnmesse – gaben das offizielle Motto für die gamescom 2026 bekannt: “Games machen Lust auf Zukunft“.

In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche richtet die Spielebranche den Blick voller Optimismus nach vorn. Ob in den weitläufigen Messehallen, bei der Entwicklerkonferenz gamescom dev (24.–25. August), auf den turbulenten Showbühnen oder im weltweiten Livestream der gamescom Opening Night Live (ONL) am Abend des 25. August 2026: Die gamescom 2026 vereint Unterhaltung, Zukunftsforschung und echtes Community-Feeling.

Rekordkulisse: gamescom erstmals vollständig ausgebucht – Erweiterung ab 2027 geplant

Nachdem bereits im Vorjahr Rekorde gebrochen wurden, ist die verfügbare Ausstellungsfläche der gamescom in diesem Jahr erstmals vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele eindrucksvoll seine Bedeutung als zentrale Plattform der Games-Branche sowie als Treffpunkt für Millionen Fans vor Ort und digital.

Um die gewaltigen zukünftigen Wachstumspotenziale zu erschließen, arbeiten der game-Verband und die Koelnmesse bereits an Konzepten für eine Flächenerweiterung ab 2027. Ziel ist es, der enormen Nachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig das Besuchserlebnis kontinuierlich zu verbessern.

“Dass die gamescom vollständig ausgebucht ist, ist ein starkes Signal für die gesamte Branche. Erst im vergangenen Jahr haben wir die Fläche erweitert – umso mehr freut uns die steigende Nachfrage. Gleichzeitig entwickeln wir die gamescom kontinuierlich weiter und investieren in neue Formate für Fans und Communitys. Genau diese Verbindung aus Business und Community-Erlebnis macht die gamescom aus”, so Tim Endres, Director der gamescom.

Das Who-is-Who der Games-Branche: Welches Line-up erwartet die Besucher auf der gamescom 2026?

Das Line-up bildet 2026 die gesamte Bandbreite der internationalen Games-Industrie ab. Zu den bestätigten Ausstellenden, Partnern und Sponsoren zählen globale Branchengrößen und Publishing-Giganten:

Internationale Top-Publisher & Entwickler: Xbox, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts, Capcom, SEGA, Bandai Namco, CD PROJEKT RED, Konami, Level Infinite, Tencent Games, Krafton, NetEase, NC, HoYoverse, Deep Silver, Focus Entertainment, Embark Studios, Bilibili, Daybreak Games, Nazara Technologies und Aerosoft.

Plattformen & Tech-Partner: Google Play, Republic of Gamers, TikTok, Douyin, Fandom, IGN, INVEN, Ruliweb, ThisIsGame, heise jobs, marqet agency, The LEGO Group sowie GIANTX/Giants und astragon.

Weltweite Highlight-Shows im Livestream: Opening Night Live & Indie-Power

Auch digital setzt die gamescom 2026 Maßstäbe und bringt die Messe-Highlights weltweit in die Wohnzimmer der Fans:

gamescom Opening Night Live (ONL): Am Abend des 25. August 2026 eröffnen Host Geoff Keighley und Co-Host Eefje “sjokz” Depoortere das Festival offiziell. Die Übertragung lässt sich weltweit vollkommen kostenlos im Livestream auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen der gamescom und von Geoff Keighley sowie auf Plattformen wie X (Twitter) und Facebook verfolgen. Millionen Zuschauer erwarten weltweite Premieren, Neuankündigungen und Updates – darunter exklusive Einblicke in für 2027 angekündigte Blockbuster wie METRO 2039 und The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.

Am Abend des eröffnen Host Geoff Keighley und Co-Host Eefje “sjokz” Depoortere das Festival offiziell. Die Übertragung lässt sich weltweit auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen der gamescom und von Geoff Keighley sowie auf Plattformen wie X (Twitter) und Facebook verfolgen. Millionen Zuschauer erwarten weltweite Premieren, Neuankündigungen und Updates – darunter exklusive Einblicke in für 2027 angekündigte Blockbuster wie METRO 2039 und The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past. gamescom awesome indies show: In Kooperation mit IGN wird dieses Format weiter ausgebaut, um unabhängigen Entwicklerstudios noch mehr internationale Sichtbarkeit zu verschaffen und die enorme Vielfalt der Indie-Szene zu unterstreichen. Auch dieser Livestream wird gratis über YouTube, Twitch und die Partnerkanäle von IGN ausgestrahlt.

Das Hallenprogramm der gamescom 2026: Die Erlebnisbereiche im Detail

Ein Tagesticket öffnet die Tür zu einer schier unendlichen Vielfalt an Programm-Highlights über alle Themenwelten hinweg – hier gibt es den Hallenplan der gamescom 2026 kostenlos als Download:

1. entertainment area: Weltpremieren & Gigantische Messestände

Das pulsierende Zentrum der Messe. Internationale Top-Publisher inszenieren ihre kommenden Blockbuster auf riesigen Showbühnen. Besucher erwarten exklusive Anspielstationen, aufwendig gestaltete Foto-Kulissen, Gameplay-Präsentationen und tägliche Bühnen-Aktionen.

2. gamescom event arena: Die neue Social Stage

Die event arena verwandelt sich an vier Tagen in eine riesige Social Stage für die Gaming-Kultur. Auf dem Programm stehen Community-Größen und Entertainment-Formate wie PietSmiet, die Spendenaktion Loot für die Welt, der offizielle gamescom cosplay contest sowie hochkarätige E-Sport-Finalrunden.

3. Premierengast “gamescom GDQ”: Speedrunning für den guten Zweck

Eine echte Europapremiere: Games Done Quick (GDQ) kommt erstmals nach Europa und erhält als gamescom GDQ eine eigene Bühne auf dem Messegelände. Von Freitag bis Sonntag bietet die Bühne täglich knapp zehn Stunden Live-Programm für Speedrun-Fans. Über die GDQ-Kanäle wird die Show weltweit gestreamt. Während der Runs sammelt die Community Spenden für die Initiative “Gaming for Democracy”.

4. indie area: Kreative Spielkonzepte & Austausch mit Entwicklern

Passend zum gamescom-Trend “Kleine Teams, große Erfolge” präsentiert die indie area hunderte kreative Geheimtipps. Besucher können Titel direkt anspielen und mit den Machern fachsimpeln. Geführte Indie-Walks, Entwickler-Talks und Preisverleihungen runden das Angebot ab.

5. cosplay village & social area: Kostümkunst & optimierte Regeln

Das cosplay village bleibt das farbenfrohe Herz der Popkultur. Neben Fotostudios und Workshops wurden dieses Jahr in enger Abstimmung mit der Community die Kostümgestaltungs- und Akkreditierungsregeln überarbeitet, um Sicherheit und kreative Freiheit ideal zu verbinden. In der angrenzenden social area finden Autogrammstunden und Meet-and-Greets statt

6. retro area & family area: Zeitreise & entspannter Familienspaß

In der retro area reisen Besucher durch 40 Jahre Spielegeschichte an kultigen Spielautomaten und Röhrenfernsehern. Die family area bietet Bewegungsparcours, Lern-Spiel-Angebote und gemütliche Loungebereiche für Familien.

gamescom city festival: Musik, Kultur & Party mitten in der Kölner Innenstadt

Auch abseits der Messehallen feiert ganz Köln das globale Games-Event. Am 29. und 30. August 2026 verwandelt das gamescom city festival die Kölner Innenstadt wieder in ein riesiges Open-Air-Festivalareal.

Das Festival bleibt dabei seinem Anspruch treu, genreübergreifend, partizipativ und mit klarer politischer Haltung ein Spiegelbild musikalischer und kultureller Vielfalt zu bieten. Auf den Stadtbühnen erwarten die Besucher überregional bekannte Musik-Acts, DJ-Sessions mit hohem Party-Faktor sowie interaktive Mitmach-Formate. Neben bester Unterhaltung steht auch wieder die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen im Mittelpunkt des Programms. Der Eintritt zum gamescom city festival ist wie gewohnt kostenlos.

Politische Premiere: Bundespräsident Steinmeier eröffnet gamescom congress

Auch politisch setzt die gamescom 2026 Maßstäbe: Erstmals besucht mit Frank-Walter Steinmeier ein amtierender Bundespräsident die Messe. Er eröffnet am Donnerstag den gamescom congress im neuen Confex-Zentrum, der führenden Konferenz für die gesellschaftlichen Potenziale von Games.

Zum Eröffnungsrundgang am Mittwoch wird ein hochkarätiges politisches Aufgebot erwartet: Unter anderem begleiten EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen, Vizekanzler Lars Klingbeil, Games-Ministerin Dorothee Bär sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst das Event, um über Standortförderung, KI, Bildung und Demokratie zu diskutieren.

Ticket-Informationen: Preise, Kategorien & wichtige Hinweise

Der Ticketverkauf für die gamescom 2026 erfolgt ausschließlich digital über den offiziellen Ticket-Shop – vor Ort wird es keine Tageskassen geben. Tagestickets für Privatbesuchende sind für Donnerstag, Freitag und Sonntag zum Preis von 31,50 Euro (ermäßigt 22,50 Euro) sowie für den gewohnt stark frequentierten Samstag für 41,00 Euro (ermäßigt 32,00 Euro) erhältlich.

Wer das Messegeschehen spontan am Spätnachmittag erleben möchte, kann auf Abendtickets zugreifen (Zutritt ab 16:00 Uhr ab 10,50 Euro).

Für Familien stehen spezielle Familientagestickets zur Verfügung (ab 69,50 Euro). Exklusive Wildcard-Tickets für den Fachbesuchertag am Mittwoch (Zutritt ab 13:00 Uhr) schlagen mit 65,50 Euro zu Buche.

Wichtig für mitreisende Familien: Kindern unter 4 Jahren ist der Zutritt zum Messegelände grundsätzlich nicht gestattet. Kinder zwischen 4 und 6 Jahren erhalten ein freies Ticket, benötigen jedoch wie Jugendliche unter 12 Jahren eine erwachsene Begleitperson.

Ticketart Do / Fr / So Samstag Gültigkeit & Details Tagesticket 31,50 Euro 41,00 Euro Regulärer Ganztagseinlass Tagesticket ermäßigt 22,50 Euro 32,00 Euro Schüler, Studierende, Azubis, Senioren ab 65 J., Schwerbehinderte Tagesticket Familie 69,50 Euro 86,00 Euro Max. 5 Personen (davon max. 2 Erwachsene, mind. 1 Kind von 7 bis 11 J.) Abendticket 10,50 Euro 13,00 Euro Zutritt ab 16:00 Uhr Wildcard Ticket 65,50 Euro Mittwoch

Fachbesuchertag ab 13:00 Uhr gamescom congress 111,00 Euro

(Ermäßigt: 40,00 Euro) Donnerstag

Fachkonferenz im Confex Opening Night Live (ONL) 34,50 Euro Dienstagabend

Separates Event-Ticket (ab 18 J.)

23. – 25. August 2026: Entwicklerkonferenz gamescom dev

Entwicklerkonferenz gamescom dev 25. August 2026 (Abend): Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live (ONL)

Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live (ONL) 26. August 2026: Fachbesucher- und Medientag, sowie Wildcard-Inhaber ab 13 Uhr

Fachbesucher- und Medientag, sowie Wildcard-Inhaber ab 13 Uhr 27. – 30. August 2026: Reguläre Messe für alle Besucher

Reguläre Messe für alle Besucher 27. August 2026: Eröffnung des gamescom congress durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Eröffnung des gamescom congress durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 29. – 30. August 2026: gamescom city festival in der Kölner Innenstadt (Eintritt frei)

gamescom 2026: Ein Sommer-Highlight, das Maßstäbe setzt

Die gamescom 2026 präsentiert sich größer, vielfältiger und internationaler als je zuvor. Wer Ende August nach Köln reist oder die Livestreams verfolgt, erlebt hautnah, wie Games Technologie, Popkultur, Community und gesellschaftliche Verantwortung vereinen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur gamescom 2026

Wann findet die gamescom 2026 in Köln statt?

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August 2026 auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Der 26. August 2026 dient als Fachbesucher- und Medientag (Zutritt für Privatbesuchende nur mit gesondertem Wildcard-Ticket ab 13:00 Uhr). Vom 27. bis 30. August 2026 stehen die Messehallen allen regulären Besucherinnen und Besuchern offen. Vorgelagert sind die gamescom dev (23.–25. August 2026) sowie die Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live am Abend des 25. August 2026.

Gibt es vor Ort Tageskassen für den Ticketkauf?

Nein, es gibt auf dem Messegelände keine Tageskassen. Alle Tickets müssen vorab online im offiziellen Ticket-Shop der gamescom erworben werden. Da beliebte Tage wie der Messe-Samstag regelmäßig vorab ausverkauft sind, wird ein frühzeitiger Kauf empfohlen.

Ist die ÖPNV-Nutzung in den Messe-Tickets enthalten?

Ja, Tages- und Dauerkarten der gamescom 2026 gelten in der Regel als Fahrausweis für Busse und Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im erweiterten Netz des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für die An- und Abreise zum Messegelände.

Wie funktionieren die USK-Altersbändchen auf der Messe?

Um Spiele mit Altersbeschränkung (USK 16 oder USK 18) anzuspielen oder entsprechende Trailer zu sehen, ist ein farbiges Armband erforderlich. Diese kostenlosen Bändchen erhalten Besucherinnen und Besucher gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises an mehreren Ausgabestellen in den Messehallen. Elterliche Begleitung ersetzt diesen Nachweis nicht.

Kann man die gamescom 2026 kostenlos im Stream verfolgen?

Ja, globale Show-Highlights wie die gamescom Opening Night Live (ONL) und die gamescom awesome indies show werden weltweit kostenlos und barrierefrei im Livestream übertragen. Die Streams sind auf den offiziellen YouTube-, Twitch- und Social-Media-Kanälen der gamescom sowie auf Partner-Plattformen erreichbar.

Kostet der Eintritt zum gamescom city festival etwas?

Nein, das gamescom city festival, das am 29. und 30. August 2026 in der Kölner Innenstadt stattfindet, ist für alle Besucherinnen und Besucher vollständig kostenlos.