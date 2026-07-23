Gourmetfestival Köln 2026 am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen lockt mit kulinarischen Highlights

Der Kölner Sommer zeigt sich Ende Juli von seiner leckersten Seite. Wenn der Duft von frisch gebackener Pinsa, brutzelndem Premium-Wagyu und süßen Crêpes durch den Rheinauhafen zieht, ist es wieder so weit: Ein echtes Highlight im Kölner Eventkalender steht an. Vom 24. bis 26. Juli 2026 lädt das beliebte Gourmetfestival Köln zu seiner ganz besonderen zehnten Ausgabe ein. Seit der Premiere im Jahr 2015 hat sich das genussvolle Open-Air-Event am Rheinufer zu einem absoluten Pflichttermin für Foodies, Familien und Genießer aus der ganzen Region entwickelt. Rund um das Schokoladenmuseum im Rheinauhafen, vorbei am Festmacherdenkmal bis hin zur Severinsbrücke, verwandelt sich die Flaniermeile in ein echtes Schlaraffenland unter freiem Himmel – und das wie gewohnt bei komplett freiem Eintritt.

Der Veranstalter Wellfairs rechnet auch zum Jubiläum wieder mit einem riesigen Ansturm. Bis zu 45.000 Besucherinnen und Besucher werden an den drei Festivaltagen erwartet, um gemeinsam zu schlemmen, anzustoßen und das einzigartige maritime Flair der Domstadt zu genießen.

Kulinarische Weltreise beim Gourmetfestival Köln: Von Elch-Burgern bis zu handgemachter Pasta

Wer das Gourmetfestival Köln besucht, sollte vor allem eines mitbringen: reichlich Appetit. Rund 90 sorgfältig ausgewählte Aussteller bauen ihre weißen Pagodenzelte und liebevoll gestalteten Food Trucks entlang der Rheinuferpromenade auf. Das Angebot ist eine bunte und hochwertige Mischung aus internationalen Streetfood-Trends, anspruchsvoller Feinkost und echten Klassikern der Kölner Gastroszene.

Fleischliebhaber dürfen sich unter anderem auf “Mazur’s Premium Beef” mit butterweichem Wagyu-Fleisch oder die deftigen Kreationen von “BüffelBill” freuen, die Spezialitäten vom Büffel anbieten. Wer es noch außergewöhnlicher mag, probiert die saftigen Elch-Burger bei “Älgbröl”. Fans der asiatischen Küche kommen bei den aromatischen Gerichten von “Yume Fresh”, authentischem indischen Streetfood von “The Tasty Tuk Tuk” oder traditionellem thailändischen Essen von “ID Thai Street Food” voll auf ihre Kosten. Im “Restaurant Bergpfad” warten feinste chinesische Kreationen, während “Sugo” mit ehrlicher, handgemachter Pasta und die “Pinseria” mit der luftig-knusprigen, italienischen Pinsa echtes Urlaubsfeeling an den Rhein zaubern. Abgerundet wird die herzhafte Vielfalt durch gesunde Alternativen wie die trendigen Poke Bowls von “Palm Bowls Catering”.

Prickelnde Momente am Rheinufer: Exklusive Weine, kühle Cocktails und feine Drinks

Ein gutes Essen verlangt nach der passenden Begleitung im Glas. Auch in diesem Bereich setzt das Gourmetfestival Köln Maßstäbe und bietet weit mehr als die klassischen Durstlöscher. Zahlreiche Winzer und Weinhändler laden dazu ein, edle Tropfen direkt vor Ort zu verkosten. So präsentiert das Weingut “Incocagne” feinste französische Weine und spritzigen Champagner aus traditionellem Familienanbau. Wer charakterstarke Weine schätzt, wird beim “Weinhandel Briem” fündig, während das “Weingut Burnikel” mit klassischem Riesling und Grauburgunder begeistert. Für Liebhaber von Steillagen-Weinen und biologischem Anbau ist die Station von “Rinke Weine” die perfekte Adresse, während der “Forster Winzerverein” das Beste von der Pfälzer Weinstraße mitbringt.

Wer den Blick über den afrikanischen Kontinent schweifen lassen möchte, probiert die südafrikanischen Tropfen von “Taste by Lynx” oder die fruchtigen Spezialitäten von “Tomela Wines”, deren Erzeugnisse aus den Früchten des Kongos gewonnen werden. Für prickelnde Abwechslung am Nachmittag oder Abend sorgen die kreativen Weinschorlen von “Stable Bubbles”. Cocktail-Liebhaber zieht es derweil an die “Tipsy Pony Bar” oder die “The Good Bar”, wo erfahrene Barkeeper frische Cocktails und kreative alkoholfreie Mocktails shaken. Wer es besonders fruchtig mag, holt sich einen eiskalten Smoothie bei “Pipagon”, während das charmante “Coffee Bike” den perfekten Kaffeespezialitäten-Genuss für zwischendurch garantiert.

Süße Sünden zum Dahinschmelzen: Das Paradies für Naschkatzen im Kölner Rheinauhafen

Nach dem Herzhaften kommt das Süße – und auch hier lässt das Gourmetfestival Köln absolut keine Wünsche offen. Die Aussteller bieten eine fantastische Palette an Desserts, die den Tag am Rhein perfekt abrunden. Ein Klassiker, der immer geht: Frische Erdbeeren, die bei “Berries & Choc” mit feinster Schokolade überzogen werden, oder hauchdünne Crêpes mit einer riesigen Auswahl an Toppings bei “La Crêperie”.

Wer handgemachtes Handwerk schätzt, sollte unbedingt bei “Hadi’s Cake & Catering” vorbeischauen, wo liebevoll gebackene Kuchen auf die Teller kommen. Eine ganz besondere Spezialität sind die süßen, handgemachten Knödel von “Knoodels”. Für ein optisches wie geschmackliches Highlight sorgen zudem die frisch gebackenen Bubble Waffles und kunstvoll zubereiteten Eisrollen von “Made Sweets”. Ein echter Geheimtipp sind außerdem die feinen Strudel-Spezialitäten von “Poushe”, die nach traditionellem Familienrezept und ausschließlich aus frischen Zutaten gebacken werden – perfekt auch für Vegetarier und Veganer. Wer es klassisch mag, knabbert sich durch das duftende Mandelgebäck mit Amarena-Kirsch- oder Zitronennote von “Malleks Gourmetträume”.

Sommerlicher Soundtrack: Entspannte Beats treffen auf lebendige Urlaubsstimmung

Das Gourmetfestival am Schokoladenmuseum ist jedoch weit mehr als eine reine Food-Meile. Es ist ein Ort der Begegnung, an dem man mit Freunden, der Familie oder auch ganz neuen Gesichtern zusammenkommt, um das Leben zu genießen. Um das sommerliche Open-Air-Feeling perfekt zu machen, sorgen professionelle DJs während des gesamten Wochenendes für den passenden Soundtrack. Mit chilligen Summer-Beats, Lounge-Musik und tanzbaren Rhythmen untermalen sie die entspannte Kulisse direkt am Wasser und laden dazu ein, bei einem Glas Wein oder einem Cocktail den Blick über den Rhein schweifen zu lassen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Alle wichtigen Infos zum Gourmetfestival Köln im Überblick

Damit dem perfekten Genusswochenende nichts im Wege steht, haben wir hier alle praktischen Details für den Besuch zusammengefasst: