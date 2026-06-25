Sommer Köln 2026: Festival-Fieber in der Domstadt – das ist das kostenlose Programm!

Der Kölner Sommer hat einiges zu bieten, aber dieses Highlight setzt dem Ganzen die Krone auf: Vom 17. Juli bis zum 1. September 2026 verwandelt sich die Domstadt beim Sommer Köln 2026 wieder in eine riesige, pulsierende Open-Air-Bühne. Ob spektakuläres Straßentheater, mitreißende Live-Musik, moderner Tanz, Kabarett oder magische Filmnächte unter freiem Himmel – das traditionsreiche Festival bringt Kultur für absolut jeden Geschmack und jedes Alter mitten in die Veedel. Und das Beste daran, was man in der heutigen Zeit kaum noch glaubt: Der Eintritt zu wirklich allen Veranstaltungen ist komplett kostenlos!

Seit 1989 ist der Sommer Köln eine feste Institution im städtischen Kulturleben. In diesem Jahr dürfen wir uns neben den altbekannten und beliebten Locations wie dem Mediapark oder dem idyllischen Innenhof der Hochschule für Musik und Tanz auch auf ganz neue Spielstätten freuen: Erstmalig ist zum Beispiel das Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich mit von der Partie. Packt also die Picknickdecke ein, schnappt euch eure Liebsten und lasst euch treiben – wir haben für euch die absoluten Highlights des umfangreichen Programms zusammengefasst.

Atemberaubender Auftakt: Wenn der Mediapark zum urbanen Dschungel wird

Den Startschuss des Festivals solltet ihr euch rot im Kalender markieren. Am Freitag, den 17. Juli, und Samstag, den 18. Juli 2026 (jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr), holt der Sommer Köln eine absolute Weltklasse-Truppe nach Köln. Die britische Tanzkompanie Motionhouse präsentiert im Mediapark ihr spektakuläres Stück “WILD”.

Die Artistinnen und Artisten erschaffen inmitten der urbanen Betonkulisse einen Wald aus hohen Stangen. Was das Publikum dort erwartet, ist pure Magie: Mit einer schier unfassbaren Körperbeherrschung und scheinbar schwerelosen Bewegungen bewegen sich die Performer tiergleich über den Boden und klettern bis hoch hinauf ins imaginäre Blätterdach. Eine Mischung aus intensivem Tanz, packender Akrobatik und moderner Zirkuskunst, die nicht nur visuell fesselt, sondern auch die Frage aufwirft: Wie viel Wildheit steckt eigentlich noch in uns modernen Stadtmenschen? Ein Erlebnis für die ganze Familie, das man so schnell nicht vergisst! Übrigens: Der Zugang im Mediapark ist komplett barrierefrei und es gibt markierte Stellplätze für Rollstühle.

Gänsehaut garantiert: Singen und Schweigen am See

Eine Woche später wird es im Mediapark emotional. Am Freitag, den 24. Juli 2026, verwandelt sich der Platz am See in eine gigantische Klangwolke. Ab 18:00 Uhr lädt Constantin Gold – den viele Kölner bestens als leidenschaftlichen Chorleiter der Grüngürtelrosen oder der Veedelperlen kennen – gemeinsam mit Drummer Sebastian Görg und Sängerin Diana Schulz zum großen Mitsing-Event “Der Singende Mediapark” ein. Hier gibt es keine falschen Töne und keine Hemmungen: Jeder, der Spaß am Singen hat, stimmt mit ein. Wer besonders mutig ist, darf sogar auf die Bühne hüpfen und sich beim Live-Karaoke einen Song wünschen.

Wenn die Stimmen langsam heiser werden und die Dämmerung einbricht, wird es plötzlich mucksmäuschenstill – aber nur scheinbar. Um 22:00 Uhr startet das “Kopfhörerkino: Kurzfilm am See”. Gegen Pfand werden ab 21:30 Uhr kabellose Kopfhörer ausgegeben, die erstklassigen Sound direkt auf die Ohren liefern. Unter dem Motto “Made in Cologne” flüstert das Kino spannende, experimentelle und emotionale Kurzfilme von Kölner Filmschaffenden direkt in die Abendluft. Am darauffolgenden Samstag, den 25. Juli 2026, feiert die SK Stiftung Kultur an gleicher Stelle ihr 50. Jubiläum und zeigt ab 22:00 Uhr bei einem “Best Of”-Kurzfilmabend die absoluten Highlights aus fünf Jahrzehnten Vermittlungsarbeit.

Von Barock bis Salsa: Die musikalischen Hofklänge

Wer es musikalisch etwas klassischer oder rhythmisch exotischer mag, sollte an den lauen Sommerabenden im Innenhof der Hochschule für Musik und Tanz vorbeischauen. Unter dem Label “Hofklänge” präsentieren Studierende und Ensembles hochkarätige Konzerte im intimen Open-Air-Ambiente. Da die Plätze dort begrenzt sind, solltet ihr unbedingt frühzeitig da sein.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Termine (jeweils ab 20:00 Uhr):

Samstag, 25. Juli 2026: Das Ensemble La Flatteuse unter der Leitung von Mona Grosam entführt das Publikum mit Traversflöte, Barockvioline und Cembalo in die glanzvolle Epoche der französischen Barockmusik.

Das Ensemble La Flatteuse unter der Leitung von Mona Grosam entführt das Publikum mit Traversflöte, Barockvioline und Cembalo in die glanzvolle Epoche der französischen Barockmusik. Sonntag, 26. Juli 2026: Das Festivo Brass Quartett zeigt mit vier Trompeten eine unglaubliche Bandbreite von festlicher Klassik über mitreißenden Swing bis hin zu Jazz-Klassikern wie Gershwins “I got rhythm”.

Das Festivo Brass Quartett zeigt mit vier Trompeten eine unglaubliche Bandbreite von festlicher Klassik über mitreißenden Swing bis hin zu Jazz-Klassikern wie Gershwins “I got rhythm”. Dienstag, 28. Juli 2026: Eine musikalische Reise von Istanbul bis Buenos Aires mit virtuoser klassischer Gitarrenmusik von Rodrigo und Piazzolla.

Eine musikalische Reise von Istanbul bis Buenos Aires mit virtuoser klassischer Gitarrenmusik von Rodrigo und Piazzolla. Mittwoch, 29. Juli 2026: Die Latin Combo lässt unter der Leitung von Alfonso Garrido die legendäre Latin-Rock-Ära der 70er-Jahre rund um Carlos Santana aufleben und erinnert an den großen Willie Colón.

Große Emotionen und harter Stoff auf der Theaterbühne

Auch Theaterfans kommen beim Sommer Köln 2026 voll auf ihre Kosten. Wer zeitgenössische Stoffe schätzt, sollte am Sonntag, den 19. Juli 2026 um 20:00 Uhr, ins Bürgerzentrum Nippes kommen. Dort bringen sechs junge Schauspielstudierende in Kooperation mit dem Studio Trafique Friedrich Schillers Klassiker “Die Räuber” auf die Bühne. Ein packendes, sprachgewaltiges Fragment, das Neid, Missgunst und die Verunsicherung unserer heutigen Gesellschaft im Umbruch radikal und modern widerspiegelt.

Ein ganz anderes, immersives Kaliber erwartet die Zuschauer am Samstag, den 25. Juli 2026 um 20:00 Uhr, im Mediapark. Das nö theater zeigt das Stück “35 Tonnen”, das völlig zurecht mit dem Kölner Theaterpreis 2025 ausgezeichnet wurde. Das Stück taucht tief und ungeschönt in die verborgenen, globalen Strukturen des Kokainbooms ein – von den Plantagen in Südamerika bis in die Kölner Partyszene – und beleuchtet die erschreckende Spur von Gewalt und Geldwäsche mitten in Deutschland.

Spiel, Spaß und Abenteuer: Das riesige Programm für Familien und Pänz beim Sommer Köln 2026

Der Sommer Köln 2026 wäre nicht das, was er ist, ohne sein Herz für die kleinsten Kölnerinnen und Kölner. Über die gesamten Sommerferien verteilt gibt es erstklassiges Kindertheater, Konzerte und interaktive Workshops, die die Augen der Pänz leuchten lassen.

Ein paar absolute Familientipps für den Kalender:

Samstag, 18. Juli 2026 (15:00 Uhr, Alte Feuerwache): Die mehrfachen YoYo-Weltmeister Naoto Okada und Shu Takada zeigen eine präzise High-Speed-Show und geben im Anschluss einen Workshop für Kids ab 6 Jahren.

Die mehrfachen YoYo-Weltmeister Naoto Okada und Shu Takada zeigen eine präzise High-Speed-Show und geben im Anschluss einen Workshop für Kids ab 6 Jahren. Sonntag, 19. Juli 2026 (11:00 Uhr, Kulturbunker Mülheim): Das Ensemble NARRATRIO verzaubert Kinder ab 5 Jahren mit herzerwärmenden Geschichten und Live-Musik zum Träumen und Tanzen.

Das Ensemble NARRATRIO verzaubert Kinder ab 5 Jahren mit herzerwärmenden Geschichten und Live-Musik zum Träumen und Tanzen. Dienstag, 21. Juli 2026 (17:00 Uhr, Bürgerzentrum Nippes): Berliner Gören-Blues mit Raketen Erna! Das freche Kinderrock-Trio aus Kreuzberg begeistert Pänz und Eltern gleichermaßen.

Berliner Gören-Blues mit Raketen Erna! Das freche Kinderrock-Trio aus Kreuzberg begeistert Pänz und Eltern gleichermaßen. Samstag & Sonntag, 25. & 26. Juli 2026 (ab 15:00 Uhr, Mediapark): Das Spiel- und Sportmobil der Sportjugend Köln rollt an. Vollgepackt mit Skateboards, Einrädern, Wackelbrettern und Zirkusartikeln lädt es zum spontanen Toben ein. Am Sonntag wartet zudem “Die kleine WortWiese” mit dem bookbike nrw auf kleine Entdecker, um eigene Comics zu stempeln oder Schreibmaschinen auszuprobieren.

Egal ob Jung oder Alt, alteingesessener Kölner oder Touri: Der Sommer Köln 2026 zeigt einmal mehr, wie bunt, offen und lebendig unsere Kulturstadt ist. Umsonst, draußen und für alle – besser kann man den Sommer in Köln kaum verbringen.

Das komplette Programm gibt es auf der offiziellen Webseite unter https://sommer.koeln/.

Häufige Fragen zum Sommer Köln 2026 (FAQ)

Wann findet der Sommer Köln 2026 statt?

Das Festival erstreckt sich über die gesamten Sommerferien vom 17. Juli bis zum 1. September 2026.

Kostet der Eintritt zu den Veranstaltungen Geld?

Nein, das ist das Besondere am Sommer Köln: Alle Programmpunkte – egal ob Theater, Konzerte, Kino oder Workshops – sind für die Besucher komplett kostenlos. Ein Ticketkauf oder eine vorherige Anmeldung ist in der Regel nicht nötig.

Wo finden die Veranstaltungen statt?

Das Festival bespielt die gesamte Stadt. Zu den Hauptspielstätten gehören der Mediapark, der Rudolfplatz und der Innenhof der Hochschule für Musik und Tanz. Aber auch viele Kölner Bürgerhäuser und Zentren wie die Alte Feuerwache, das Bürgerzentrum Nippes, der Kulturbunker Mülheim oder ganz neu das Bürgerschaftshaus Bocklemünd sind feste Veranstaltungsorte.

Finden die Events auch bei schlechtem Wetter statt?

Die meisten Veranstaltungen des Sommer Köln sind traditionell als Open-Air-Events konzipiert. Bei extremem Unwetter kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen. Aktuelle Infos dazu findet man am besten am jeweiligen Tag auf der offiziellen Website des Festivals.

Sind die Veranstaltungsorte barrierefrei zugänglich?

Ja, große zentrale Orte wie der Mediapark bieten einen vollkommen barrierefreien Zugang und halten bei den Bühnenprogrammen zudem speziell markierte Stellplätze für Rollstuhlfahrer bereit.

Muss ich für das Kopfhörerkino etwas mitbringen?

Die speziellen, kabellosen Kopfhörer für das Kurzfilm-Kino am See werden vor Ort direkt am Mediapark ausgegeben. Die Ausgabe startet jeweils ab 21:30 Uhr und erfolgt unkompliziert gegen das Hinterlegen eines Pfands.