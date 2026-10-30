Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser 2026: Alle 18 Gastronomien im Veedels-Überblick

Wenn am Samstag, den 7. November 2026, die Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser in ihre dritte Runde geht, feiern Köln und die Region die rheinische Brauhauskultur in ihrer reinsten Form. Initiiert vom Kölner Brauerei-Verband im Rahmen der Kampagne “Kölsch verbindet”, nehmen in diesem Jahr exakt 18 traditionsreiche Brauhäuser und kölschgeprägte Gasthäuser an dem Event teil.

Das Tolle an dieser Nacht: In fast allen teilnehmenden Orten ist der Eintritt komplett frei, sodass man sich wunderbar treiben lassen kann. Eine kleine Ausnahme bildet das Alt Poller Wirtshaus, wo ein spezieller Chanson- und Schlagerabend mit Simone Wehmeyer und Martina Grund stattfindet (Tickets im VVK für 16 Euro, an der AK für 18 Euro).

Hier ist der vollständige Überblick über alle 18 offiziellen Gastgeber und ihr Programm für die lange Nacht:

Die teilnehmenden Adressen im Zentrum und der Kölner Innenstadt

Mitten im historischen Herzen der Domstadt schlägt in dieser Nacht der Puls der Kölner Brauhauskultur besonders intensiv und unverkennbar. Hier, wo sich jahrhundertelange Gastfreundschaft mit dem modernen Puls der Rheinmetropole verbindet, treffen spektakuläre Kulissen, großartige Mitsing-Konzerte und kreative Beats aufeinander. Wer das klassische Innenstadttreiben mit echten musikalischen Höhepunkten und rheinischem Temperament verbinden möchte, findet in diesem urbanen Umkreis die perfekten Anlaufstellen für eine unvergessliche Tour:

Früh am Dom: In der geschichtsträchtigen Stehbierhalle heißt es ab 16:30 Uhr “VINYL x KÖLSCH”, wenn die DJs Jingaloop und Mellowgangsta mit feinsten Disco-Beats die Plattenteller drehen.

In der geschichtsträchtigen Stehbierhalle heißt es ab 16:30 Uhr “VINYL x KÖLSCH”, wenn die DJs Jingaloop und Mellowgangsta mit feinsten Disco-Beats die Plattenteller drehen. Brauerei zur Malzmühle: Ab 21:30 Uhr laden Constantin Gold und Moritz Köpping zu einem großen Mitsingkonzert bei freiem Eintritt ein, bei dem Mitsingen und Mitklatschen ausdrücklich erwünscht sind.

Ab 21:30 Uhr laden Constantin Gold und Moritz Köpping zu einem großen Mitsingkonzert bei freiem Eintritt ein, bei dem Mitsingen und Mitklatschen ausdrücklich erwünscht sind. Gaffel am Dom: Ab 22:00 Uhr wird im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe “Brauhaus Beats” gefeiert, wobei Josh mit seinem Acoustic-Solo-Looper-Programm für Live-Musik und jede Menge Mitsingmomente bis in den Sonntag hinein sorgt.

Ab 22:00 Uhr wird im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe “Brauhaus Beats” gefeiert, wobei Josh mit seinem Acoustic-Solo-Looper-Programm für Live-Musik und jede Menge Mitsingmomente bis in den Sonntag hinein sorgt. Brauhaus Em Kölsch Boor: Ab 19:00 Uhr geht es auf eine faszinierende musikalische Zeitreise durch 100 Jahre Brauhausgeschichte, bei der Thomas Gebhardt aus seiner neuen Ostermann-Biografie liest, begleitet von historischen Liedern des “Zwei zo Fuffzehn-Ensembles” (Tickets kostenfrei über rausgegangen.de).

Ab 19:00 Uhr geht es auf eine faszinierende musikalische Zeitreise durch 100 Jahre Brauhausgeschichte, bei der Thomas Gebhardt aus seiner neuen Ostermann-Biografie liest, begleitet von historischen Liedern des “Zwei zo Fuffzehn-Ensembles” (Tickets kostenfrei über rausgegangen.de). Reissdorf am Hahnentor: Ab 19:00 Uhr startet eine spannende Live-Talkrunde mit prominenten Gästen, bevor ab 20:00 Uhr Kocki & Schang für beste kölsche Live-Musik sorgen und DJ Martin den Abend musikalisch weiterführt.

Ab 19:00 Uhr startet eine spannende Live-Talkrunde mit prominenten Gästen, bevor ab 20:00 Uhr Kocki & Schang für beste kölsche Live-Musik sorgen und DJ Martin den Abend musikalisch weiterführt. Papa Joe’s Klimperkasten: Ab 20:00 Uhr steht ein stimmungsvoller “Live-Jazz-Wunschmusik-Abend” auf dem Programm, bei dem die Gäste die musikalischen Einlagen und Lieblingssongs direkt selbst bestimmen können.

Ab 20:00 Uhr steht ein stimmungsvoller “Live-Jazz-Wunschmusik-Abend” auf dem Programm, bei dem die Gäste die musikalischen Einlagen und Lieblingssongs direkt selbst bestimmen können. Refugium: Ab 18:00 Uhr verbindet sich ein geselliger kölscher Billardabend mit handgemachter Live-Musik und frisch gezapftem Zunft Kölsch in entspannter Runde.

Die Highlights in der Südstadt, dem Belgischen Viertel und weiteren Veedeln

Auch in den angrenzenden Veedel der Stadt zeigen die Gastronomen eine fantastische Mischung aus gewachsenem Brauchtum, erstklassigen Live-Acts und liebevoll gestalteten kulinarischen Specials. Jedes dieser Lokale bringt seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter ein und sorgt dafür, dass die Kölsche Nacht in den heimischen Vierteln zu einem echten Gemeinschaftserlebnis wird:

Hellers Brauhaus: Zum großen 30-jährigen Jubiläum feiert Hellers ab 19:00 Uhr mit dem historischen Kölschpreis von vor genau 30 Jahren, musikalisch charmant begleitet vom “Et Thekenterzett” sowie verblüffender Magie von Zauberer André Desery.

Zum großen 30-jährigen Jubiläum feiert Hellers ab 19:00 Uhr mit dem historischen Kölschpreis von vor genau 30 Jahren, musikalisch charmant begleitet vom “Et Thekenterzett” sowie verblüffender Magie von Zauberer André Desery. Oma Kleinmann: Ab 17:00 Uhr lädt die absolute Kult-Gaststätte zur legendären “Omas Mettnacht” ein, bei der frische Mettbrötchen und kühles Mühlen Kölsch zum Spezialpreis serviert werden, ab 21:30 Uhr gefolgt von den stimmungsvollen “Thekenklänge spezial”.

Ab 17:00 Uhr lädt die absolute Kult-Gaststätte zur legendären “Omas Mettnacht” ein, bei der frische Mettbrötchen und kühles Mühlen Kölsch zum Spezialpreis serviert werden, ab 21:30 Uhr gefolgt von den stimmungsvollen “Thekenklänge spezial”. Brauhaus Pütz: Ab 21:00 Uhr ist beim traditionellen kölschen Würfelabend echtes Geschick und Humor gefragt: Würfel, Becher und Spielzettel stehen bereit, um mit alten und neuen Bekannten gemeinsam zu zocken und zu lachen.

Ab 21:00 Uhr ist beim traditionellen kölschen Würfelabend echtes Geschick und Humor gefragt: Würfel, Becher und Spielzettel stehen bereit, um mit alten und neuen Bekannten gemeinsam zu zocken und zu lachen. volkswirt.schaft: Ab 15:00 Uhr sorgt der Resident-DJ mit einem abwechslungsreichen und schwungvollen Mix aus kölschen Klassikern und beliebten Karnevalshits für eine von Beginn an ausgelassene Stimmung.

Ab 15:00 Uhr sorgt der Resident-DJ mit einem abwechslungsreichen und schwungvollen Mix aus kölschen Klassikern und beliebten Karnevalshits für eine von Beginn an ausgelassene Stimmung. Reissdorf em Keuchhof: Ab 17:00 Uhr geöffnet, betreten um 22:20 Uhr die fünf Jungs von “King Loui” die Bühne, um mit einer leidenschaftlichen Mischung aus Lebensfreude und Heimatgefühl das Publikum zu begeistern.

Ab 17:00 Uhr geöffnet, betreten um 22:20 Uhr die fünf Jungs von “King Loui” die Bühne, um mit einer leidenschaftlichen Mischung aus Lebensfreude und Heimatgefühl das Publikum zu begeistern. Brauhaus am Kloster: Bei den engagierten “Fründe vum Kluuster Bräues” sorgt DJ Andi ab 18:00 Uhr mit echten kölschen Klassikern und mitreißenden Stimmungshits für beste Laune und eine volle Hütte.

Bei den engagierten “Fründe vum Kluuster Bräues” sorgt DJ Andi ab 18:00 Uhr mit echten kölschen Klassikern und mitreißenden Stimmungshits für beste Laune und eine volle Hütte. Brauhaus Janes: Ab 18:30 Uhr treffen deftige rheinische Küche und ein erstklassiges Live-DJ-Set mit den besten kölschen Hits nahtlos aufeinander.

Ab 18:30 Uhr treffen deftige rheinische Küche und ein erstklassiges Live-DJ-Set mit den besten kölschen Hits nahtlos aufeinander. Alt Poller Wirtshaus: Ab 19:00 Uhr steht der bereits genannte, unterhaltsame Chanson- und Schlagerabend mit Simone Wehmeyer und Martina Grund im Fokus, die mit reichlich Selbstironie das Publikum begeistern.

Ab 19:00 Uhr steht der bereits genannte, unterhaltsame Chanson- und Schlagerabend mit Simone Wehmeyer und Martina Grund im Fokus, die mit reichlich Selbstironie das Publikum begeistern. Brauhaus Fischenich: Im erst kürzlich neu eröffneten Brauhaus wird ab 17:00 Uhr ein geselliger Spieleabend gefeiert, bei dem frisch gezapftes Mühlen Kölsch zum besonders kundenfreundlichen Sonderpreis von 2,00 Euro pro 0,2-Liter-Stange ausgeschenkt wird.

Die Highlights im regionalen Umland

Die Faszination der kölschen Brauhauskultur macht längst nicht an den Stadtgrenzen Halt, sondern strahlt spürbar weit in das Kölner Umland aus. Auch in den benachbarten Städten und Gemeinden rund um die Domstadt zelebrieren ausgewählte Gastronomen das Event mit ganz viel Herzblut, lokalen Besonderheiten und echten rheinischen Willkommensangeboten:

Klausmann (Bensberg): Ab 16:30 Uhr dürfen sich die Gäste im Bergischen auf frisch gezapftes Früh Kölsch zum attraktiven Sonderpreis von nur 2,10 Euro Stange freuen.

Ab 16:30 Uhr dürfen sich die Gäste im Bergischen auf frisch gezapftes Früh Kölsch zum attraktiven Sonderpreis von nur 2,10 Euro Stange freuen. Kölsche Jung (Siegburg): Ab 17:00 Uhr wird auch im Siegburg kräftig und stilecht angestoßen, denn hier kostet die frisch gezapfte Stange Früh Kölsch ebenfalls nur günstige 2,00 Euro.

Ob Mitsing-Konzert, frische Mettbrötchen, urige Kneipenmusik oder einfach ein kühles Kölsch in geselliger Runde: Die Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser zeigt einmal mehr, dass unsere Brauhäuser weit mehr sind als nur gastronomische Betriebe. Sie sind das lebendige Wohnzimmer unserer Stadt, in dem Generationen zusammenkommen, Geschichten geschrieben werden und das kölsche Grundgesetz von Gemeinschaft und Lebensfreude ganz handfest gelebt wird. Schnappt euch eure Freunde, zieht los durch die Veedel und feiert die einzigartige Kultur, die Köln so unverkennbar macht – denn eins ist sicher: Kölsch verbindet!