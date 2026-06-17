KVB-Chaos im Sommer: Sperrungen und massive Trennungen auf den Linien 1, 7 und 9

Pendler und Fahrgäste der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) müssen sich in den kommenden Sommerferien auf erhebliche Geduldsproben einstellen. Ab dem 29. Juni 2026 starten gebündelte Sanierungs- und Baumaßnahmen, die das Streckennetz zwischen Köln-Deutz und Bensberg für insgesamt neun Wochen massiv beeinträchtigen werden. Betroffen sind die stark frequentierten Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9, die in diesem Zeitraum mehrfach getrennt werden müssen. Eine direkte Fahrt über den Rhein ist auf diesen Strecken wochenlang unmöglich.

Der Grund für das großflächige Sommerchaos: Die Stadt Köln und die KVB ziehen mehrere Großprojekte gleichzeitig durch, um spätere Einzelsperrungen zu vermeiden. Unter anderem steht der dringend notwendige Austausch von Dehnfugen auf der Deutzer Brücke an, ein neues Hochwasserschutztor wird an der Mindener Straße eingebaut und die U-Bahn-Station “Bahnhof Deutz/Messe” wird im Bereich Brandschutz und Modernisierung runderneuert.

Das Mammut-Projekt ist in drei Phasen unterteilt. Der folgende, übersichtlich gestaltete Fahrplan zeigt, wann welche KVB-Linie wo stoppt und wie Sie trotzdem an Ihr Ziel kommen.

KVB Fahrplan Sommerferien 2026: Alle drei Bauphasen im Überblick

Phase und Zeitraum So fahren die Stadtbahnen (Kurzstrecken) Bus-Ersatzverkehr und wichtige Ausnahmen Phase 1 29. Juni 2026 bis 13. Juli 2026 Linie 1

• Linksrheinisch: Weiden West bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Bahnhof Deutz/Messe bis Bensberg Linie 7

• Linksrheinisch: Frechen bis Neumarkt

• Rechtsrheinisch: Deutzer Freiheit bis Zündorf Linie 9

• Linksrheinisch: Sülz bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Bahnhof Deutz/Messe bis Königsforst Ersatzbus-Linie 101:

Fährt als Brücke zwischen den getrennten Bahnen vom Neumarkt über Heumarkt und Deutzer Freiheit bis zur Koelnmesse. Die Fahrt dauert etwa 11 bis 12 Minuten. Wichtig am CSD-Wochenende (3. bis 5. Juli 2026): Die Deutzer Brücke ist für Autos gesperrt. Die Ersatzbusse fahren nur zwischen Heumarkt und der rechten Rheinseite. Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, fahren von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr wegen der Parade überhaupt keine Busse über die Brücke! Achtung bei der Linie 7: Die Bahnen auf der rechten Rheinseite sind komplett vom restlichen KVB-Netz und den Werkstätten abgeschnitten. Phase 2 13. Juli 2026 bis 14. August 2026 Linie 1

• Linksrheinisch: Weiden West bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Bahnhof Deutz/Messe bis Merheim Linie 7

• Linksrheinisch: Frechen bis Neumarkt

• Rechtsrheinisch: Bis zum 19. Juli 2026 von Deutzer Freiheit bis Zündorf. Ab dem 20. Juli 2026 fährt hier keine Bahn mehr! Linie 9

• Linksrheinisch: Sülz bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Bahnhof Deutz/Messe bis Königsforst Zusätzliche Sperrung im Rechtsrheinischen:

Die Linie 1 wird verkürzt und fährt auf der rechten Rheinseite nur noch bis Merheim. Zwischen der Haltestelle Merheim und Bensberg müssen Sie in einen zusätzlichen Ersatzbus umsteigen. Großumbau auf der Linie 7: Ab dem 20. Juli 2026 wird der Bahnverkehr auf der rechten Rheinseite komplett eingestellt. Als Ersatz fährt die neue Buslinie 107 vom Neumarkt über die Severinsbrücke direkt bis nach Zündorf. Phase 3 14. August 2026 bis 2. September 2026 Linie 1

• Linksrheinisch: Weiden West bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Komplett eingestellt! (Es fahren nur Bahnen zwischen Merheim und Bahnhof Deutz/Messe) Linie 7

• Linksrheinisch: Frechen bis Neumarkt

• Rechtsrheinisch: Komplett eingestellt! Linie 9

• Linksrheinisch: Sülz bis Heumarkt

• Rechtsrheinisch: Bahnhof Deutz/Messe bis Königsforst Große Streckenänderung bei den Bussen:

Da die Linie 1 auf der rechten Rheinseite fast gar nicht mehr fährt, wird der Ersatzbus 101 verlängert. Er fährt nun die gesamte Strecke vom Neumarkt durchgehend bis nach Bensberg. Für die getrennte Linie 9 wird ein zusätzlicher Ersatzbus mit der Nummer 109 zwischen Neumarkt und der Koelnmesse eingesetzt. Linie 7: Bleibt wie am Ende von Phase 2. Auf der linken Rheinseite fahren Bahnen nur bis zum Neumarkt, auf der rechten Rheinseite fährt weiterhin die Buslinie 107 nach Zündorf.

Start am 29. Juni 2026: So läuft der KVB-Ersatzverkehr in Phase 1

In der ersten Phase, die bis zum 13. Juli 2026 andauert, wird die direkte Verkehrsachse über den Rhein für die drei Linien komplett gekappt. Wer auf der linken Rheinseite (also in der Innenstadt oder Richtung Westen) in die Bahnen der Linien 1 und 9 steigt, kommt maximal bis zur Haltestelle Heumarkt. Die Linie 7 endet sogar schon am Neumarkt. Auf der rechten Rheinseite (in Deutz und Richtung Osten) starten die Linien 1 und 9 erst ab der Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe. Die Linie 7 fährt ausschließlich auf der rechten Rheinseite zwischen der Deutzer Freiheit und Zündorf hin und her.

Als wichtigste Verbindung für alle Fahrgäste wird die Buslinie 101 eingerichtet. Sie verbindet den Neumarkt direkt mit der Koelnmesse auf der anderen Rheinseite. Am Neumarkt fahren diese Busse an der Nordseite (Bussteig A) ab. Weil dort sehr viele große Gelenkbusse im Dauereinsatz sein werden, müssen die normalen Buslinien 136 und 146 auf den Bussteig B ausweichen, der sich gegenüber dem Gesundheitsamt befindet.

CSD Köln 2026: Sperrung der Deutzer Brücke stoppt Ersatzbusse

Besonders eng wird es am ersten Juli-Wochenende: Vom 3. bis 5. Juli 2026 findet in Köln das große ColognePride / CSD-Straßenfest 2026 statt, mit der großen CSD-Parade am Sonntag, dem 5. Juli 2026. Rund eine halbe Million Besucher werden in der Stadt erwartet – und das genau in der Zeit, in der keine einzige Stadtbahn dieser drei Linien über die Deutzer Brücke fahren kann.

Der CSD wirbelt auch den Bus-Ersatzverkehr durcheinander:

Von Freitag, 3. Juli 2026 (ca. 5:00 Uhr morgens) bis Montag, 6. Juli 2026 (ca. 5:00 Uhr morgens) wird die Deutzer Brücke für den normalen Autoverkehr komplett gesperrt .

. Die Ersatzbusse dürfen zwar über die Brücke fahren, können aber nur zwischen Heumarkt und Deutz pendeln. Zum Neumarkt können sie wegen Straßensperrungen in der Innenstadt nicht fahren.

pendeln. Zum Neumarkt können sie wegen Straßensperrungen in der Innenstadt nicht fahren. Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, folgt die größte Einschränkung: Während der Parade wird die Deutzer Brücke von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr vollkommen gesperrt. In dieser Zeit wird der Ersatzbusverkehr der Linie 101 komplett eingestellt.

KVB Linien 3 und 4 als Geheimtipp: Clevere Ausweichrouten für Pendler

Wer während der Sommerwochen oder speziell am CSD-Wochenende den Rhein überqueren muss, sollte das Auto stehen lassen und stattdessen auf die Stadtbahn-Linien 3 und 4 ausweichen. Diese Linien sind von den Baustellen überhaupt nicht betroffen und fahren zuverlässig durch den Tunnel unter dem Rhein hindurch. Ein Umstieg von den gekappten Linien 1 und 9 zu den Linien 3 und 4 ist am Neumarkt sowie am Bahnhof Deutz/LANXESS arena über kurze Fußwege durch die unterirdischen Passagen der Haltestellen problemlos möglich.

Zusätzliche Termine sorgen im Juli für volle Straßen und Bahnen: Am Freitag, dem 3. Juli 2026, findet die Nacht der Technik statt, bei der Besucher ebenfalls mit Umwegen planen sollten. Am darauffolgenden Wochenende (10. und 11. Juli 2026) zieht es zudem jeweils bis zu 50.000 Musikfans zu den großen Konzerten von BAP und AnnenMayKantereit ins RheinEnergieSTADION nach Müngersdorf.

Die KVB hat versprochen, den Verkehr zum Stadion trotz der Baustellen im Zentrum massiv zu verstärken. Da diese Fahrten aber stark vom normalen Fahrplan abweichen, wird das Verkehrsunternehmen rechtzeitig eine eigene Mitteilung mit allen Details für Konzertbesucher herausgeben.

Fahrgästen wird dringend empfohlen, sich vor jeder Fahrt online unter www.kvb.koeln/bau oder über die offiziellen Handy-Apps der KVB zu informieren.