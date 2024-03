gamescom LAN feiert erfolgreiche Premiere in Köln

Die Premiere der gamescom LAN in den Hallen der Koelnmesse übertraf alle Erwartungen und erwies sich als voller Erfolg. Vom 15. bis 17. März 2024 versammelte das Event in Köln 1.700 gamingbegeisterte Teilnehmer vor Ort und begeisterte gleichzeitig eine riesige digitale Community.

Gaming-Community im Mittelpunkt

Im Zentrum der gamescom LAN stand die leidenschaftliche Gaming-Community. 93 Creator luden ihre Fans in die Messehalle ein und übertrugen ihre Inhalte live in die Welt. In 834 Stunden geballter Gaming-Action erreichten sie ein Millionenpublikum und generierten fast 1,6 Millionen geschaute Stunden.

Synergie aus LAN-Party und digitaler Reichweite

Die einzigartige Verbindung von klassischer LAN-Party und digitaler Verlängerung erwies sich als zukunftsweisendes Konzept. Sowohl die Teilnehmer vor Ort als auch die Zuschauer online erlebten ein unvergessliches Wochenende voller Spannung, Spaß und Gemeinschaft.

Positives Fazit zur gamescom LAN

Die Organisatoren TakeTV und MYI Entertainment, die Koelnmesse und der game – Verband der deutschen Games-Branche zeigten sich begeistert vom Erfolg der gamescom LAN. Die Veranstaltung unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung der Gaming-Community und schuf ein zweites Gaming-Highlight im Jahr neben der gamescom im August.

Die gamescom LAN 2024 hat bewiesen, dass sie eine feste Größe im Gaming-Kalender ist. Die nächste Ausgabe verspricht bereits jetzt ein noch größeres und spektakuläreres Event zu werden.

Zahlen und Fakten

Besucher: Über 1.700 vor Ort in Köln

Spieler: Über 1.200

Fachbesucher: Über 300

Creator: 93 mit 834 Stunden Livestreams

Geschaute Stunden: 1,6 Millionen

Turniere: 20

Preisgeld: 70.000 Euro insgesamt

Infrastruktur: 12,5 km Glasfaserkabel und 14,6 km Stromkabel