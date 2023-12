Hundeprofi Martin Rütter mit Live-Show in Köln

Martin Rütter, der Mann für alle Felle, kommt nach Köln. Am 23. Februar 2024 haben Zuschauer in der LANXESS arena Köln die Gelegenheit, Martin Rütter während seiner Live-Show “DER WILL NUR SPIELEN!” auf einer rasanten Reise durch die Hundehütten Deutschlands zu begleiten. Deutschlands Hundeprofi Nummer eins präsentiert unterhaltsame und aberwitzige Geschichten und Anekdoten. Zudem gibt er Haltern wertvolle und hilfreiche Tipps und Hinweise.

Auf tierischer Mission seit 25 Jahren

Martin Rütter befindet sich nun bereits seit einem Vierteljahrhundert im Auftrag der Vierbeiner sowie zur Aufklärung der Halter auf Mission. Die vergangenen 25 Jahre standen dabei ganz im Zeichen der besseren Verständigung von Hund und Herrchen oder Frauchen. Und das mit kühlem Kopf, scharfer Beobachtungsgabe und einem Spiegel der Wahrheit in seiner Hand. Durch sein unermüdliches Engagement und seine Arbeit rund um den besten Freund des Menschen konnte der studierte Tierpsychologe maßgeblich dazu beitragen, dass es heutzutage sehr viel mehr Hunden gestattet ist, ein artgerechtes Leben zu führen.

Live-Show “DER WILL NUR SPIELEN!” in Köln

Der Hundeprofi nimmt das Publikum in seiner neuen Bühnen-Show “DER WILL NUR SPIELEN!” mit auf eine Reise durch die Hundehütten der Nation und den skurrilen Beziehungsalltag von Vierbeiner und Zweibeiner. Seine unterhaltsamen Live-Shows haben bisher rund zwei Millionen Zuschauer erlebt. Daneben ist der Hundetrainer, Autor, Moderator sowie Entertainer der besonderen Art aber auch seit fast 20 Jahren im Fernsehen unterwegs. Mit etablierten Sendungen wie “Der Hundeprofi” (VOX) und “Die Welpen kommen” (RTL) sowie vielen weiteren Formaten ist er aus der deutschsprachigen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nicht umsonst ist er der Mann für alle Fe(ä)lle.

Martin Rütter: Pragmatiker, Analytiker, Romantiker

In seinen Formaten und Bühnen-Shows klärt er auf, deckt er auf, und holt sogar, wenn es sein muss, den Jogger von der Laterne. Wenn sich die Frage stellt, ob Kastration oder nicht, wird er zum Pragmatiker. Wenn der Vierbeiner sowohl an der Leine als auch an den Nerven seines Halters zerrt, wird er zum Analytiker. Den Romantiker gibt der, wenn er über die Liebe auf den ersten (Welpen-)Blick erzählt.

In seiner neuen Live-Show “DER WILL NUR SPIELEN!” kommen die wichtigsten und interessantesten Themen der letzten 25 Jahre auf die Bühne. Natürlich in seiner unnachahmlichen Art. Fachlich fundiert, erbarmungslos ehrlich und zum Bellen komisch präsentiert er unterhaltsame Geschichten, aberwitzige Anekdoten und liefert zudem wertvolle Tipps und Hinweise.