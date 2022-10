33.333.333: Jeckes Zuschauer-Jubiläum in der LANXESS arena Köln

Ein historisches und jeckes Zuschauer-Jubiläum konnte die LANXESS arena in Köln-Deutz am Freitag, den 7. Oktober 2022 feiern. Ganze 33.333.333 Besucher konnte die Event-Location seit ihrer Eröffnung 1998 begrüßen. Geknackt wurde die jecke Zahl während einer mit 15.000 Besuchern ausverkauften Show von Rapper Luciano.

Seit Eröffnung zahlreiche regionale und internationale Highlights in der LANXESS arena

Der Auftritt des Shooting-Star-Rappers Luciano war dabei nur eins von vielen Highlights in der Multifunktionshalle. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1998 waren unter anderem Musik-Legenden wie Phil Collins, Elton John, Justin Bieber, Prince, Madonna sowie Lady Gaga zu Gast in der Event-Location in Deutz.

Auch wurden dort in den knapp 25 Jahren seit Bestehen zahlreiche Sportveranstaltungen ausgetragen. Dabei waren unter anderem die Handball Heim-WM 2019, die Eishockey-Weltmeisterschaften 2001, 2010 und 2017 sowie die seit 2010 jährlich stattfinden EHF FINAL4. Vor kurzem erst fand die FIBA Eurobasket in der Halle statt. Und seit 1998 ist die Halle die Heimat des Eishockey-Clubs Kölner Haie.

Kultveranstaltung in der Multifunktionshalle in Deutz: Die Lachende Kölnarena

Aber auch regionale Veranstaltungen haben ihren Platz in der Kölner Multifunktionshalle gefunden. So fand noch vor kurzem Björn Heusers “Kölle singt” mit 17.000 Besuchern statt. Zudem findet seit 1999 jährlich die mehrtägige Großveranstaltung Lachende Kölnarena statt. Die legendäre karnevalistische Veranstaltung wird auch im Jahr 2023 wieder an 15 Terminen stattfinden.

Im Rückblick gesehen, konnte die Event-Location ihre Auslastung ständig steigern. Jahr für Jahr kamen mehr Events und somit Zuschauer hinzu. Mittlerweile ist die LANXESS arena mit rund 200 Events sowie ca. zwei Millionen Besuchern pro Jahr Deutschlands größte und bestbesuchte Multifunktionshalle. Zudem rangiert sie auch regelmäßig unter den Top-5 der meistbesuchten Indoor-Veranstaltungshallen weltweit.

LANXESS arena als Tourismus-Magnet für Köln

Über die Jahre war die Multifunktionshalle damit ein Tourismus-Treiber für Köln und die Region sowie ein Generator von Umlaufrenditen für die Hotel- und Gastronomiebranche. Insgesamt sind so rund 6,6 Millionen Euro Umweg- und Umlaufrendite in Hotels, die Gastronomie, den Nahverkehr sowie andere Bereiche des Tourismus geflossen.

25 Jahre LANXESS arena im Jahr 2023

“Diese jecke Marke macht uns sehr stolz und führt nochmal eindrucksvoll vor Augen, was hier in den letzten Jahren bewegt wurde. Trotz der zwei Corona-Jahre, trotz Energiekrise und Inflation blicken wir optimistisch in die Zukunft und glauben an die Bedeutung von Live-Entertainment als enorm wichtigen Faktor für uns, die Stadt, das Land und vor allem die Menschen”, so Geschäftsführer Stefan Löcher.

Die Tatsache, dass die Multifunktionshalle im nächsten Jahr ihr 25. Jubiläum feiern kann und dann voraussichtlich die nächste Besucher-Marke fällt, freut ihn besonders. Stefan Löcher: “Durch die zwei Jahre Pause fällt nun die Marke von 35 Millionen voraussichtlich genau in unserem 25-jährigen Jubiläumsjahr 2023. Das wäre natürlich ein doppelter Grund nächstes Jahr zu feiern”.