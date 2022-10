Christmas Garden Köln: Weihnachtliches Lichtermeer im Kölner Zoo

Köln erwartet in der kommenden Winterzeit wieder eine einzigartige Glitzerwelt: der Christmas Garden im Kölner Zoo. Bereits im vorigen Jahr, allerdings noch unter Corona-Auflagen, konnten Besucher die besondere Atmosphäre dieses Events erleben. Vom 17. November 2022 bis zum 15. Januar 2023 laden die Veranstalter täglich von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr dazu ein, sich erneut an dem weihnachtlichen Lichtermeer zu erfreuen.

Nach einem langen und warmen, teils heißen Sommer hat nun der Herbst Einzug gehalten. Die Tage werden kürzer, kälter und dunkler. Und somit ist Weihnachten und die Adventszeit nicht mehr weit. In dieser magischen Zeit öffnet der Christmas Garden Köln wieder seine Pforten. Wer bereits im letzten Jahr durch den illuminierten Kölner Zoo spaziert ist, weiß, dass ihn wieder eine magische Glitzerwelt erwartet. Erneut wird der Tierpark mit seinen gepflegten Parkgeländen, seinen historischen Gebäuden sowie seinen modernen Tiergehegen leuchtend bunt erstrahlen.

Lichtinstallationen verzaubern Zoo in farbenprächtigen Wintertraum

Auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg haben die Veranstalter kunstvolle leuchtende Figuren sowie märchenhafte Leuchtszenerien erschaffen, an denen sich die Besucher erfreuen können. Die über 25 individuellen Lichtinstallationen verwandeln den Zoo in einen farbenprächtigen Wintertraum, der sich so geradezu für einen idyllischen Winterspaziergang anbietet.

Wer eine kleine Pause auf seinem Spaziergang durch das Lichtermeer benötigt, kann eine Rast an den weihnachtlich dekorierten Imbissständen einlegen. Bei winterlichen Heißgetränken, wie beispielsweise Glühwein oder auch einer leckeren heißen Schokolade kann man Kraft tanken. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es zudem herzhafte und süße Speisen vor Ort. Und während die Erwachsenen ihren Hunger und Durst stillen, können die Kleinen eine Runde auf dem nostalgischen Karussell drehen.

Weihnachtsfeier in besonderem Ambiente

Aber nicht nur “normale” Besucher können sich an den leuchtenden und glitzernden Installationen erfreuen. Der Christmas Garden Köln bietet zudem auch die perfekte Location für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Die Zoo Gastronomie arrangiert auf Nachfrage Feiern ab 20 Personen. Betriebe, Vereine oder sonstige Gruppen können so festliche Stunden in einem sehr besonderen Ambiente unter freiem Himmel erleben.

Fred Handwerker, Geschäftsführer des örtlichen Veranstalters, der handwerker promotion e. gmbh, freut sich auf das Event: “Im letzten Jahr feierten wir eine märchenhafte Premiere. In diesem Winter freuen wir uns, die Besucher in dieser exklusiven Location mit kunstvoll neu gestalteten Rundwegen sowie stimmungsvollen Lichtinstallationen zu begeistern und in eine zauberhafte Winterwunderwelt einzuladen.”

Und auch Christopher Landsberg, Vorstand des Zoologischen Gartens, ist überzeugt: “Die Menschen im Rheinland haben die Premiere im letzten Jahr begeistert aufgenommen. Dieses Jahr können sich die Besucher wieder auf ein außergewöhnliches Ambiente in einer herausragenden Location freuen, die unter freiem Himmel prädestiniert dafür ist, magische Weihnachtsstimmung zu verbreiten.”

Stromverbrauch im Christmas Garden Köln durch fachgerechte Konzepte reduziert

Was die gegenwärtige Energiekrise angeht, haben die Veranstalter ihr Engagement in Punkto Stromverbrauch nochmals verstärkt. So sollen fachgerechte Konzepte sowie weitere zahlreiche Maßnahmen dafür sorgen, den Stromverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. So verwende der Kölner Zoo bereits ausschließlich Ökostrom. Auch wurden Lichtinstallationen und der Wegebeleuchtung auf stromsparende LED-Technik umgestellt.

So wird laut Angabe des Veranstalters pro Besucher lediglich so viel Strom benötigt wie 1,5 Stunden Streaming in Full-HD bei einem Dienst wie beispielsweise Netflix. Auf den einzelnen Gast heruntergerechnet verbrauche dieser damit durchschnittlich 0,56 Kilowattstunden pro Besuch. Als zusätzliche Maßnahme wurden zudem die Öffnungszeiten an den Wochentagen verkürzt. Dadurch soll der Verbrauch um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesenkt werden.