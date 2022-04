SonnenscheinEtage: Kölns höchster Stadtstrand ist zurück

Nach rund zwei Jahren Coronapause öffnet ab Ende Mai 2022 Kölns höchste Beachbar wieder ihre Türen. Die SonnenscheinEtage auf dem Parkhaus B der Galeria Kaufhof Karstadt lädt mitten in der Innenstadt zum Chill-Out, Sonnetanken und Aussichtgenießen ein. Das Opening ist geplant für Samstag, 21.05.2022. In luftiger Höhe mit direktem Blick auf den Kölner Dom können die Besucher dann wieder mit kühlen Drinks, kleinen Snacks und entspannter Lounge-Musik dem Großstadtdschungel entfliehen und die Seele baumeln lassen.

Dabei bedient die Event-Location eigentlich das typische Außengastronomie-Klischee, bestehend aus Sommer, Sonne und Sonnenschein bis Ende September. Allerdings sorgen zahlreiche Veranstaltungen sowie reichlich entspannte Besucher für eine stets coole und besondere Atmosphäre.

SonnenscheinEtage: Ganz oben kommt man am besten runter

Betreiber Andy Keunecke freut sich auf die mittlerweile zwölfte Beach-Saison in der Domstadt: “Die letzten beiden Jahre haben wir die Rheinmetropole und vor allem unsere Gäste schmerzlich vermisst. Umso mehr freuen wir uns, endlich wieder in unserem Freiluft-Wohnzimmer in der Kölner City da zu sein. Die Besucher erwartet auf der SonnenscheinEtage das bewährte Konzept aus loungigen Beats, leckeren Getränken und Karibik-Feeling pur. Die SonnenscheinEtage ist eine Wohlfühloase, ein Refugium mit viel Aufenthaltsqualität direkt mitten in der City, getreu unserem Motto: Ganz oben kommt man am besten runter.”

SonnenscheinEtage Galeria Kaufhof Karstadt

Parkhaus B – 14. + 15. Etage

An St. Agatha 19-25

50667 Köln

Öffnungszeiten Da es sich bei der SonnenscheinEtage um eine Open-Air-Location handelt, sind die Öffnungszeiten witterungsabhängig. Der tagesaktuelle Status kann ganz einfach über die automatische Bandansage unter 0176 – 98 35 38 27 abgefragt werden. Das Opening ist geplant für Samstag, 21.05.2022. Grundsätzlich gilt: Montag bis Freitag

ab 17 Uhr bis 0 Uhr

ab 17 Uhr bis 0 Uhr Samstag + Sonntag + Feiertag

ab 13 Uhr bis 0 Uhr

ab 13 Uhr bis 0 Uhr Ausschank immer bis 23:30 Uhr



Eintritt Der Eintritt zur Open-Air-Location kostet 3,50 Euro + 1,50 Mindestverzehr. Bei Veranstaltungen können die Preise variieren.

Weitere Infos zur SonnenscheinEtage findet sich auf der Homepage der Event-Location sowie auf Facebook und bei Instagram.