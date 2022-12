Weihnachtsmarkt im Stadtgarten: Beliebter Szenetreff in Köln

Nicht sehr zentral aber trotzdem mitten in der Stadt im Belgischen Viertel öffnet auch der Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten wieder vom 17. November bis 23. Dezember2022 seine Pforten. Touristen findet man hier eher selten und gerade das macht diese Veranstaltung so beliebt. Dementsprechend gut besucht ist der festlich geschmückte Weihnachtsmarkt. Die funkelnden Lichterketten in den knorrigen alten Bäumen geben der ältesten innerstädtischen Parkanlage dabei zusätzlich einen urbanen Charakter.

Produkte zumeist nachhaltig und fair gehandelt

In diesem Jahr zeigen hier über 80 Aussteller in festlich dekorierten Hütten ihr vielfältiges Angebot. Dabei werden ausgesuchte Artikel aus den Bereichen Kunst, Mode, Schmuck, Handarbeit, Deko, Design und vieles mehr geboten. So zum Beispiel handgefertigter Schmuck aus alten und antiken Perlen, selbstgenähte Kosmetiktaschen, Kissenhüllen, Untersetzer und mehr aus japanischen Stoffen, nachhaltig produzierte Kerzen aus Köln oder auch handwerklich hergestellte Schokolade aus fair gehandelten Kakaobohnen und natürlichen Rohstoffen. Überhaupt sind viele der angebotenen Produkte nachhaltig und vielfach zudem fair gehandelt.

Auch regionale Anbieter und Manufakturen

Auch finden sich einige regionale Anbieter aus Köln unter den Ausstellern. So unter anderem die Gin-Manufaktur Gin De Cologne, der Rum-Hersteller 50zwo, My Salad Dressing , die Maßschneiderein Apadana oder das Pläsierchen Köln, das Schmuck aus konservierten Trockenblumen anbietet.

Zwischen den festlich geschmückten Hütten finden die Besucher aber auch genügend Möglichkeiten, es sich bei einem hausgemachten Winzerglühwein oder einem warmen Kakao gutgehen zu lassen. Auch der Hunger wird hier bestens gestillt mit wahlweise deftigem wie Nudeln, Käse, Raclette oder Flammkuchen oder auch süßem wie Crêpes, schwedische Zimtschnecken oder Waffeln. Und Naschereien wir z. B. gebrannte Mandeln gibt es natürlich auch.

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten mit familienfreundlichem Programm

Dass dieser Weihnachtsmarkt besonders familienfreundlich ist, zeigt das umfangreiche Kinderprogramm. So erzählt das Figuren- und Puppen-Theater SternKundt fast jeden Tag Geschichten vom Kasper. Und Ketlin Wünschestein erzählt bei mehreren Gelegenheiten Wintermärchen.

Insgesamt wird es über 30 Veranstaltungen für Groß und Klein geben. Neben der Märchenerzählerin und dem Puppentheater sorgen auch Feuerschlucker für Unterhaltung. Live-Musik gibt es zudem von der Band “Fürchtet euch nicht”. Außerdem animieren die “Christmas Evergreens” die Zuhörer zum Mitsingen.

Rücksicht auf Energiekrise

Aufgrund der Energiekrise gilt auch hier wie bei allen Weihnachtsmärkten in Köln die Regelung der Stadt, dass außerhalb der Betriebszeiten bzw. von 22:00 Uhr bis 16:00 am nächsten Tag die Beleuchtung ausgeschaltet sein muss. Ausnahmen gibt es lediglich für die Beleuchtung z. B. in Gängen, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. Außerdem soll auch während der Öffnungszeiten die Beleuchtung nach Möglichkeiten reduziert werden. Zudem sollen nur noch LED-Lichter eingesetzt werden.

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Venloer Str. 40

50672 Köln

Öffnungszeiten vom 17.11. bis 23.12.2022 Montag bis Freitag: 16:00 bis 21:30 Uhr

Samstag und Sonntag: 12:00 bis 21:30 Uhr