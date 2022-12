Für viele Menschen sind die Tage und Wochen in diesem Winter besonders anstrengend. Frust und Anspannung machen sich vermehrt breit. Warum sich also nach solch einer Woche nicht einen entspannten Besuch in einem Familienbad wie “De Bütt” in Hürth gönnen.

Ankommen, wohlfühlen und entspannen, die Seele baumeln lassen. Dies ist in Hürth möglich, sowohl im Schwimmbad- als auch im Sauna-Bereich des Familienbades. Hier kann man einen ganzen Tag Erholung und Entspannung finden und sich einfach wohl fühlen. Den Besucher erwartet ein umfangreiches Badevergnügen in angenehmer und persönlicher Atmosphäre und mit vielen Attraktionen.

Vielfältige Möglichkeiten im Schwimmbad-Bereich von “De Bütt”

Angefangen von einem Nichtschwimmer- und Baby- bis hin zum Sportbecken ist dabei an jeden gedacht. Gemütliche 30 Grad herrschen im Nichtschwimmer-Becken, im Babybecken sogar warme 32 Grad Celsius. Im Babybereich können sich die ganz Kleinen zusätzlich noch an mehreren Wasserattraktionen erfreuen. Im Sportbecken haben Schwimmer die Möglichkeit in Ruhe ihre Bahnen zu ziehen. Springer können sich am 1-Meter-Brett oder gar am 3-Meter-Turm versuchen.

Zudem lockt ein Erlebnisbecken, welches einen Strömungskanal, Massagedüsen, Nackenduschen sowie einen Bodensprudler bietet. Und auch hier werden die Besucher bei über 32 Grad nicht frieren. Zu guter Letzt können sich die Gäste auch noch im ganzjährig betriebenen Außenbecken vergnügen. Hier gibt es Schwall- und Massagedüsen, einen Whirlpool und eine 36 Meter lange Wasserrutsche. Der Clou: Die Whirlpools verfügen teilweise über einen Farbwechsel und sind temperiert.

Großer Sauna-Bereich zum Ausruhen und Entspannen

Wem das zu wuselig ist, der findet in der Sauna Ruhe und Entspannung. Sie ist mit Rundsäulen, Ornamenten und Dekorationen stilvoll römisch gestaltet. Hier können Gäste wählen zwischen mehreren Schwitzbädern, die sicher für jeden etwas bieten. Das wäre beispielsweise das Sanarium, welches bei 45 bis 50 Grad Celsius dezente Entspannungsmusik und farbig wechselndes Deckenlicht bietet und somit für längere Aufenthalte perfekt ist.

In der Finnischen Sauna können Gäste traditionellen Saunagänge genießen. In der Aquäduktsauna, in römischem Stil gehalten, läutet ein Gong jeweils den nächsten Aufguss ein. Ein Dampf- und ein Zisternen-Schwitzbad, aus dem man einen Ausblick in den Garten hat, runden das Angebot ab. Zum Abschluss des Vergnügens können sich die Besucher wahlweise mit einer Schwall-, einer Kübel-, einer Regendruckdusche oder einem Kneipp-Schlauch abkühlen. Danach geht es dann ab in das mit Frischwasserzufluss ausgestattete Tauchbecken. Wer zwischen oder nach den Gängen ausruhen und entspannen möchte, findet zwei große einladende Ruheräume sowie einen kleinen Schlafraum vor.

Erholung in stressigen Zeiten mit Sauna, Massagen und mehr

Die Ruheräume verfügen über einen Ausblick auf die Gartenanlage, die sich in einen Atrium-Hof mit einem Warmwasserbecken und einer Liegewiese teilt. Im Garten finden sich viele römische Stilelemente sowie ein original römischer Sarkophag.

In “De Bütt” kommt aber natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. In der Gastronomie, welche zentral im Innenbereich der Anlage liegt, werden verschiedene Snacks, Salate und Imbissgerichte angeboten.

Zusätzlich zum Schwimmen und Saunieren bietet das Familienbad auch Massagen an. Neben klassischen Anwendungen wie die Rücken- oder Ganzkörper- werden auch Wohlfühlmassagen angeboten. Wie wäre es mit einer Kokosöl- oder Aromaöl-Massage? Oder einer Hot-Stone-Massage, die unter Zuhilfenahme aufgeheizter Steine aus Basalt erfolgt? Auch eine Fußreflexzonen- sowie eine Bindegewebsmassage und einige weitere Anwendungen sind im Angebot. Wer also auch in stressigen Zeiten Erholung und Abwechslung sucht, ist in “De Bütt” in Hürth genau richtig!

Weitere Informationen zu Tickets und Preisen gibt es auch auf der Webseite www.familienbad.com.