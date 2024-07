Der Sommer Köln 24 lockt mit Gratis-Programm

Die Domstadt wird im Sommer, vom 22. Juli bis 20. August 2024, zu einer lebendigen Open-Air-Bühne. Menschen aller Altersgruppen können sich bei der Veranstaltungsreihe “Sommer Köln 24” unter freiem Himmel über eine bunte Mischung aus Straßentheater, Musik, Tanz und Film freuen. Geboten wird ein vielfältiges Programm mit kulturellen Höhepunkten, und das bei freiem Eintritt.

Hofklänge, Homers Odyssee und Kabarett

Den Anfang macht am 22. Juli 2024 die beliebte Konzertreihe “Hofklänge“. In der Hochschule für Musik bieten Stars von morgen täglich ein hochkarätiges Programm bestehend aus Live-Musik der Genres Klassik bis Jazz.

Im Bürgerhaus Kalk können sich die Besucher am 27. Juli 2024 auf eine epische Reise entführen lassen. Das “NN Theater” zeigt eine moderne Inszenierung von Homers “Odyssee“.

“Escht Kabarett – mit Grill” gibt es am 28. Juli 2024 im Bürgerzentrum Engelshof. Hier präsentiert das Seniorenmagazin KölnerLeben unter anderem den brillanten Kabarettisten Stefan Reusch, der mit seinem Programm für Lacher sorgen wird. Aber auch an den darauffolgenden Sonntagen bietet der Engelshof ein familienfreundliches Programm. Besonders die Jüngsten können sich auf viel Spaß und Unterhaltung freuen.

HafenSounds, Riesenrad, modernes Straßentheater

Weiter geht es dann Anfang August, genauer am 3. und 4. August 2024, auf eine klangvolle Entdeckungsreise. Die “HafenSounds – Global Music” rund um das Schokoladenmuseum nehmen die Besucher mit exotischen Rhythmen aus aller Welt auf ein musikalisches Abenteuer mit.

Ab dem 10. August 2024 steht der Mediapark im Mittelpunkt des “Sommer Köln 24”. Hier geraten die Besucher garantiert ins Staunen, denn mitten auf dem See thront ein zur Theaterbühne umfunktioniertes Riesenrad. Zudem zeigen die Artisten der interaktiven Show “Vogue” der Gruppe “LOUXOR”, was modernes Straßentheater derzeit so zu bieten hat. Erstmalig gibt es an den Veranstaltungstagen ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Hier sollte jeder fündig werden.

Kopfhörerkino, Shakespeare, Singender Biergarten

Etwas stiller wird es dann ab dem 15. August 2024 am Mediapark, denn dann wird es an drei Abenden das beliebte Kopfhörerkino geben. Für Abwechslung sorgt am nächsten Tag, dem 16. August 2024, das COMEDIA Theater. Mit dem preisgekrönten Stück “WASIHRWOLLT” nach William Shakespeare feiert das Theater Open-Air-Premiere.

Zum Paradies für Kinder wird der Mediapark am 17. August 2024. Er verwandelt sich an diesem Tag zum kreativen Spielplatz. Beim “Wortwiesenfest” können sich die Pänz an Büchern, Bildern und Geschichten erfreuen. Im “Singenden Biergarten” können die Besucher den Tag dann beim gemeinsamen Singen und Feiern ausklingen lassen.

Tanzen und Fotografie-Workshop beim Sommer Köln 24

Der Abschluss der Eventreihe steht im Zeichen des Tanzes. Am 18. August 2024 präsentieren das Deutsche Tanzarchiv Köln sowie die Freunde der Tanzkunst e.V. Tanzvorführungen aus aller Welt. Bei der beeindruckenden Vielfalt der Vorführungen ist Mittanzen ausdrücklich erwünscht. Das zaubert den Besuchern garantiert ein Lächeln ins Gesicht.

Parallel zu den Tanzvorführungen findet ein experimenteller Fotografie-Workshop statt. An dem von der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur veranstalteten Workshop können Menschen jeden Alters teilnehmen.

Veranstalter und Förderer des Festivals

Aufgrund der Fußball-EM kann das Festival nur in der zweiten Hälfte der Sommerferien stattfinden. Veranstalter sind die Stadt Köln und die SK Stiftung Kultur. Gefördert und unterstützt wird die gesamte Veranstaltung von der Imhoff Stiftung und der Kämpgen Stiftung sowie vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und Früh Kölsch.