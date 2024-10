Winterhilfe 2024/2025: Schutz für Obdachlose in Köln

Die Stadt Köln startet ihre Winterhilfe für obdachlose Menschen am 1. November 2024, um während der kalten Jahreszeit zusätzlichen Schutz vor Kälte und Nässe zu bieten. Diese Initiative endet am 31. März 2025 und richtet sich insbesondere an Personen, die normalerweise auf der Straße leben, aber bei extremen Wetterbedingungen einen geschützten Ort aufsuchen möchten. Die Winterhilfe umfasst verschiedene Angebote:

Übernachtungsmöglichkeiten und Tagesaufenthalt

In Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) stellt die Stadt Köln 72 Plätze für obdachlose Menschen zur Verfügung. Diese Unterkunft befindet sich auf dem Gelände der Ostmerheimer Straße 220 und ist rund um die Uhr zugänglich. Sie bietet einen geschützten Rückzugsort für Männer und Frauen. Die Vermittlung kann über verschiedene Stellen erfolgen, darunter die Fachstelle Wohnen, Streetwork, die Polizei und andere soziale Einrichtungen. Zusätzlich wird ein Tagesaufenthalt angeboten, der neben warmen Mahlzeiten auch Duschen, die Möglichkeit zum Wäschewaschen, Schließfächer sowie Beratungs- und Vermittlungsangebote bereithält.

Kältegänge

Bei extremen Minustemperaturen suchen Mitarbeiter der Stadt Köln und der Freien Wohlfahrtspflege abends gezielt Plätze auf, an denen obdachlose Menschen gemeldet wurden oder bekannt sind. Diese sogenannten Kältegänge dienen dazu, obdachlose Personen über die Hilfsangebote der Stadt zu informieren und ihnen gegebenenfalls einen sicheren Schlafplatz zu vermitteln. Diese Maßnahmen werden eng mit der Polizei, den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und dem Ordnungsamt koordiniert.

24-Stunden-Winterhilfe-Telefon und Postfach

Der SKM bietet erneut ein rund um die Uhr erreichbares Winterhilfe-Telefon (0221- 56 09 73 10) und ein Winterhilfe-Postfach (winterhilfetelefon@skm-koeln.de) an. Ab dem 1. November 2024 können Bürger Hinweise zu obdachlosen Menschen geben, die bei winterlichen Temperaturen an ihren Schlafplätzen verweilen. Diese Orte werden bei den Kältegängen aufgesucht, um die Menschen über die Winterhilfe-Angebote zu informieren. Die Stadt bittet die Bevölkerung, bei lebensbedrohlichen Situationen sofort den Rettungsdienst unter 112 zu verständigen.

Unterbringung von Tieren

Für obdachlose Menschen, die Hunde besitzen, stellt der Kölner Tierschutzverein in Köln-Zollstock beheizte Zwinger zur Verfügung. Pro Nacht können bis zu fünf Hunde untergebracht werden, die mit Futter und Wasser versorgt werden. Die Tiere können abends gebracht und morgens wieder abgeholt werden. Eine telefonische Absprache unter 0221 – 38 18 58 wird empfohlen.

Die Stadt Köln appelliert an alle Bürger, aufmerksam zu sein und Menschen in Not rechtzeitig zu unterstützen, um gemeinsam die Auswirkungen der Kälte auf die obdachlose Bevölkerung zu lindern.