Die besten Insider-Tipps für ein unvergessliches erstes Date in Köln

Wer in der Domstadt auf der Suche nach der großen Liebe ist, steht oft vor der entscheidenden Frage, wo das erste Treffen stattfinden soll. Köln bietet für das erste Date weit mehr als nur das klassische Kölsch im Brauhaus oder den obligatorischen Spaziergang am Rheinufer. Damit das erste Kennenlernen nicht in peinlichem Schweigen endet, braucht es einen Ort, der Atmosphäre schafft und Gesprächsstoff liefert. Von romantischen Aussichtspunkten bis hin zu aktiven Erlebnissen zeigt dieser Date-Guide, wie man das Herz seines Gegenübers in der schönsten Stadt am Rhein im Sturm erobert.

Erstes Date: Romantik pur mit Panoramablick über die Domstadt

Ein absoluter Klassiker, der niemals an Reiz verliert, ist der Besuch der Hohenzollernbrücke. Auch wenn die unzähligen Liebesschlösser für manche kitschig wirken mögen, bietet der gemeinsame Gang über den Rhein die perfekte Kulisse für ein lockeres Gespräch. Wer dem Trubel der Innenstadt etwas entfliehen möchte, sollte die Rheinseite wechseln und den Weg zum Köln Triangle in Deutz einschlagen. Die Aussichtsplattform in über einhundert Metern Höhe bietet einen spektakulären Rundumblick, der besonders in der Abenddämmerung für die richtige Stimmung sorgt. Wenn die Lichter der Stadt angehen und der Dom beleuchtet wird, ergibt sich die Romantik fast wie von selbst. Für den Hunger danach bietet sich das Osman 30 direkt im Mediapark an, wo man in der 30. Etage bei gehobener Küche den Blick über die glitzernde Skyline schweifen lassen kann.

Kulinarische Entdeckungsreise durch das Kölner Veedel

Statt in die überfüllte Altstadt zu gehen, empfiehlt sich für Genießer ein Abstecher in das Belgische Viertel oder nach Ehrenfeld. Jedes Veedel in Köln hat seinen ganz eigenen Charme und bietet unzählige kleine Cafés, die eine deutlich intimere Atmosphäre ausstrahlen als die großen Gastronomiebetriebe. Das Café Belgique direkt am Brüsseler Platz versprüht mit seiner kuscheligen Wohnzimmer-Atmosphäre genau die richtige Ruhe, um sich wirklich kennenzulernen. Wer es moderner mag, trifft sich im Kaffeesaurus am Friesenplatz, wo frisch gerösteter Kaffee und ein urbanes Ambiente für einen lockeren Start in das Date sorgen. In Ehrenfeld ist die Eisdielerin auf der Venloer Straße ein echtes Highlight, da man sich hier mit einer Kugel hausgemachtem Eis in der Hand perfekt unter das junge, kreative Volk mischen kann. Wer lieber im Grünen sitzt, findet im Café Walter in der Südstadt einen charmanten Rückzugsort mit hausgemachtem Kuchen und viel Liebe zum Detail.

Action und Interaktion als Eisbrecher beim ersten Date nutzen

Falls die Angst vor Gesprächspausen groß ist, hilft oft ein wenig Aktivität, um die Nervosität zu vertreiben. Eine Runde Schwarzlicht-Minigolf bei Glowing Rooms in Ehrenfeld sorgt durch die bunten Farben und den spielerischen Wettbewerb sofort für eine ungezwungene Stimmung. Wer lieber an der frischen Luft ist, kann sich am Volksgarten ein Tretboot leihen oder eine Runde Boule im Friedenspark spielen. Solche Aktivitäten haben den Vorteil, dass man sich nicht ununterbrochen tief in die Augen schauen muss, sondern gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das lockert die Körpersprache auf und schafft ganz natürliche Momente zum Lachen, was bekanntlich die beste Basis für ein zweites Treffen ist. Ein anschließender Besuch im Bumann & Sohn in Ehrenfeld bietet zudem die ideale Gelegenheit, den sportlichen Wettkampf bei einem Drink im stylischen Industrie-Ambiente Revue passieren zu lassen.

Kultur und Geschichte ganz entspannt erleben

Köln ist eine Stadt der Museen, doch für ein erstes Date muss es nicht immer die schwere Kost sein. Das Schokoladenmuseum bietet eine süße Abwechslung und lädt dazu ein, gemeinsam am Schokobrunnen am Rheinauhafen zu naschen. Für Kunstinteressierte bietet sich ein Spaziergang durch den Skulpturenpark an, wo man unter freiem Himmel über moderne Werke philosophieren kann. Der Eintritt ist frei und die weitläufige Anlage ermöglicht es, ganz ungestört tiefere Gespräche zu führen. Ein Besuch in der Flora ist ebenfalls eine wunderbare Option, da die exotischen Pflanzenhäuser selbst bei schlechtem Wetter einen Hauch von Urlaub vermitteln. Wer nach so viel Input eine Stärkung braucht, kann im nahegelegenen Dank Augusta im Außenbereich der Flora einkehren und den Blick auf die botanische Pracht genießen.

Der perfekte Date-Ausklang in Kölns Nachtleben

Wenn das Date gut läuft und man den Abend noch nicht beenden möchte, bietet Köln eine Vielzahl an gemütlichen Bars für einen Absacker. Die Bar Suderman im Agnesviertel ist bekannt für ihre exzellenten Cocktails und eine Atmosphäre, die gleichermaßen schick und entspannt ist. Für Weinliebhaber ist die Henne Weinbar in der Neustadt-Nord die erste Adresse, um in edlem Ambiente über die verschiedenen Rebsorten zu fachsimpeln. Wer es geheimnisvoller mag, sucht die MD Bar in der Innenstadt auf, die durch ihr gedimmtes Licht und den Fokus auf Kunst fast wie eine versteckte Galerie wirkt. Wichtig ist dabei vor allem, einen Ort zu wählen, an dem die Musik leise genug ist, um sich weiterhin gut unterhalten zu können. Ein letzter gemeinsamer Blick auf den nächtlichen Rhein von der Kennedy-Ufer-Promenade aus besiegelt oft das Gefühl, dass dieser Tag in Köln erst der Anfang einer gemeinsamen Geschichte sein könnte.