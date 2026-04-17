Die 5 spektakulärsten Fahrradtouren rund um Köln für den perfekten Tag im Grünen

Wer in Köln lebt, liebt das pulsierende Leben zwischen Dom und Rheinauhafen. Doch manchmal braucht selbst der eingefleischte Großstädter eine Auszeit vom Asphalt-Dschungel. Das Umland der Domstadt bietet eine beeindruckende Vielfalt an Radwegen, die weit mehr sind als nur eine sportliche Betätigung. Ob gemütliches Rollen am Wasser, geschichtsträchtige Routen zu herrschaftlichen Schlössern oder knackige Anstiege im Bergischen Land – das Kölner Umland ist ein wahres Eldorado für Zweirad-Fans. In diesem Fahrradtour-Guide erfahren Sie, welche Strecken Sie diesen Sommer unbedingt befahren sollten und warum das Radfahren in der Region Köln derzeit einen echten Boom erlebt.

Der Fahrradtour-Klassiker mit Urlaubsflair: Die Rhein-Route Richtung Süden nach Bonn

Eine der beliebtesten Fahrradtouren führt fast ohne Steigungen immer am Vater Rhein entlang und startet direkt am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen. Wer sich von hier aus Richtung Süden orientiert, wird auf einer Distanz von etwa 28 Kilometern mit einer Landschaft belohnt, die echtes Riviera-Feeling vermittelt. Vorbei an den charmanten Bootshäusern in Rodenkirchen und durch das grüne Weiß führt der Weg direkt in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Diese Tour ist perfekt für Familien und Genussradler geeignet, da die Wege durchgehend flach und hervorragend ausgebaut sind. Zahlreiche Biergärten direkt am Ufer laden zwischendurch zu einer Erfrischung ein, während das Siebengebirge am Horizont als beeindruckende Kulisse dient. Für den Rückweg nach Köln bietet sich ganz entspannt die Linie 16 der KVB oder die Regionalbahn an, die Fahrräder problemlos mitnimmt.

Märchenhafte Kulissen im Kölner Westen: Die Schlösser-Tour nach Brühl

Wer es lieber etwas herrschaftlicher mag, sollte den Blick in Richtung Westen richten, wo eine etwa 20 Kilometer lange Fahrradtour durch den Grüngürtel wartet. Der ideale Startpunkt ist der Decksteiner Weiher, von dem aus man über gut beschilderte Wege durch den Äußeren Grüngürtel bis nach Brühl gelangt. Das Ziel dieser Fahrt ist die prächtige Schlossanlage Augustusburg, die zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Wege führen hier durch dichte Waldabschnitte und weite Felder des Rhein-Erft-Kreises, die besonders im Frühling und Herbst in prächtigen Farben leuchten. Diese Tour kombiniert sportliche Aktivität ideal mit kulturellen Highlights, da die weitläufigen Parkanlagen der Schlösser frei zugänglich sind und perfekte Bedingungen für ein ausgedehntes Picknick unter alten Bäumen bieten.

Höhenmeter und Weitblick: Herausforderungen im Bergischen Land bei Bensberg

Für alle, die beim Radfahren gerne ins Schwitzen kommen und die sportliche Herausforderung suchen, ist das Bergische Land im Osten Kölns das Ziel der Wahl. Eine anspruchsvolle, aber lohnenswerte Fahrradtour von ca. 35 Kilometern startet am Bahnhof in Köln-Dellbrück. Sobald man die Stadtgrenze Richtung Bergisch Gladbach und Bensberg überquert, ändern sich das Profil und die Anforderungen an die Wadenmuskulatur deutlich. Die Belohnung für die teils steilen Anstiege sind atemberaubende Panoramaausblicke über die gesamte Kölner Bucht, bei denen man den Kölner Dom aus einer ganz neuen Perspektive sieht. Die rasanten Abfahrten durch schattige Bachtäler bieten an heißen Sommertagen eine willkommene Abkühlung und machen jede vorangegangene Anstrengung sofort vergessen.

Natur pur an der Erft: Entspannung auf dem Weg zum Schloss Paffendorf

Eine wunderbare Alternative zum oft belebten Rheinufer bietet die Fahrradtour entlang der Erft, die man am besten ab dem Bahnhof Horrem beginnt. Von dort aus führt der Erftradweg auf flachen Pfaden etwa 15 Kilometer weit bis zum imposanten Schloss Paffendorf in Bergheim. Der Weg besticht durch seine naturbelassene Umgebung und führt Radler durch geschützte Auenlandschaften sowie vorbei an historischen Wassermühlen. Da die Erft deutlich gemächlicher fließt als der Rhein, strahlt auch die gesamte Route eine besondere Ruhe aus, die ideal zum Abschalten vom Alltagsstress ist. Hier kann man seltene Vogelarten beobachten und die Stille der Natur genießen, bevor man im Schlosspark einkehrt und später mit der S-Bahn wieder zurück in die Domstadt fährt.

Die perfekte Vorbereitung für Ihre Fahrradtour in der Region Köln

Damit der Ausflug rund um die Rheinmetropole zum vollen Erfolg wird, ist eine vorausschauende Planung das A und O für jeden Radler. Die gesamte Region verfügt über ein hervorragendes Netz an Radknotenpunkten, die eine einfache Orientierung auch ohne ständigen Blick auf das Smartphone ermöglichen. Es empfiehlt sich jedoch, vorab die aktuelle Windrichtung zu prüfen, besonders bei Fahrradtouren entlang des Rheins, und gerade an sonnigen Wochenenden bereits in den frühen Vormittagsstunden zu starten. Packen Sie ausreichend Wasser, einen Ersatzschlauch und natürlich eine Portion rheinische Lebensfreude ein, dann steht dem nächsten Erlebnis auf zwei Rädern nichts mehr im Wege.