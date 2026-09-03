Flughafen Köln / Bonn zieht Erfolgsbilanz: Über 1,8 Millionen Passagiere in den Sommerferien 2026

Die Reiselust im Rheinland ist ungebrochen, und das spiegelt sich in den aktuellen Zahlen deutlich wider. Ob für den ausgiebigen Strandurlaub oder den spontanen Wochenendtrip: Für mehr als 1,8 Millionen Passagiere hieß es in den vergangenen Wochen wieder Koffer packen. Sie nutzten den Flughafen Köln / Bonn für ihren Weg in die Sommerferien. Damit lag das Passagieraufkommen um rund fünf Prozent über dem bereits starken Niveau des Vorjahres. Den absoluten Spitzenwert verzeichnete der Flughafen Köln / Bonn am Sonntag, dem 30. August 2026, als allein an einem einzigen Tag etwa 43.400 Reisende begrüßt wurden.

Neue Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln / Bonn überzeugt im Härtetest

Ein zentraler Erfolgsfaktor für den reibungslosen Ablauf in der verkehrsintensiven Sommerzeit war eine maßgebliche Neuerung am Flughafen Köln / Bonn. Unmittelbar vor Beginn der Schulferien ging die umfassend modernisierte und flächendeckend mit modernster CT-Technik ausgestattete Sicherheitskontrolle im Terminal 1 an den Start. Die neue Anlage bestand ihren ersten großen Härtetest im regulären Hochbetrieb mit Bravour und trug spürbar zu entspannteren Abläufen bei.

Durch den Einsatz der neuartigen CT-Scanner gehört das umständliche Auspacken von Laptops, Tablets oder anderen elektronischen Geräten der Vergangenheit an. Auch die Handgepäck-Regeln für Flüssigkeiten haben sich für Fluggäste vereinfacht: Bis zu zwei Liter dürfen im Gepäck verbleiben. Ergänzt wird das Konzept durch eine optimierte Wegeführung im gesamten Kontrollbereich sowie eine speziell eingerichtete “Kids` Lane”, die Familien mit Kindern den Start in die Ferien erheblich erleichtert.

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, zieht eine positive Bilanz: “Die Passagierzahlen aus den Sommerferien und die ebenfalls starke Prognose für die kommenden Wochen bis in den Herbst hinein zeigen, dass die Lust auf Urlaubsreisen bei unseren Fluggästen weiterhin hoch ist. Wir freuen uns, dass unsere neue Sicherheitskontrolle und die gut aufeinander abgestimmten Abläufe auch in der Hochsaison dazu beigetragen haben, unseren Fluggästen ein entspanntes Reiseerlebnis zu ermöglichen.”

Beliebte Reiseziele ab dem Flughafen Köln / Bonn: Von Mallorca bis Istanbul

Das Flugangebot ab dem Flughafen Köln / Bonn war in diesem Sommer so vielseitig wie selten zuvor. Insgesamt 26 Fluggesellschaften verbanden das Rheinland mit 115 internationalen Zielen in 38 Ländern – darunter 12 neue Destinationen, die das Streckennetz im Vergleich zum Vorjahr erweiterten.

Bei den Sommerurlaubern standen klassische Sonnenziele hoch im Kurs:

Top-Länder: Die Türkei und Spanien führten die Liste der beliebtesten Reiseländer unangefochten an, dicht gefolgt von Griechenland und Italien.

Die Türkei und Spanien führten die Liste der beliebtesten Reiseländer unangefochten an, dicht gefolgt von Griechenland und Italien. Top-Flugziele: Bei den einzelnen Destinationen sicherten sich Antalya und Palma de Mallorca erneut die Spitzenplätze.

Bei den einzelnen Destinationen sicherten sich Antalya und Palma de Mallorca erneut die Spitzenplätze. Beliebte Städtetrips: Für Kultur- und Städtereisende gehörten Metropolen wie Istanbul, London und Barcelona zu den gefragtesten Adressen.

Starker Ausblick: Stabile Passagierzahlen am Flughafen Köln / Bonn im Herbst

Ein Ende des regen Treibens auf den Start- und Landebahnen ist vorerst nicht in Sicht. Auch nach dem Ende der Sommerferien rechnet der Flughafen Köln / Bonn mit konstant hohen Fluggastzahlen. Insbesondere die Monate September und Oktober nutzen viele Reisende ohne Schulkinder, um bei angenehmeren Temperaturen Urlaub zu machen.

Der Airport kalkuliert für beide Monate mit jeweils rund einer Million Passagieren. Ab Mitte Oktober steht dann bereits die nächste Reisewelle an: In den zweiwöchigen Herbstferien werden erneut zahlreiche Familien erwartet, die vom Flughafen Köln / Bonn aus in den Urlaub starten.