Mobilitätscheck 2025: So bewegt sich Köln zwischen Rhein und Ringen

Kölns Straßenbild wandelt sich, auch wenn die reine Anzahl der Fahrzeuge auf den ersten Blick fast wie eingefroren wirkt. Zum Jahreswechsel 2025 waren in der Domstadt rund 591.600 Kraftfahrzeuge gemeldet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr lediglich ein minimales Plus von 0,1 Prozent. Doch wer genauer hinschaut, erkennt unter der Oberfläche eine deutliche Dynamik: Der klassische Verbrenner verliert schleichend an Boden, während die Elektromobilität in den Zulassungsstatistiken immer größere Sprünge macht.

Verbrenner auf dem Rückzug – Alternative Antriebe im Aufwind

Die Vorherrschaft von Benzin und Diesel bröckelt messbar. Aktuell rollen noch rund 293.000 Benziner (ein Minus von 2,1 Prozent) und etwa 107.800 Diesel-Pkw (minus 4,2 Prozent) durch Köln. Auch Nischenlösungen wie bivalente Motoren, die wahlweise mit Benzin oder Gas betrieben werden können, büßten über 7 Prozent ihres Bestandes ein.

Trotz dieser Rückgänge dominieren fossile Brennstoffe mit einem Marktanteil von 81 Prozent weiterhin das Stadtbild. Dennoch ist der Trend zu elektrifizierten Fahrzeugen nicht mehr zu übersehen. Die Gruppe der Hybrid- und Elektrofahrzeuge macht inzwischen gut 18 Prozent des gesamten Pkw-Bestands aus. Besonders deutlich wird das bei den reinen Stromern: 26.000 batterieelektrische Pkw bedeuten ein sattes Plus von 28 Prozent innerhalb nur eines Jahres.

Rückenwind durch neue Förderungen

Andree Haack, der städtische Beigeordnete für Stadtentwicklung und Wirtschaft, sieht Köln erst am Anfang einer größeren Transformation. Die Antriebswende habe im letzten Jahr spürbar an Fahrt aufgenommen. Er setzt dabei auch auf die Unterstützung von oben: Da die Bundesregierung seit diesem Jahr neue Förderanreize für die E-Mobilität geschaffen hat, rechnet Haack mit einem weiteren kräftigen Schub. Das Ziel ist klar: Weniger Lärm und eine bessere Luftqualität für die Kölner Quartiere.

Modernere Flotte und bessere Abgaswerte

Ein Blick auf die Schadstoffklassen zeigt, dass die Kölner Autos insgesamt sauberer werden. Die Anzahl älterer Fahrzeuge der Klasse Euro 5 oder schlechter sank um 6,5 Prozent. Im Gegenzug wuchs die Zahl der Euro-6-Modelle sowie der komplett schadstofffreien Fahrzeuge deutlich an. Letztere verzeichneten einen Zuwachs von fast 27 Prozent auf nunmehr über 26.400 Autos.

Interessanterweise werden die Kölner Autos im Schnitt jedoch etwas älter. Das Durchschnittsalter kletterte von 10,6 auf 10,9 Jahre. In Sachen Dimensionen und Leistung herrscht hingegen Konstanz: Ein typischer Kölner Pkw leistet im Schnitt 103 kW, fährt 193 km/h Spitze und ist 4,32 Meter lang.

Elektro-Boom bei den Neuwagen

Besonders aufschlussreich ist die Statistik der Fahrzeuge, die weniger als ein Jahr zugelassen sind. Während das Interesse an Neuwagen insgesamt leicht rückläufig war (minus 6 Prozent), bilden batterieelektrische Pkw die glänzende Ausnahme. Bei den jungen Gebrauchten und Neuwagen legten sie um beeindruckende 32 Prozent zu. Damit ist jeder vierte “frische” Wagen in Köln mittlerweile ein reines Elektroauto – ein deutliches Signal, wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen wird.