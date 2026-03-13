Wieder KVB-Streik in Köln:: Diese Linien fallen am Dienstag, 17.03.2026 aus!

Pendler in Köln müssen sich in der kommenden Woche erneut auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Die Gewerkschaft ver.di hat für Montag (16.03.2026) und Dienstag (17.03.2026) zu massiven Warnstreiks bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) aufgerufen. Während am Montag zunächst der Service bestreikt wird, kommt der Bahn- und Busverkehr am Dienstag nahezu vollständig zum Erliegen.

Wer in Köln auf Bus und Bahn angewiesen ist, braucht in den nächsten Tagen starke Nerven. Wie die Gewerkschaft ver.di am Freitag (13.03.2026) bekannt gab, wird die KVB erneut Ziel von Arbeitskampfmaßnahmen. Der Streik der KVB trifft die Domstadt dabei in zwei Wellen und wird den Alltag von tausenden Menschen erheblich beeinträchtigen. Schon in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Ausfällen, doch die Fronten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern scheinen verhärtet denn je.

Hintergrund: Warum wird bei der KVB gestreikt?

Viele Fahrgäste fragen sich angesichts der wiederholten Ausfälle: Was fordert die Gewerkschaft eigentlich? Im Kern des aktuellen Tarifkonflikts steht nicht nur eine Entgeltsteigerung, sondern vor allem eine massive Entlastung des Personals. Ver.di fordert für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von aktuell 39 auf 37 Stunden – und das bei vollem Lohnausgleich.

Zusätzlich stehen eine Ausweitung der Ruhezeiten zwischen den Schichten auf mindestens 11 Stunden sowie höhere Zuschläge für Schicht- und Sonntagsarbeit auf der Agenda. Die Gewerkschaft argumentiert, dass der dramatische Personalmangel und der hohe Krankenstand bei der KVB nur durch attraktivere Arbeitsbedingungen in den Griff zu bekommen seien. Ohne diese Reformen drohe der ÖPNV-Kollaps auch ohne Streiks, da immer mehr Stellen unbesetzt blieben. Die Arbeitgeberseite weist die Forderungen bisher als finanziell nicht darstellbar zurück.

Schulpflicht und Arbeitspflicht: Was gilt bei Streik?

Viele Eltern und Arbeitnehmer hoffen bei einem Streik auf eine “Ausnahme” – doch die Rechtslage ist eindeutig: Ein angekündigter Streik gilt als vorhersehbares Ereignis. Das bedeutet:

Arbeit: Das sogenannte “Wegerisiko” trägt der Arbeitnehmer. Sie sind verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Dies kann bedeuten, früher aufzustehen, Fahrgemeinschaften zu organisieren oder auf andere Verkehrsmittel (wie S-Bahnen oder Fahrräder) umzusteigen. Wer ohne Absprache einfach fernbleibt, riskiert eine Abmahnung oder Lohnkürzungen. Homeoffice ist nur möglich, wenn der Arbeitgeber zustimmt – einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es wegen eines Streiks nicht.

Das sogenannte “Wegerisiko” trägt der Arbeitnehmer. Sie sind verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Dies kann bedeuten, früher aufzustehen, Fahrgemeinschaften zu organisieren oder auf andere Verkehrsmittel (wie S-Bahnen oder Fahrräder) umzusteigen. Wer ohne Absprache einfach fernbleibt, riskiert eine Abmahnung oder Lohnkürzungen. Homeoffice ist nur möglich, wenn der Arbeitgeber zustimmt – einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es wegen eines Streiks nicht. Schule: Auch die Schulpflicht bleibt an Streiktagen uneingeschränkt bestehen. Die Bezirksregierung betont, dass Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, am Unterricht teilzunehmen. Ist der Schulweg aufgrund des Streiks im Einzelfall unzumutbar, sollten Eltern die Schule wie bei einer Krankmeldung frühzeitig informieren, um das Fehlen zu entschuldigen.

Montag, 16.03.2026: Kundencenter bleiben wegen Streik geschlossen

Der Auftakt der aktuellen Streikwelle erfolgt am Montag, den 16.03.2026. An diesem Tag sind die Mitarbeitenden der KVB-Kundencenter und der Verkaufsstellen zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wer ein Ticketabo klären möchte, wird vor verschlossenen Türen stehen. Die KVB empfiehlt, dringende Anliegen auf die Mitte der Woche zu verschieben.

Dienstag, 17.03.2026: Totalausfall bei Stadtbahnen und Bussen

Richtig dick kommt es dann am Dienstag, den 17.03.2026. Ab 3:00 Uhr morgens ruft ver.di das Fahrpersonal zum ganztägigen Warnstreik auf.

Stadtbahnen: Alle Linien (1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15) fallen komplett aus.

Alle Linien (1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15) fallen komplett aus. Linien 16 und 18: Aufgrund des Streiks auch in Bonn herrscht hier totaler Stillstand.

Aufgrund des Streiks auch in Bonn herrscht hier totaler Stillstand. Busverkehr: Der Großteil der KVB-Busse bleibt im Depot. Lediglich Fahrten von Subunternehmen könnten stattfinden – prüfen Sie hierfür unbedingt die KVB-App oder die Fahrplanauskunft.

Alternativen für Pendler

Nicht betroffen sind die Züge der Deutschen Bahn, der Mittelrheinbahn sowie anderer privater Eisenbahnunternehmen. Pendler können innerhalb Kölns auf S-Bahnen (S6, S11, S12, S19) und Regionalbahnen (RB/RE) ausweichen. KVB-Tickets gelten im VRS-Raum auch in diesen Zügen.

Wichtiger Hinweis zur Mobilitätsgarantie

Die KVB weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mobilitätsgarantie bei angekündigten Streiks nicht greift. Eine Erstattung von Taxikosten ist ausgeschlossen. Der reguläre Betrieb wird voraussichtlich am Mittwoch, den 18.03.2026, wieder aufgenommen.