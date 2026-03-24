Neuer Festkomitee-Präsident Lutz Schade: Wer der Mann an der Spitze des Kölner Karnevals ist

Der Kölner Karneval steuert auf eine neue Ära zu, denn an der Spitze des traditionsreichen Festkomitees hat ein bedeutender Generationenwechsel stattgefunden. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 23. März 2026 fiel die Entscheidung der Delegierten mit einer beeindruckenden Deutlichkeit aus. Lutz Schade wurde mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt und tritt damit ein Amt an, das wie kaum ein zweites das gesellschaftliche Leben der Domstadt prägt. Er folgt auf Christoph Kuckelkorn, der nach jahrelangem, leidenschaftlichem Einsatz als Zugleiter und Präsident von den Mitgliedsgesellschaften unter großem Applaus zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Wer ist Lutz Schade? Ein Porträt des neuen FK-Präsidenten

Lutz Schade ist in der Kölner Szene beileibe kein Unbekannter, sondern ein tief im Brauchtum verwurzelter Fachmann. Der 50-jährige Jurist ist im zivilen Leben als Rechtsanwalt in Köln tätig, was ihm das nötige diplomatische Geschick und die rechtliche Expertise für die Führung des großen Dachverbandes verleiht. Seine karnevalistische Heimat hat er bei den Blauen Funken gefunden, einer der traditionsreichen Korpsgesellschaften der Stadt. Dort prägte er von 2016 bis 2026 als Senatspräsident maßgeblich die Geschicke der Gesellschaft. Privat ist Lutz Schade ein Familienmensch; er ist verheiratet und Vater einer Tochter, was ihm die nötige Bodenhaftung für die repräsentativen Aufgaben im Scheinwerferlicht gibt.

Erfahrung und Demut als Basis für die neue Aufgabe

In seiner Antrittsrede betonte Lutz Schade, dass er die Arbeit im Führungsgremium des Festkomitees bereits in den vergangenen drei Jahren als Vizepräsident aus nächster Nähe kennenlernen durfte. Diese intensive Vorbereitungszeit sieht er als großen Vorteil an, um die neue Aufgabe mit einer gesunden Mischung aus Vorfreude und Respekt anzugehen. Er ist sich der enormen Verantwortung bewusst, die mit der Leitung der 117 Mitgliedsgesellschaften einhergeht, zumal die Erwartungshaltung durch das erfolgreiche Wirken seines Vorgängers Christoph Kuckelkorn hoch angesetzt ist. Dennoch blickt Lutz Schade optimistisch in die Zukunft, da er auf ein eingespieltes Team im geschäftsführenden Vorstand bauen kann, das durch neue Impulse ergänzt wird.

Das neue Vorstandsteam an der Seite von Lutz Schade

An der Seite von Lutz Schade rückt Marc Michelske als Zugleiter in das Präsidium auf und übernimmt künftig die Rolle des Vizepräsidenten. Das Team besteht weiterhin aus der Vizepräsidentin Christine Flock, die sich dem Kinder- und Jugendkarneval widmet, sowie Michael Kramp für die Kommunikation und Udo Marx für die Bereiche Finanzen und Mitgliederservice. Eine personelle Verstärkung erfährt der Vorstand durch Gaby Gérard, die aus dem Mitgliederbeirat in das Führungsgremium wechselt und sich fortan um die interne Organisation sowie die Betreuung von Partnern und Sponsoren kümmert. Zudem bringen Britta Nassenstein und der ehemalige Prinz Karneval René Klöver als neue Mitglieder im erweiterten Vorstand frische Perspektiven in die tägliche Arbeit ein.

Kontinuität und starker Rückhalt durch die Kölner Gesellschaften

Während erfahrene Vorstandsmitglieder wie Marcus Gottschalk, Nadine Krahforst, Ralf Remmert, Ralf Schlegelmilch und Erich Ströbel ihre Ämter fortführen, verabschiedete Lutz Schade das scheidende Vorstandsmitglied Marcus Becker mit besonderem Dank für dessen Engagement im großen Jubiläumsjahr 2023. Um die Verbindung zu den Vereinen zu stärken, wurde zudem der Karnevalistische Beirat neu besetzt. In diesem wichtigen Gremium finden sich künftig namhafte Vertreter wie Stefan Kühnapfel, Dirk Wissmann, Joachim Zöller, Ursula Brauckmann, Veit Wasserfuhr, Marcus Schneider und Michael Everwand wieder. Gemeinsam mit diesem starken Rückhalt will Lutz Schade den Kölner Karneval sicher durch die kommenden Sessionen führen und dabei Tradition und Moderne geschickt miteinander verknüpfen.