KVB-Fahrplan zum Schulstart in Köln: Welche Bahnen fahren – und wo es eng wird

Pünktlich zum Ende der Sommerferien und dem Schulbeginn am 2. September 2026 enden die monatelangen Großbaustellen auf den KVB-Linien 1, 7, 9, 16 und 18. Doch trotz der Rückkehr aller Stadtbahnen auf ihre durchgehenden Routen gibt es einen Haken: Der gewohnte Fahrplan kann im Kölner Netz noch nicht komplett gefahren werden. Wir erklären, warum Werkstatt-Engpässe Verstärkerzüge ausbremsen, wie die Linien 16 und 18 wieder durchrollen – und welche neuen Baustellen-Wochenenden im Herbst auf Pendler warten.

Gute Nachrichten sehen auf den ersten Blick anders aus: Während Schüler, Pendlerinnen und Pendler nach den Sommertagen auf Entlastung hofften, bremst ein technischer Engpass im Hintergrund das Angebot der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) aus. Die gute Nachricht vorweg: Der reguläre 10-Minuten-Takt auf fast allen KVB-Stadtbahnlinien steht zum Schuljahresbeginn am Mittwoch, den 2. September 2026. Dennoch müssen Fahrgäste auf einigen Kernstrecken Abstriche machen.

Baustellen-Ende im Rechtsrheinischen: KVB-Linien 1, 7 und 9 kehren zurück

Wochenlang prägten Ersatzbusse, Trennungen und Umleitungen das Stadtbild im rechtsrheinischen Köln. Der Grund waren intensive Erneuerungsarbeiten an der Schieneninfrastruktur im Bereich des sogenannten “Merheimer Dreiecks”. Diese Großmaßnahme steht nun vor dem fristgerechten Abschluss. Damit können die Linien 1, 7 und 9 ab dem 2. September 2026 ab ca. 3 Uhr morgens wieder durchgehend auf ihren Stammstrecken verkehren. Der gewohnte Linienbetrieb zwischen links- und rechtsrheinischen Veedeln wird somit pünktlich wiederhergestellt.

Der Merheimer Werkstatt-Stau: Warum Fahrzeuge fehlen

Dass die KVB dennoch nicht aus dem Vollwertigen schöpfen kann, liegt an den logistischen Folgen der Großbaustelle. Der Betriebshof Merheim ist der größte Stadtbahn-Betriebshof im gesamten KVB-Netz und das Herzstück für die alltägliche Wartung, Inspektion und Reparatur der Fahrzeugflotte. Hier befindet sich unter anderem die essenzielle Unterflurdrehanlage. Sie sorgt dafür, dass die Radreifen der Bahnen präzise nachgeschliffen werden – eine unverzichtbare Sicherheits- und Instandhaltungsmaßnahme für einen ruhigen und wirtschaftlichen Lauf auf den Schienen.

Seit dem 14. August 2026 war dieser zentrale Betriebshof wegen der Gleisarbeiten von der Außenwelt abgeschnitten. Über zwei Wochen lang konnte keine Stadtbahn das Gelände erreichen oder verlassen. Die Konsequenz: Sämtliche täglichen Instandhaltungen mussten kurzfristig auf andere Standorte verteilt werden – allen voran auf die Hauptwerkstatt Weidenpesch.

Die Hauptwerkstatt Weidenpesch ist eigentlich nicht für den schnellen Alltags-Service gedacht. Als technisches Kompetenzzentrum der KVB obliegen ihr schwere Instandsetzungen, gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchungen, komplexe Umbauten sowie die Aufarbeitung elektrischer und mechanischer Bauteile.

Da die Arbeitsstände und Werkstattgleise in Weidenpesch ohnehin durch die reguläre Wartung der gesamten Stadtbahnflotte voll ausgelastet sind, konnten die Kapazitätsausfälle aus Merheim nicht eins-zu-eins kompensiert werden. Hinzu kommt, dass Spezialanlagen wie die Unterflurdrehanlage im Überbrückungszeitraum schlicht nicht zur Verfügung standen. Die Folge ist ein Wartungsstau an vielen Bahnen, die aktuell nicht für den Fahrgasteinsatz freigegeben werden können.

Einschränkungen bei der KVB ab 2. September 2026: Was fährt und was ausfällt

Weil weniger betriebsbereite Fahrzeuge auf den Schienen stehen als eingeplant, muss die KVB das Fahrplanangebot zum Schulstart gezielt anpassen. Um den Grundbetrieb in der gesamten Stadt aufrechtzuerhalten, wird der Regelfahrplan mit Priorität bedient, während Zusatzangebote vorübergehend pausieren.

Der KVB-Fahrplan ab dem 2. September 2026 auf einen Blick

Regeltakt: Alle Stadtbahn-Linien fahren im gewohnten 10-Minuten-Takt (Ausnahme: Linie 17 mit regulärem 20-Minuten-Takt).

Alle Stadtbahn-Linien fahren im gewohnten 10-Minuten-Takt (Ausnahme: Linie 17 mit regulärem 20-Minuten-Takt). Linie 1: Die zusätzlichen Verstärkerfahrten in den Spitzenzeiten zwischen Brück und Moltkestraße entfallen vorerst.

Die zusätzlichen Verstärkerfahrten in den Spitzenzeiten zwischen Brück und Moltkestraße entfallen vorerst. Linie 18: Die Verstärkerzüge zwischen Klettenbergpark und Reichensperger Platz können ab 2. September 2026 noch nicht wieder fahren.

Die Verstärkerzüge zwischen Klettenbergpark und Reichensperger Platz können ab 2. September 2026 noch nicht wieder fahren. Linie 5: Erfreuliche Nachricht – die Linie 5 verkehrt ab Schulstart wieder verlässlich mit Doppelzügen für mehr Kapazität.

Die KVB teilt mit, dass mit Hochdruck daran gearbeitet wird, den Wartungsrückstand der Flotte schnellstmöglich aufzuholen. Da die Bahnen nach und nach die Werkstattprüfungen durchlaufen müssen, lässt sich die Situation im Laufe der ersten Schulwoche nur schrittweise auflösen. Fahrgäste sollten sich in den nächsten Tagen vorsorglich auf spontane Unregelmäßigkeiten oder voll besetzte Bahnen in den Morgenstunden einstellen und etwas mehr Zeit einplanen.

Entlastung auf den Linien 16 und 18: Trennungen enden am 2. September 2026

Gute Nachrichten gibt es für Pendlerinnen und Pendler zwischen Köln und Bonn: Die Sommerbaustellen der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) sowie der Stadtwerke Bonn (SWB) entlang der Achsen der Linien 16 und 18 enden wie geplant. Ab Mittwoch, dem 2. September 2026 (ca. 3 Uhr morgens), fahren beide Linien wieder durchgehend zwischen Köln und Bonn Hauptbahnhof.

Linie 16: Die SWB baute im Zuge des BAB 565-Ausbaues die Oberleitung um, weshalb die Linie seit 20. Juli 2026 zwischen Bonn Hbf und Hersel getrennt war. Ab dem 2. September 2026 rollen die Bahnen wieder ohne Umstieg durch.

Die SWB baute im Zuge des BAB 565-Ausbaues die Oberleitung um, weshalb die Linie seit 20. Juli 2026 zwischen Bonn Hbf und Hersel getrennt war. Ab dem 2. September 2026 rollen die Bahnen wieder ohne Umstieg durch. Linie 18: HGK und SWB bündelten Modernisierungsarbeiten an Gleisen, Oberleitung und Technik zwischen Klettenbergpark und Bornheim. Der Abschnitt bis Dransdorf wird bereits seit dem 31. August 2026 wieder angefahren; ab dem 2. September 2026 entfällt der Ersatzbus der Linie 118 nun auch auf dem Reststück bis Bonn Hbf vollständig.

Nachbarschaftshilfe im Kölner Süden & Ausblick auf Herbst-Sperrungen

Da die Stadtwerke Bonn nach wie vor den Großteil ihrer eigenen Flotte nicht einsetzen können, springt die KVB kräftig zur Seite: Sechs KVB-Hochflurfahrzeuge werden mit Bonner Fahrpersonal besetzt und exklusiv auf den Linien 16 und 18 eingesetzt. Zusammen mit mindestens vier Bonner Doppelzügen werden somit bis auf einen einzigen Kurs alle regionalen Fahrten verlässlich abgedeckt.

Pendler auf der Linie 18 sollten sich allerdings schon jetzt neue Termine im Kalender anstreichen: Die SWB muss im Zuge des Oberleitungsumbaus die Linie 18 an mehreren Wochenenden im Herbst erneut im Bonner Stadtgebiet trennen. Die Sperrungen dauern jeweils von Freitag ca. 3 Uhr bis Montag ca. 3 Uhr an:

4. bis 7. September 2026: Trennung zwischen Bonn Hbf und Dransdorf

Trennung zwischen Bonn Hbf und Dransdorf 18. bis 21. September & 25. bis 28. September 2026: Trennung zwischen Bonn Hbf und Alfter

Trennung zwischen Bonn Hbf und Alfter Oktober & November 2026: Weitere Wochenend-Sperrungen zwischen Bonn Hbf und Dransdorf an den Wochenenden ab 2.10., 9.10., 6.11., 13.11. und 20.11.2026

An diesen Sperrwochenenden enden die aus Köln kommenden Bahnen der Linie 18 bereits in Dransdorf bzw. Alfter und wenden dort. Auf den gesperrten Teilstücken richtet die SWB jeweils einen Ersatzbusverkehr ein.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum KVB-Fahrplan ab Schulstart

Warum entfallen trotz Baustellen-Endes einige Verstärkerfahrten?

Durch die zweiwöchige Sperrung des Betriebshofs Merheim konnten dort keine routinemäßigen Wartungen durchgeführt werden. Die Hauptwerkstatt Weidenpesch konnte die Ausfälle wegen eigener Vollauslastung nicht komplett kompensieren. Daher fehlen derzeit ausreichend geprüfte Bahnen für Zusatzfahrten.

Fahren die Rheinufer- und Vorgebirgsbahnen (Linien 16 und 18) wieder durchgehend?

Ja, ab dem 2. September 2026 um ca. 3 Uhr morgens rollen die Bahnen der Linien 16 und 18 wieder ohne Umstieg durchgehend zwischen Köln und Bonn Hauptbahnhof. Der Ersatzbus 118 entfällt.

Welche Einschränkungen gibt es auf der Linie 18 im Herbst?

An insgesamt acht Wochenenden zwischen September und November muss die SWB die Linie 18 wegen Oberleitungsarbeiten im Bonner Raum (zwischen Bonn Hbf und Dransdorf bzw. Alfter) jeweils von Freitag- bis Montagmorgen sperren. Es fahren dann Ersatzbusse.

Wie unterstützt die KVB die Stadtwerke Bonn?

Die KVB stellt den SWB sechs Hochflur-Bahnen bereit. Diese werden mit Bonner Personal besetzt und sichern gemeinsam mit Bonner Zügen den Betrieb auf den Linien 16 und 18 fast vollständig ab.

Welche KVB-Linien fahren ab dem 2. September 2026 im regulären Takt?

Alle KVB-Stadtbahnlinien fahren ab Schulstart grundsätzlich ihren normalen 10-Minuten-Takt (Linie 17 im gewohnten 20-Minuten-Takt). Einzig die Verstärkerfahrten auf den Linien 1 und 18 fallen vorerst noch aus.

Tipp für Pendler: Prüfen Sie vor Fahrtantritt Ihre Verbindungen in der KVB-App oder über die digitale Fahrplanauskunft, da Verstärkerfahrten und Wochenend-Sperrungen tagesaktuell eingepflegt werden.