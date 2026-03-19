200 Jahre Sparkasse KölnBonn: Ein Jubiläum im Zeichen der Region und Geschichte

Das Jahr 2026 markiert einen bedeutenden Meilenstein für die rheinische Bankenlandschaft: Die Sparkasse KölnBonn feiert ihr 200-jähriges Bestehen. Seit der Gründung am 1. Januar 1826 hat sich das Institut von einem frühen Gemeinwohl-Projekt zu einem zentralen Pfeiler der regionalen Infrastruktur entwickelt. Unter dem Motto “Füreinander Hier” plant die Sparkasse im Jubiläumsjahr 2026 zahlreiche Aktionen, die weit über das klassische Bankgeschäft hinausgehen.

Von der “zündenden Idee” zum modernen Regionalversorger

Die Wurzeln des Instituts reichen in eine Zeit zurück, in der das erste Foto der Welt geschossen und das Streichholz erfunden wurde. Die damals “zündende Idee” der Sparkasse war revolutionär: Sparkonten und Darlehen zu fairen Konditionen sollten erstmals für alle Menschen zugänglich sein, nicht nur für eine kleine Elite.

Dieser Gründungsgedanke prägt das Haus bis heute. Während die Städtische Sparkasse zu Bonn 1844 ins Leben gerufen wurde, markierte die Fusion mit der Stadtsparkasse Köln im Jahr 2005 den Beginn der heutigen Sparkasse KölnBonn. Heute betreut das Institut knapp eine Million Privatkundinnen und -kunden sowie eine Vielzahl an Unternehmen in der Region.

Historische Verantwortung und transparente Aufarbeitung

Ein Jubiläum dieser Größenordnung ist für die Verantwortlichen mehr als nur ein Grund zum Feiern. Ein zentraler Aspekt des Jubiläumsjahres 2026 ist die kritische und transparente Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. In Zusammenarbeit mit dem Greven Verlag sind zwei Publikationen entstanden, welche die Geschichte des Instituts beleuchten. Unter dem Titel “Geld für alle” legt der Historiker Dr. Jörg Lichter am 21. Mai 2026 im Kölner KOMED-Saal erstmals eine umfassende, wissenschaftlich fundierte Unternehmensgeschichte vor, die auch die Rolle des Instituts in wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen analysiert.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Zeit des Nationalsozialismus. Um der Kundinnen und Kunden zu gedenken, die Opfer des NS-Regimes wurden, initiiert die Sparkasse die Verlegung von Stolpersteinen in Köln und Bonn. Zudem wird am 4. November 2026 in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum das Recherche-Tool “SpureNSuche” vorgestellt. Dieses digitale Angebot soll Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, die Rolle der eigenen Familie während der NS-Zeit eigenständig zu erforschen.

Rekordförderung für die Region Köln und Bonn

Dass die Sparkasse eng mit dem sozialen Gefüge der Region verwoben ist, zeigen die aktuellen Zahlen zum gesellschaftlichen Engagement. Im vergangenen Jahr 2025 wurden insgesamt 4.050 Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales unterstützt – so viele wie nie zuvor. Mit einer Fördersumme von 18,8 Millionen Euro erreichte das Engagement einen neuen Höchststand.

Dieses Prinzip des “doppelten Anlegens” – in den eigenen Erfolg und gleichzeitig in den Zusammenhalt der Region – wird durch neun eigene Stiftungen sowie das Spendenportal “Hier mit Herz” verstetigt. Ob das Beethovenfest in Bonn, der Cologne Pride oder lokale Sportvereine wie Viktoria Köln: Die Liste der unterstützten Projekte ist so vielfältig wie das Rheinland selbst.

Veranstaltungen und Highlights im Jubiläumsjahr 2026

Das Jubiläum soll vor allem in den Veedeln und Stadtteilen erlebbar werden. Den Auftakt macht ein besonderer Begegnungstag am 23. April 2026, an dem die Filialen zu persönlichen Gesprächen und kleinen Aktionen wie Ausstellungen oder Familienprogrammen einladen.

Für die kommenden Monate sind diverse Höhepunkte im gesamten Stadtgebiet geplant:

Events auf dem Rhein: Ab April 2026 finden Fahrten auf dem Schiff MS RheinMagie statt, für die im Laufe des Jahres Tickets verlost werden.

Bonn im Fokus: Am 6. Mai 2026 wird im Standort Friedensplatz das “Sparlieschen” präsentiert, ein historischer Schlussstein der ehemaligen Filialdirektion.

Konzert-Highlight: Am 6. September 2026 gibt die Band Brings ein kostenloses Konzert auf dem Kölner Roncalli-Platz.

Langer Tag der Region: Am 21. Juni 2026 findet in Kooperation mit der Bundesstadt Bonn der “Lange Tag der Region” statt, der die regionale Verbundenheit feiert.

Großer Abschluss: Das Jubiläumsjahr findet am 17. Dezember 2026 in der Beethovenhalle in Bonn seinen feierlichen Ausklang.

Begleitend zu den Feierlichkeiten veröffentlicht die Sparkasse ein digitales Jubiläumsmagazin, das persönliche Anekdoten von Mitarbeitenden erzählt – etwa über die spannenden Tage der Währungsunion 1990 oder die logistischen Herausforderungen der Euro-Einführung im Jahr 2002. Alle aktuellen Termine und Hintergründe sind auf der zentralen Jubiläumsplattform des Instituts abrufbar.