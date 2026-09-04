“Club der roten Bänder” kehrt zurück zu VOX: Gefühle, Freundschaft und Mut einer neuen Generation

Vor rund zehn Jahren eroberte eine Serie die Herzen der Fernsehzuschauer im Sturm, ließ Kritiker jubeln und räumte vom Deutschen Fernsehpreis bis hin zum International Emmy Kids Award so ziemlich jeden begehrten Preis ab. Der “Club der roten Bänder” schrieb bei VOX Fernsehgeschichte. Nun schlägt das Serienphänomen ein völlig neues Kapitel auf: Ab dem 8. September 2026 heißt es immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen (insgesamt 6 Folgen) wieder Mitfühlen, Zusammenhalten und Hoffnung schöpfen bei “Club der roten Bänder – Die neue Generation”. Wer es nicht abwarten kann: Die Folgen sind bereits kurz zuvor auf RTL+, Sky und WOW abrufbar.

Fünf Schicksale auf den Fluren der Klinik: Eine eigenständige Geschichte

Gedreht im Kölner Umland, knüpft die Neuauflage an die besondere “Club”-Magie an, geht dabei aber erzählerisch ganz eigene Wege. Es sind neue Charaktere, neue Herausforderungen und neue Krankheitsbilder, die aufeinandertreffen.

Wie schwer wiegt die Entscheidung für eine Operation, die das Augenlicht kostet? Welche Hoffnung besteht, wenn ein Leben ohne Dialyse unmöglich ist? Wie weit geht das Verständnis für eine bipolare Störung? Woher die Kraft nehmen für den Kampf gegen Leukämie? Und wie lebt man mit ständigen Angstzuständen und der Sorge vor Kontrollverlust?

Fünf Jugendliche – dargestellt von den Nachwuchstalenten Yoran Leicher (Yannik), Mariama Jobe (Nora), Voicu Dumitraş (Elias), Greta Krämer (Charlie) und Jona Levin Nicolai (Philipp) – begegnen sich auf den Fluren des Krankenhauses. Was als zufällige Begegnung beginnt, wird zu einer unzertrennlichen Gemeinschaft. Sie schenken sich gegenseitig Liebe, Leichtigkeit und Vertrauen. Doch das Leben nimmt keine Rücksicht: Inmitten dieser intensiv verbrachten Zeit trifft einer von ihnen eine Entscheidung, die plötzlich alles verändert.

Auch hinter den Kulissen verbindet sich Erfahrung mit frischem Wind: Bantry Bay Productions produziert erneut unter Gerda Müller, während Felix Binder und Aki Wegner Regie führen. Eine besonders schöne Brücke zur Ursprungsserie: Nick Julius Schuck, der damals als Hugo vor der Kamera stand, wirkt dieses Mal als Junior Producer mit.

Ein moderner Blick auf mentale Gesundheit und gesellschaftliche Themen

Warum braucht es im Jahr 2026 eine neue Generation? Der Cast ist sich einig: Die Welt hat sich verändert, und mit ihr die Herausforderungen junger Menschen. Die Neuauflage stellt Themen wie mentale Gesundheit, Bipolarität, Angststörungen und Queerness noch deutlicher in den Mittelpunkt.

Schauspielerin Mariama Jobe erklärt, was den neuen Club prägt: “Es geht darum, mit neuen Geschichten und neuen Figuren die Grundidee des Clubs wieder aufleben zu lassen und dem Ganzen eine neue Handschrift zu verleihen. Mentale Erkrankungen rücken beispielsweise stärker in den Fokus und eröffnen dadurch einen neuen Blickwinkel. Gerade weil die Serie einen sensiblen Blick auf solche Themen wirft, glaube ich, dass sich viele Menschen aus meiner Generation darin wiederfinden und identifizieren können.”

Auch Voicu Dumitraş betont den Wandel im gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Belastungen: “Schon der ursprüngliche ‚Club der roten Bänder‘ war seiner Zeit voraus und hat Themen wie Essstörungen aufgegriffen. Heute sind wir gesellschaftlich noch einmal weiter. Es gibt deutlich mehr Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen und einen offeneren Umgang damit.”

Für Greta Krämer, die die Rolle der mit einer bipolaren Störung kämpfenden Charlie übernimmt, ist die Serie gerade in der heutigen Zeit ein wichtiger Anker: “Die Serie spricht Themen an, die junge Menschen aktuell beschäftigen, und schafft Bewusstsein und Sichtbarkeit. Vor allem im Moment, wo wir in so einer angespannten Zeit zwischen Ungleichheiten, Klimawandel und ansteigenden psychischen Erkrankungen leben, ist alles, was Hoffnung gibt, unentbehrlich.”

Menschliche Schicksale statt medizinischer Fälle: Das sagen die “Club der roten Bänder”-Schauspieler

Die Faszination des Formats liegt seit jeher darin, dass nicht die Ärzte oder rein medizinische Abläufe im Vordergrund stehen, sondern die Sichtweise der Patienten. Es geht um das pure Menschsein.

Voicu Dumitraş bringt das Geheimnis der Serie auf den Punkt: “Es ging nicht darum, dass es in jeder Folge einen neuen medizinischen Fall gibt. Es ging darum, wie junge Menschen mit einer schweren Diagnose umgehen. Wie geht man damit um, wenn man als Teenager plötzlich nicht mehr weiß, wie die Zukunft aussieht? Dadurch wurde alles sehr menschlich. Es ging um die Menschen dahinter – genau das macht es leicht, mitzufühlen.”

Schauspieler Yoran Leicher fasst den emotionalen Kern der Dreharbeiten zusammen: “Während der Leseproben haben wir immer gesagt, dass die Serie unter dem Motto ‚Lachen und Weinen‘ steht. Es gibt wirklich lustige Momente, aber eben auch sehr traurige Szenen. Genau daraus entsteht dieses emotionale Auf und Ab. Die Serie handelt vom menschlichen Miteinander, von der Kraft der Liebe und von Empathie.”

Diese Mischung aus Tiefe und Leichtigkeit spürte auch Jona Levin Nicolai am Set: “Besonders gereizt hat mich die Kombination aus Leichtigkeit und Schwere. Sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und darüber erzählen zu dürfen, war für mich etwas ganz Besonderes. Ich nehme aus dieser Zeit mit, dass man eigentlich nie allein ist und dass Unterstützung unglaublich wichtig ist.”

Dass sich die Neuauflage nicht als Konkurrenz zum Original versteht, stellt Mariama Jobe klar heraus. Bei der Premiere unterstützte die alte Garde den neuen Cast sogar vor Ort: “Wir wollten uns davon gar nicht ablenken lassen, weil es unterschiedliche Geschichten sind. Ich glaube, beides kann super co-existieren. Die erste Generation stand hinter uns, war bei der Premiere dabei und hat uns super Feedback gegeben. Wenn unsere Geschichte auch nur einer einzigen Person hilft oder sie inspiriert, dann haben wir unser Ziel erreicht.”

Alle Infos zur Ausstrahlung bei VOX im Überblick

Für alle Serienfans, die das emotionale Highlight im Fernsehen erleben möchten, sind hier die wichtigsten Daten:

TV-Sender: VOX

VOX TV-Start: Dienstag, 8. September 2026

Dienstag, 8. September 2026 Sendezeit: Immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen (6 Folgen)

Immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen (6 Folgen) Streaming-Option: Wöchentlich vorab auf RTL+, Sky und WOW

Wöchentlich vorab auf RTL+, Sky und WOW Hauptdarsteller: Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitraş, Greta Krämer, Jona Levin Nicolai

Yoran Leicher, Mariama Jobe, Voicu Dumitraş, Greta Krämer, Jona Levin Nicolai Barrierefreiheit: Für Hörgeschädigte ist die Sendung über fast alle digitalen Verbreitungswege mit Untertiteln empfangbar. Eine Audiodeskription steht über die App “Greta” zur Verfügung; Untertitel für Hörgeschädigte werden über DVB-Subtitles angeboten.

Eine berührende Geschichte über Mut, Zusammenhalt und Freundschaften, die Grenzen sprengen – der “Club der roten Bänder” ist zurück bei VOX und verspricht wieder große Emotionen zur Primetime.

Erfolgsgeschichte und Auszeichnungen: Der Ursprung des Phänomens “Club der roten Bänder”

Preisgekrönt und richtungsweisend: Die VOX-Serie “Club der roten Bänder” eroberte ab 2015 die Herzen der Zuschauer im Sturm, ließ Kritiker aufhorchen und es regnete förmlich Preise. Über drei Staffeln (2015–2017) sowie mit dem erfolgreichen Kino-Prequel “Club der roten Bänder – Wie alles begann” (2019) faszinierte die Produktion, die auf den autobiografischen Erfahrungen des spanischen Autors Albert Espinosa (“Polseres vermelles”) beruht. Für alle, die in Erinnerungen schwelgen möchten: Die ursprünglichen Staffeln sowie der Spielfilm sind auf RTL+, WOW und Sky abrufbar.

Die beeindruckende Bilanz der nationalen und internationalen Auszeichnungen im Überblick: